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Шоубиз
https://ria.ru/20210817/milokhin-1746064564.html
"Нездоровый": бывшая Ильи Милохина рассказала о зависимости блогера
"Нездоровый": бывшая Ильи Милохина рассказала о зависимости блогера - РИА Новости, 17.08.2021
"Нездоровый": бывшая Ильи Милохина рассказала о зависимости блогера
Бывшая девушка блогера Ильи Милохина Лера Кантур на YouTube-канале "Дымоход" рассказала об эмоциональной нестабильности TikTok-звезды. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T21:41
2021-08-17T21:41
шоубиз
блогер
tiktok
даня милохин
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бывшая девушка блогера Ильи Милохина Лера Кантур на YouTube-канале "Дымоход" рассказала об эмоциональной нестабильности TikTok-звезды.Девушка сказала, что осуждает такое поведение. Также она добавила, что Милохин любит манипулировать людьми.На вопрос о личных отношениях Кантур заявила, что в блогерской среде сложно найти себе пару."Мальчики сейчас не уверены в себе. Они не делают никаких поступков – не водят гулять, говорят впустую", – сказала Кантур.Илья Милохин стал развиваться в среде блогеров вслед за братом Даней. Долгое время братья не общались, однако недавно поклонники предположили, что Милохины решили помириться.
https://ria.ru/20210602/milokhin-1735263267.html
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блогер, tiktok, даня милохин
21:41 17.08.2021
 

"Нездоровый": бывшая Ильи Милохина рассказала о зависимости блогера

© Фото : @kanturlera/InstagramЛера Кантур
Лера Кантур - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : @kanturlera/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бывшая девушка блогера Ильи Милохина Лера Кантур на YouTube-канале "Дымоход" рассказала об эмоциональной нестабильности TikTok-звезды.

"Там очень сложная история была. Человек эмоционально нездоровый. Он занимается не очень приятными вещами в формате "употребляет то, что не нужно употреблять". Из-за этого он очень сильно сломал себе жизнь", – рассказала Кантур.

Девушка сказала, что осуждает такое поведение. Также она добавила, что Милохин любит манипулировать людьми.
На вопрос о личных отношениях Кантур заявила, что в блогерской среде сложно найти себе пару.
"Мальчики сейчас не уверены в себе. Они не делают никаких поступков – не водят гулять, говорят впустую", – сказала Кантур.
Илья Милохин стал развиваться в среде блогеров вслед за братом Даней. Долгое время братья не общались, однако недавно поклонники предположили, что Милохины решили помириться.
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