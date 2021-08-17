https://ria.ru/20210817/milokhin-1746064564.html

"Нездоровый": бывшая Ильи Милохина рассказала о зависимости блогера

"Нездоровый": бывшая Ильи Милохина рассказала о зависимости блогера - РИА Новости, 17.08.2021

"Нездоровый": бывшая Ильи Милохина рассказала о зависимости блогера

Бывшая девушка блогера Ильи Милохина Лера Кантур на YouTube-канале "Дымоход" рассказала об эмоциональной нестабильности TikTok-звезды. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T21:41

2021-08-17T21:41

2021-08-17T21:41

шоубиз

блогер

tiktok

даня милохин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746062169_0:168:1081:776_1920x0_80_0_0_51a97ff2dc2a47bb365a6f7505e742ba.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бывшая девушка блогера Ильи Милохина Лера Кантур на YouTube-канале "Дымоход" рассказала об эмоциональной нестабильности TikTok-звезды.Девушка сказала, что осуждает такое поведение. Также она добавила, что Милохин любит манипулировать людьми.На вопрос о личных отношениях Кантур заявила, что в блогерской среде сложно найти себе пару."Мальчики сейчас не уверены в себе. Они не делают никаких поступков – не водят гулять, говорят впустую", – сказала Кантур.Илья Милохин стал развиваться в среде блогеров вслед за братом Даней. Долгое время братья не общались, однако недавно поклонники предположили, что Милохины решили помириться.

https://ria.ru/20210602/milokhin-1735263267.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

блогер, tiktok, даня милохин