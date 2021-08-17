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"Нездоровый": бывшая Ильи Милохина рассказала о зависимости блогера
"Нездоровый": бывшая Ильи Милохина рассказала о зависимости блогера - РИА Новости, 17.08.2021
"Нездоровый": бывшая Ильи Милохина рассказала о зависимости блогера
Бывшая девушка блогера Ильи Милохина Лера Кантур на YouTube-канале "Дымоход" рассказала об эмоциональной нестабильности TikTok-звезды. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T21:41
2021-08-17T21:41
2021-08-17T21:41
шоубиз
блогер
tiktok
даня милохин
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бывшая девушка блогера Ильи Милохина Лера Кантур на YouTube-канале "Дымоход" рассказала об эмоциональной нестабильности TikTok-звезды.Девушка сказала, что осуждает такое поведение. Также она добавила, что Милохин любит манипулировать людьми.На вопрос о личных отношениях Кантур заявила, что в блогерской среде сложно найти себе пару."Мальчики сейчас не уверены в себе. Они не делают никаких поступков – не водят гулять, говорят впустую", – сказала Кантур.Илья Милохин стал развиваться в среде блогеров вслед за братом Даней. Долгое время братья не общались, однако недавно поклонники предположили, что Милохины решили помириться.
https://ria.ru/20210602/milokhin-1735263267.html
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блогер, tiktok, даня милохин