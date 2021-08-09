https://ria.ru/20210809/milokhin-1744999569.html

Даня Милохин помирился с братом

Даня Милохин помирился с братом - РИА Новости, 09.08.2021

Даня Милохин помирился с братом

Даня Милохин помирился с братом Ильей. Такое предположение можно сделать, судя по кадрам из сторис в его микроблоге. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:25

2021-08-09T11:25

2021-08-09T11:25

шоубиз

даня милохин

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577288631_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_12b4b0e2dedcc017009d3387bcb5749f.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Даня Милохин помирился с братом Ильей. Такое предположение можно сделать, судя по кадрам из сторис в его микроблоге. Звезда соцсетей разместил видео, на котором он изображен в самолете. "А мы летим отдыхать!" — говорит Даня и переводит камеру на брата и даже указывает на него пальцем. Они сидят на разных рядах. Илья Милохин пока снимки с братом не публиковал. Однако в своем Instagram-аккаунте он сделал пост, в котором признался, что в первый раз летит за границу.Братья долгое время не общались. У них очень разные характеры, уверяют в близком окружении парней. К тому же старший из них — Илья — стал развиваться в соцсетях вслед за младшим. Он упоминал имя брата, и Дане это не нравилось. Недавно стало известно, сколько Даня Милохин зарабатывает на рекламе.

https://ria.ru/20210602/milokhin-1735263267.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

даня милохин, знаменитости