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https://ria.ru/20210809/milokhin-1744999569.html
Даня Милохин помирился с братом
Даня Милохин помирился с братом - РИА Новости, 09.08.2021
Даня Милохин помирился с братом
Даня Милохин помирился с братом Ильей. Такое предположение можно сделать, судя по кадрам из сторис в его микроблоге. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:25
2021-08-09T11:25
шоубиз
даня милохин
знаменитости
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Даня Милохин помирился с братом Ильей. Такое предположение можно сделать, судя по кадрам из сторис в его микроблоге. Звезда соцсетей разместил видео, на котором он изображен в самолете. "А мы летим отдыхать!" — говорит Даня и переводит камеру на брата и даже указывает на него пальцем. Они сидят на разных рядах. Илья Милохин пока снимки с братом не публиковал. Однако в своем Instagram-аккаунте он сделал пост, в котором признался, что в первый раз летит за границу.Братья долгое время не общались. У них очень разные характеры, уверяют в близком окружении парней. К тому же старший из них — Илья — стал развиваться в соцсетях вслед за младшим. Он упоминал имя брата, и Дане это не нравилось. Недавно стало известно, сколько Даня Милохин зарабатывает на рекламе.
https://ria.ru/20210602/milokhin-1735263267.html
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даня милохин, знаменитости
11:25 09.08.2021
 

Даня Милохин помирился с братом

© ВПИСКА / YoutubeСкриншот видео про звезду тик-тока Даню Милохина
Скриншот видео про звезду тик-тока Даню Милохина
© ВПИСКА / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Даня Милохин помирился с братом Ильей. Такое предположение можно сделать, судя по кадрам из сторис в его микроблоге.
© @danya_milokhin/InstagramСкрин сторис из Instagram Дани Милохина
Скрин сторис из Instagram Дани Милохина
© @danya_milokhin/Instagram
Скрин сторис из Instagram Дани Милохина
Звезда соцсетей разместил видео, на котором он изображен в самолете. "А мы летим отдыхать!" — говорит Даня и переводит камеру на брата и даже указывает на него пальцем. Они сидят на разных рядах.
Илья Милохин пока снимки с братом не публиковал. Однако в своем Instagram-аккаунте он сделал пост, в котором признался, что в первый раз летит за границу.
Братья долгое время не общались. У них очень разные характеры, уверяют в близком окружении парней. К тому же старший из них — Илья — стал развиваться в соцсетях вслед за младшим. Он упоминал имя брата, и Дане это не нравилось.
Недавно стало известно, сколько Даня Милохин зарабатывает на рекламе.
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