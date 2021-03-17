https://ria.ru/20210317/morgenshtern-1601614070.html
СМИ узнали, сколько зарабатывают на рекламе Моргенштерн и Даня Милохин
СМИ узнали, сколько зарабатывают на рекламе Моргенштерн и Даня Милохин
Журналисты программы "Светская хроника" на "Пятом канале" узнали, сколько зарабатывают кумиры молодежи — рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и тиктокер Даня... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:05
2021-03-17T14:05
2021-03-17T15:15
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Журналисты программы "Светская хроника" на "Пятом канале" узнали, сколько зарабатывают кумиры молодежи — рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и тиктокер Даня Милохин на своем контенте.Реклама на странице 23-летнего хип-хоп исполнителя в соцсети стоит полтора миллиона рублей за пост, а за упоминание какого-либо бренда в его клипе придется заплатить пять миллионов.В "Светской хронике" отмечают, что больше, чем зарабатывать огромные деньги, Моргенштерн любит их тратить. "По словам артиста, на одни только развлечения у него уходит по восемь-девять миллионов рублей в месяц", — рассказывает ведущий. У 19-летней звезды отечественного TikTok — блогера и музыканта Дани Милохина реклама в его видео стоит 200 тысяч рублей за публикацию, а ежемесячный доход составляет два миллиона рублей.По сведениям этой программы, шестизначные гонорары за рекламу получает и одна из самых скандальных блогерш страны — 20-летняя Дарья Зотеева, более известная в Сети как Instasamka.
https://ria.ru/20210315/morgenshtern-1601318322.html
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новости культуры, даня милохин, моргенштерн (алишер моргенштерн), tiktok, шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Журналисты программы "Светская хроника" на "Пятом канале" узнали
, сколько зарабатывают кумиры молодежи — рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и тиктокер Даня Милохин на своем контенте.
Реклама на странице 23-летнего хип-хоп исполнителя в соцсети стоит полтора миллиона рублей за пост, а за упоминание какого-либо бренда в его клипе придется заплатить пять миллионов.
В "Светской хронике" отмечают, что больше, чем зарабатывать огромные деньги, Моргенштерн любит их тратить. "По словам артиста, на одни только развлечения у него уходит по восемь-девять миллионов рублей в месяц", — рассказывает ведущий.
У 19-летней звезды отечественного TikTok — блогера и музыканта Дани Милохина реклама в его видео стоит 200 тысяч рублей за публикацию, а ежемесячный доход составляет два миллиона рублей.
По сведениям этой программы, шестизначные гонорары за рекламу получает и одна из самых скандальных блогерш страны — 20-летняя Дарья Зотеева, более известная в Сети как Instasamka.