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Шоубиз
https://ria.ru/20210317/morgenshtern-1601614070.html
СМИ узнали, сколько зарабатывают на рекламе Моргенштерн и Даня Милохин
СМИ узнали, сколько зарабатывают на рекламе Моргенштерн и Даня Милохин
Журналисты программы "Светская хроника" на "Пятом канале" узнали, сколько зарабатывают кумиры молодежи — рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и тиктокер Даня... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:05
2021-03-17T15:15
новости культуры
шоубиз
даня милохин
моргенштерн (алишер моргенштерн)
tiktok
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Журналисты программы "Светская хроника" на "Пятом канале" узнали, сколько зарабатывают кумиры молодежи — рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и тиктокер Даня Милохин на своем контенте.Реклама на странице 23-летнего хип-хоп исполнителя в соцсети стоит полтора миллиона рублей за пост, а за упоминание какого-либо бренда в его клипе придется заплатить пять миллионов.В "Светской хронике" отмечают, что больше, чем зарабатывать огромные деньги, Моргенштерн любит их тратить. "По словам артиста, на одни только развлечения у него уходит по восемь-девять миллионов рублей в месяц", — рассказывает ведущий. У 19-летней звезды отечественного TikTok — блогера и музыканта Дани Милохина реклама в его видео стоит 200 тысяч рублей за публикацию, а ежемесячный доход составляет два миллиона рублей.По сведениям этой программы, шестизначные гонорары за рекламу получает и одна из самых скандальных блогерш страны — 20-летняя Дарья Зотеева, более известная в Сети как Instasamka.
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новости культуры, даня милохин, моргенштерн (алишер моргенштерн), tiktok, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

СМИ узнали, сколько зарабатывают на рекламе Моргенштерн и Даня Милохин

14:05 17.03.2021 (обновлено: 15:15 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМоргенштерн и Даня Милохин
Моргенштерн и Даня Милохин - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Журналисты программы "Светская хроника" на "Пятом канале" узнали, сколько зарабатывают кумиры молодежи — рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и тиктокер Даня Милохин на своем контенте.
Реклама на странице 23-летнего хип-хоп исполнителя в соцсети стоит полтора миллиона рублей за пост, а за упоминание какого-либо бренда в его клипе придется заплатить пять миллионов.
В "Светской хронике" отмечают, что больше, чем зарабатывать огромные деньги, Моргенштерн любит их тратить. "По словам артиста, на одни только развлечения у него уходит по восемь-девять миллионов рублей в месяц", — рассказывает ведущий.
У 19-летней звезды отечественного TikTok — блогера и музыканта Дани Милохина реклама в его видео стоит 200 тысяч рублей за публикацию, а ежемесячный доход составляет два миллиона рублей.
По сведениям этой программы, шестизначные гонорары за рекламу получает и одна из самых скандальных блогерш страны — 20-летняя Дарья Зотеева, более известная в Сети как Instasamka.
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 15:08Шоубиз
Альфа-банк взял на работу Моргенштерна
 
ШоубизНовости культурыДаня МилохинМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)TikTokШоу-бизнесЗнаменитостизвезды
 
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