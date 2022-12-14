17:25 14.12.2022 (обновлено: 17:26 14.12.2022)
Уехавший из России Милохин похвалился маникюром в цветах украинского флага
Уехавший в США Милохин похвалился маникюром в цветах украинского флага
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкБлогер Даниил Милохин перед началом церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сбежавший в США Даня Милохин похвастался маникюром в цветах украинского флага. Блогер поделился снимком в своем Telegram-канале.
На фотографии видно, что девушка накрасила мизинец артиста синим лаком. При этом ногти на остальных пальцах исполнителя были желтого цвета.
Накануне тиктокер исполнил гимн Украины во время стрима с Артуром Бабичем. Однако после начала СВО Милохин не высказал свое отношение к ней.
В октябре блогер покинул "Ледниковый период". Он признался, что устал и потерял интерес к участию в шоу. После этого артист улетел за границу.
В ноябре тиктокер сообщил, что попал в черный список звезд и больше не сможет появиться на ТВ. Тем не менее он не раскрыл свой источник информации. Также Милохин не назвал причину, по которой стал нежеланным гостем на телевидении.
Ранее власти Украины не пустили блогера в страну. Артист не смог подтвердить цель поездки и был вынужден улететь обратно.