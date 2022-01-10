Стало известно, почему российского тиктокера не пустили на Украину

Украинские власти объяснили, почему не пустили Милохина в страну
"Украинская правда": тиктокера Милохина не пустили на Украину из-за неясных целей поездки
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБлогер, актер Даня Милохин на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
Блогер, актер Даня Милохин на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину, потому что он не смог подтвердить цель поездки, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки в Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении", — сообщает издание.
Ранее блогер написал в своем Instagram-аккаунте, что его не в пустили на Украину.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины. В Кремле не раз заявляли, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.