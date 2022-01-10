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Шоубиз
https://ria.ru/20220110/milokhin-1767181098.html
Стало известно, почему российского тиктокера не пустили на Украину
Украинские власти объяснили, почему не пустили Милохина в страну - РИА Новости, 10.01.2022
Стало известно, почему российского тиктокера не пустили на Украину
Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину, потому что он не смог подтвердить цель поездки, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:25
2022-01-10T15:25
шоубиз
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сергей пенкин
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верховная рада украины
александр розенбаум
министерство культуры украины
юлия чичерина
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину, потому что он не смог подтвердить цель поездки, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах."Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки в Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении", — сообщает издание.Ранее блогер написал в своем Instagram-аккаунте, что его не в пустили на Украину.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины. В Кремле не раз заявляли, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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киев, сергей пенкин, москва, верховная рада украины, александр розенбаум, министерство культуры украины, юлия чичерина, шоу-бизнес, россия
15:25 10.01.2022
 
Украинские власти объяснили, почему не пустили Милохина в страну

"Украинская правда": тиктокера Милохина не пустили на Украину из-за неясных целей поездки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБлогер, актер Даня Милохин на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
Блогер, актер Даня Милохин на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Блогер, актер Даня Милохин на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину, потому что он не смог подтвердить цель поездки, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки в Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении", — сообщает издание.
Ранее блогер написал в своем Instagram-аккаунте, что его не в пустили на Украину.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины. В Кремле не раз заявляли, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
 
ШоубизКиевСергей ПенкинМоскваВерховная Рада УкраиныАлександр РозенбаумМинистерство культуры УкраиныЮлия ЧичеринаШоу-бизнесРоссия
 
 
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