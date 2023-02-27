https://ria.ru/20230227/armata-1854584669.html

Т-14 "Армата": тактико-технические характеристики и особенности танка

Танк Т-14 Армата: характеристики боевого танка, сколько на вооружении в России

Т-14 "Армата": тактико-технические характеристики и особенности танка

Танк Т-14 "Армата" — новейшая разработка в области танкостроения России, в которой использованы самые передовые технологии, и мощное вооружение. Технические и... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:11

2023-02-27T13:11

2023-02-27T13:24

безопасность

россия

нижний тагил

уралвагонзавод

т-14

армата

т-90

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Танк Т-14 "Армата" — новейшая разработка в области танкостроения России, в которой использованы самые передовые технологии, и мощное вооружение. Технические и боевые характеристики нового ОБТ, сколько Т-14 произведено и поступило на вооружение, сравнение "Арматы" с боевой техникой НАТО, — в материале РИА Новости.Танк Т-14 “Армата”Т-14 - будущий основной боевой танк (ОБТ) российской армии, который создавался для того, чтобы заменить существующие на вооружении и большое количество раз модернизированные Т-72 и Т-90. Работы над танком начались в 2010 году, за основу был принят проект Т-95, а перед разработчиками была поставлена задача создания принципиально нового танка следующего поколения. Т-14 создан на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" и впервые появился на широкой публике во время парада Победы в 2015 году. Зарубежных аналогов этому танку нет, а все компоненты - отечественные, основное отличие машины от всех существующих на данный момент - это необитаемая башня, весь обзор доверен датчикам и камерам. Экипаж в составе командира, наводчика и водителя находится в боевом отделении, большом и комфортном для пребывания, оснащенном мониторами, а управление огнем производится с помощью планшетов и панелей управления. По словам разработчиков, помещение совершенно не похоже на кабину танка:"Я ездил на Т-72 и Т-90, но в Т-14 полностью теряется ощущение танка. Как будто находишься на космическом корабле в окружении мониторов, на которые выводится вся информация с датчиков", — рассказывает инженер-конструктор группы разработчиков Т-14 компании "Уралвагонзавод" Денис Мякенский.Это первый танк, созданный под задачи сетецентрических войн: машина воюет не одна, а в составе группы, участники которой находятся в постоянном взаимодействии друг с другом и управляются через единую систему. В такую группу могут входить САУ, вертолеты, танки Т-90, тяжелые БМП, основные задачи Т-14 - разведка, корректировка огня и указание цели.Сколько на вооружении в РоссииПоставка танков нового поколения на вооружение российской армии будет производиться поэтапно и планово по мере истечения сроков службы машин предыдущего поколения. Сообщалось, что в 2021 году Уралвагонзавод собирался поставить в войска 20 танков Т-14.Где производят основной боевой танкОБТ разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения и корпорацией "Уралвагонзавод", расположенными в городе Нижний Тагил. При создании танка были учтены лучшие наработки СССР и России в области танкостроения.Конструкция и описаниеПомимо того, что Т-14 способен выполнять сетецентрические задачи, он еще и обладает значительной боевой мощью, точностью и скорострельностью стрельбы. Во время боя машина получает все необходимые данные онлайн и передает параметры для управления огнем всей остальной тактической группе. При создании Т-14 была использована классическая компоновка: силовая установка (двигатель и трансмиссия) расположены в задней части, боевой отсек находится в средней части танка (это башня, боекомплект и устройство автоматического заряжания), помещение для экипажа оборудовано спереди, здесь же находятся приборы и устройства для управления.Корпус и броняБронирование танка произведено из композитной многослойной брони, способной выдерживать попадания противотанковых управляемых ракет калибром 152 мм и бронебойных оперенных подкалиберных снарядов 125 мм. Броня башни состоит из двух слоев: основной (созданной по новой технологии, которая позволила снизить массу, но повысить непробиваемость) и противоосколочного кожуха, большинство датчиков расположено между ними. Присутствие вышибных панелей позволяет снизить удар взрывной волны, если боекомплект сдетонирует. Кроме того, отсеки двигателя, бензобака и хранения боеприпасов разделены бронированными стенками. Сам экипаж также находится в бронированной капсуле."Конструкция Т-14 "Армата" представляет собой комплексную систему, объединяющую различные технологии и инженерные решения. Он оснащен многослойной броней, обеспечивающей высокий уровень защиты от бронебойных снарядов и противотанковых ракет. Корпус танка выполнен из многослойного бронированного композитного материала, который представляет собой сочетание металлических и керамических слоев", - рассказывает писатель Олег Смирнов.V-образное днище боевой машины имеет защиту от мин. Помимо пассивной защиты, в танке также используется активная и динамическая:Кроме того, разработчики танка применили специальные технологии, которые затрудняют идентификацию машины в инфракрасном и радиодиапазонах.ГусеницаПо словам Олега Смирнова, гусеница танка Т-14 "Армата" защищена резиновыми пластинами, устойчивыми к проколам. Она оснащена автоматической системой, которая позволяет поддерживать правильное натяжение гусеницы во время движения.ВооружениеВооружение танка позволяет поражать цели как на земле, так и в воздухе. Помимо основного орудия, Т-14 оснащен зенитным пулеметом калибра 12,7 мм с дистанционным управлением и дальностью поражения воздушных целей до 1,5 км, а также спаренным с пушкой пулеметом калибра 7,62 мм для уничтожения пехоты противника.Пушка- Основное вооружение танка Т-14 "Армата" - 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М, которая имеет автоматическую систему заряжания. Она может стрелять высокоточными снарядами, в том числе кумулятивными и осколочно-фугасными, а также мощными противоброневыми ракетами "Армата", - отмечает Олег Смирнов.По сравнению с аналогичными пушками западных образцов бронетехники, орудие “Арматы” имеет лучшую ствольную энергию и точность стрельбы. Танк может оснащаться и 152-миллиметровой пушкой, этот вариант уменьшает количество боеприпасов, но повышает бронебойность машины.Дальность стрельбыПо словам эксперта, дальность стрельбы пушки танка Т-14 "Армата" составляет около 7 км при использовании снарядов и более 12 км при использовании противотанковых ракет. Орудие калибром 152 мм способно стрелять ракетами с дальностью поражения до 10 км.СнарядыТанк может стрелять штатными снарядами, включая подкалиберные боеприпасы, неуправляемые снаряды, снаряды с дистанционным подрывом, управляемые ракеты и ракеты типа "Рефлекс-М".Электроника и высокие технологииМашина начинена самой современной электроникой, практически все процессы происходят автоматически, это шаг к созданию полностью роботизированной военной техники. Цифровая система управления увеличивает скорость выполнения любых операций и связывает танк с любыми другими участниками боевой группы. "Электроника и технологии, примененные в Т-14 "Армата", включают в себя систему управления, навигационные приборы, оружейную систему, системы контроля за состоянием боевой машины и др. Танк также оснащен системой оптического и термального обнаружения целей. Мощная вычислительная система позволяет быстро обрабатывать огромные объемы информации, получаемой от различных датчиков. Управление танком полностью автоматизировано, это позволяет снизить нагрузку на экипаж и увеличить его боеспособность. Одной из интересных особенностей танка является обнаружение целей с помощью активно-пассивного радиолокатора, а также мощная система тепловизионного обнаружения.", - рассказывает Олег Смирнов.Технические характеристики“Армата” превосходит своих конкурентов по ряду технических характеристик.Вес в тоннахБлагодаря использованию современных технологий бронирование и оснащение танка значительно улучшилось по сравнению с предыдущим поколением ОБТ, но вес не стал больше. “Армата” весит 48 тонн.РазмерыТанк обладает следующими размерами:ДвигательОснова танка - тяжелая гусеничная платформа-трансформер. Двигатель дизельный Х-образный 12-цилиндровый. Его мощность может изменяться от 1100 до 1600 л.с., удельная мощность около 31 л. с. на каждую тонну массы. Предусмотрена автоматическая коробка передач с возможностью переключения на механическое управление и подвеска активного типа.Расход топливаРасход топлива по данным открытых источников составляет около 100 литров на 100 км.Скорость и подвижностьПо словам Олега Смирнова, максимальная скорость на дороге - до 90 км/ч, на бездорожье - до 70 км/ч. Танк способен преодолевать водные препятствия глубиной до 5 метров, включая реки и водохранилища.ЭкипажЭкипаж состоит из трех человек: водителя-механика, наводчика и командира. Все они располагаются в большом бронированном отсеке в середине танка рядом друг с другом, что облегчает непосредственное общение и взаимодействие.Сколько стоитСтоимость Т-14 "Армата" не оглашается.Сравнение Т-14 “Армата” с другими боевыми машинами- Сравнение "Арматы" с другими боевыми машинами может быть сложным ввиду ограниченной информации, но в целом, Т-14 считается одним из самых передовых танков в мире благодаря использованию новейших технологий и инженерных решений, - отмечает Олег Смирнов.Т-14 против американского танка “Абрамс”“Армата” менее бронирована, чем американская машина, российские инженеры намеренно сделали ставку не на утяжеление танка мощной броней, а на использование активной и пассивной защиты. Бронепробиваемость 125 мм пушки Т-14 усовершенствована настолько, что представляет угрозу даже для лобовой брони “Абрамса” на коротких и средних дистанциях. Оба танка способны уничтожить друг друга, поэтому какой из них лучше, сказать невозможно.Т-14 против немецкого танка “Леопард”125-мм гладкоствольная пушка 2А82, по утверждению производителя, на 17% мощнее 120-мм танковой пушки Rheinmetall, которой оснащен “Леопард”. По оценкам экспертов, при условии, что снаряд “Арматы” попадет в броню под углом 90 градусов с расстояния 2 тыс. метров, то его пробивная способность оценивается в тысячу миллиметров RHA. В то время как аналогичный показатель у “Леопарда 2” составляет 750 миллиметров. Таким же образом оценена и стойкость брони: у “Арматы” она составляет от 900 до 1000 миллиметров RHA, а у “Леопарда” - от 680 до 700. Кроме того, немецкий ОБТ менее маневренный из-за собственного тяжелого веса.Применение Т-14 в бояхДостоверных свидетельств о том, что танк использовался в боях, на данный момент нет.

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https://ria.ru/20230221/tank_t-90-1853530118.html

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Алёна Пава

безопасность, россия, нижний тагил, уралвагонзавод, т-14, армата, т-90