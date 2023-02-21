https://ria.ru/20230221/abrams-1853537380.html

"Абрамс": основные характеристики, преимущества и недостатки танка

Танк Абрамс: технические характеристики, вес, двигатель и экипаж

"Абрамс": основные характеристики, преимущества и недостатки танка

Танк “Абрамс” стоит на вооружении американской армии с 1981 года. Технические и боевые характеристики машины: вес, габариты, вооружение, ходовые качества, какой РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T19:01

2023-02-21T19:01

2023-02-21T19:07

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

m1 abrams

т-90

т-72 "урал"

ирак

саудовская аравия

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Танк “Абрамс” стоит на вооружении американской армии с 1981 года. Технические и боевые характеристики машины: вес, габариты, вооружение, ходовые качества, какой двигатель стоит и какое топливо ему необходимо, сравнение с немецким “Леопардом” и отечественным “Т-90”, стоимость танка и сколькими единицами этой боевой техники на данный момент располагают США, - в материале РИА Новости.Танк “Абрамс”“Абрамс” М1 - основной боевой танк (ОБТ) Соединенных Штатов Америки, он стоит на вооружении США, Кувейта, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Австралии. В серийное производство машина запущена в 1980 году, а название свое получила в честь американского генерала Крейтона Абрамса, который был командующим американской группировки во Вьетнаме. Для создания танка использовали классическую схему. Требования на стадии разработки существовали следующие: боевая масса не должна превышать 18 тонн, а ширина подходить под европейские платформы (3,96 метра). Тендер на производство ОБТ выиграла компания Chrysler, стоимость контракта составила около 200 миллионов долларов. В феврале 1981 года танк был принят на вооружение армией США.Конструкция и описаниеТанк имеет классическую компоновку: экипаж состоит из 4 человек, водительское отделение расположено впереди, остальные (командир, наводчик и заряжающий) находятся в башне. У командира и заряжающего есть собственные люки и вооружение, которое можно применять прямо из башни, не вылезая наружу.Корпус и броняКорпус у танка сварной, в передней части и по бокам башни установлена многослойная броня из кевлара, керамики, стали и пластика, созданная на базе той, что используется в ОБТ Великобритании “Челленджер”. В любой модификации “Абрамса” существует уязвимая зона с ослабленной броней, которая составляет примерно 9% от общей площади танка, это: люки, маска пушки, приборы наблюдения, эти уязвимости связаны с конструкцией и характерны для большинства бронетехники. В танке предусмотрены специальные вышибные панели, которые выбивает наружу в случае детонации боеприпасов, позволяя выжить экипажу. В некоторых модификациях ОБТ в качестве дополнения к броне установлена система активной защиты, которая способна препятствовать некоторым системам наведения, управляемым противотанковым и самонаводящимся ракетам. Принцип работы: выпуск массивного инфракрасного сигнала, который запутывает самонаводящуюся систему ПТУР, но не уничтожает ракету, а направляет в другую сторону.ГусеницаГусеницы танка оснащены съемными резиновыми подушками и обрезиненными беговыми дорожками, есть возможность установить грунтозацепы. Гарантированный пробег, по заявлению производителя - 3360 км.ВооружениеПомимо пушки, “Абрамс” оснащен пулеметом “Браунинг” 12,7 мм (для поражения воздушных целей) и двумя пулеметами M240 7,62 мм, один из которых спарен с орудием, а второй находится наверху башни. На борту также имеются два гранатомета для создания дымовой завесы.ПушкаВ своей первой модификации танк был оснащен 105-миллиметровой пушкой M68, но начиная с модели М1А1 на ОБТ стали устанавливать 120-миллиметровое орудие М-256, стабилизированное в двух плоскостях. Скорострельность - до 8 выстрелов в минуту.Дальность стрельбыМаксимальная эффективная дальность стрельбы - 3500 м.СнарядыВ боекомплект входят боеснаряды с частично сгораемой гильзой:Кроме того, танк оснащен снарядами с наконечником из обедненного урана с высокой силой пробития, но из-за высокой стоимости и вреда для экипажа количество их ограничено.Электроника и технологииМашина оснащена одной из самых современных систем управления огнем. В прицел наводчика встроены лазерный дальномер и тепловизионная камера, на случай выхода его из строя существует резервный телескопический шарнирный прицел, для кругового обзора по периметру башни установлены 6 перископических приборов наблюдения. Система электронного вычисления рассчитывает угловые поправки для стрельбы из пушки и спаренного с ней пулемета, автоматически получая данные о дальности до цели, скорости бокового ветра и прочие. В танке есть информационно-управляющая, инерциальная навигационная системы, которые связаны между собой через шину данных. Тепловая система управления занимается кондиционированием воздуха.Технические характеристикиНа данный момент “Абрамс” является одним из самых тяжелых танков в мире.Вес в тоннахВес зависит от модификации:РазмерыРазмеры танков “Абрамс” модификаций М1 и М1А1:ДвигательНа танке установлен газотурбинный двигатель АGТ-1500 мощностью 1500 л.с. при 3000 об/мин. Выбор этого типа двигателя вместо дизельного объясняют тем, что при одинаковой мощности он обладает меньшей массой, более прост конструктивно, надежен и менее шумен, проще запускается при низких температурах. Однако у газотурбинного двигателя есть и свои недостатки: повышенный расход топлива и воздуха, поэтому система воздухоочистки в “Абрамсе” занимает в три раза больше места, чем в танках с дизельным двигателем.Расход топливаРасход топлива танков Abrams - 3,6-7,1 л/км. В зимнее время он увеличивается из-за необходимости прогрева двигателя. Кроме того, у машины нет холостого хода, сразу после зажигания запускается турбина.Какое топливо используетДвигатели у современных танков многотопливные, в качестве горючего можно использовать практически любые виды топлива, но Абрамс предпочтительнее заправлять авиационным, так как оно для этого вида танка является штатным.Скорость и подвижностьБлагодаря газотурбинному двигателю и автоматической трансмиссии Allison DDA X-1100-3B, тяговооруженность танка состоит на уровне 24,5 л.с. на тонну.ЭкипажЭкипаж танка состоит из четырех человек: механика-водителя, командира, наводчика и заряжающего.Сколько стоитСтоимость танка зависит от его модернизации. В 80-е годы базовая модель оценивалась производителем в сумму около 2 миллионов долларов. После серьезных улучшений, которым подверглась машина, к 1999 году ее стоимость возросла до 6,2 миллиона долларов, а в 2012 году она составляла уже 8 миллионов. На данный момент стоимость самой современной модификации M1A2 SEP V3 достигает $8.6 млн.Сравнение танка “Абрамс” с другими боевыми машинами“Абрамс” имеет очень прочную броню, но только спереди, мощный двигатель, имеющий завышенный расход топлива и теплоизлучение, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену. Однако эти танки все же, по мнению военных экспертов, являются крепкими середняками среди остальных ОБТ.“Абрамс” против Т-90К несомненным преимуществам российского ОБТ Т-90 перед американским “Абрамсом” относятся:“Абрамс” имеет свои преимущества:“Абрамс” против “Леопард”Во многом технические характеристики обоих танков схожи. К преимуществам “Леопарда” можно отнести большое количество самой современной электроники, высокую ремонтопригодность и продуманную эргономику боевого отсека (комфорт для экипажа). К главным недостаткам относятся - слабая броня бортов и слишком большие габариты.Главное отличие “Абрамса” от “Леопарда” - газотурбинный 1500-сильный двигатель и многослойная броня со вставками из обедненного урана (в экспортных вариантах не используется), которая повышает непробиваемость, но исключительно вредно может повлиять на здоровье экипажа, если броня будет все же разрушена или сдетонирует боекомплект.Применение танка “Абрамс” в бояхВпервые американский ОБТ получил боевое крещение в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Согласно итоговому отчету министерства обороны США перед американским конгрессом, в ходе этой военной операции было потеряно 18 танков (по данным некоторых западных источников, эта цифра составляет 23), причем выведение из строя этих машин иракскими танками Т-72 подтверждено документально. По информации американских источников, 7 “Абрамсов” вышли из строя из-за дружественного огня, а 2 уничтожены непосредственно экипажем из-за невозможности эвакуации. Большая часть погибших танков была подбита минами, противотанковыми ракетами или выстрелами гранатометов.Во время войны в Ираке (2003-2011 годы) 151 “Абрамс” получил повреждения (в основном от РПГ-7), 7 штук было захвачено иракцами, а в 2003 году на самодельном фугасе была подорвана новейшая модификация “Абрамса” - М1А2 SEP. Причем 80 машин не подлежали восстановлению силами ремонтных бригад на поле боя и были эвакуированы в США.В 2011 году в Афганистан была отправлена танковая рота, но особенности рельефа и боевых действий не позволили эффективно использовать машины, в течение года только 2 танка получили значительные повреждения.В 2014 году на севере Ирака было уничтожено 47 “Абрамсов” (при помощи ПТУР).В 2015 Саудовской Аравией было передано более десятка “Абрамсов” йеменским военным, воюющим против хуситов. Всего во время военного конфликта было потеряно 20 машин, в целом саудиты остались довольны качеством ОБТ.Сколько танков “Абрамс” у СШАНа данный момент Соединенные Штаты располагают более чем 2,6 тысячи танков “Абрамс” различных модификаций и более 3,5 тысячи находятся на хранении.

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https://ria.ru/20230216/leopard-2-1852502703.html

https://ria.ru/20230221/tank_t-90-1853530118.html

https://ria.ru/20230127/abrams-1847745895.html

сша

ирак

саудовская аравия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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