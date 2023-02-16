https://ria.ru/20230216/leopard-2-1852502703.html

"Леопард-2": основные характеристики, преимущества и недостатки танка

Леопард 2: немецкий танк, технические характеристики, фото, вес

"Леопард-2": основные характеристики, преимущества и недостатки танка

Леопард-2" - основной боевой танк Германии. Его технические характеристики и особенности конструкции (вес, габариты, вооружение, бронирование), плюсы и минусы... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:52

2023-02-16T18:52

2023-02-16T18:52

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Леопард-2" - основной боевой танк Германии. Его технические характеристики и особенности конструкции (вес, габариты, вооружение, бронирование), плюсы и минусы современного немецкого Leopard 2 и история боевого применения, сравнение с другими танками НАТО и России, фото машины, - в материале РИА Новости.Танк "Леопард-2"“Леопард-2” считается основным танком НАТО, так как превосходит по своим характеристикам не менее известный американский “Абрамс”. Танк создан компанией “Краусс-Маффей” в начале 1970-х годов, а с 1979 находится на вооружении Бундесвера. Машина активно поставляется на экспорт и присутствует в армиях многих европейских стран и некоторых государств, не входящих в Европейский союз. На данный момент произведено более 3 тысяч танков, которые принимали участие в боевых действиях в Косове в составе немецкой армии, в Афганистане в составе датского и канадского контингента и в Сирии в составе турецких войск. Существует несколько вариантов “Леопарда-2”: А4, А5, А6, А6М и А7. Но основные ветви развития танка - А4 и А5. Оригинальный А4 имеет вертикально ориентированную броню башни, а усовершенствованный А5 и ее последующие модификации - башенную броню, расположенную под углом, броню модульного типа и ряд дополнительных защитных мер. Во всех версиях присутствует цифровая система управления огнем с лазерным дальномером, стабилизированное орудие со спаренным пулеметом и прибором ночного видения.История созданияСвоим появлением Leopard 2 обязан провалу совместного американо-германского проекта по созданию принципиально нового основного боевого танка (ОБТ) МВТ-70. Так как МВТ-70 так и не был разработан, а “Леопард-1” сильно устарел, руководство Германии пришло к выводу, что придется создавать полностью немецкий танк самостоятельно. В 1969 году появилась модель KPz-70 Кайлер, которая по некоторым техническим решениям напоминала нереализованный проект МВТ-70, а в 1970 году немецкие инженеры занялись созданием принципиально нового танка. Параллельно разрабатывалось две машины – Leopard 2К с традиционным вооружением и Leopard 2FK с противотанковыми ракетами. Дополнительно тестировали разные подвески, орудия, узлы ходовой части и системы управления огнем. В 1971 году проект утвердили. После этого в течение трех лет компания Krauss-Maffei создала первые образцы. В 1977 году Бундесвер первоначально заказал 1 800 этих основных боевых танков для дополнения и замены стоявших на вооружении старых машин. Первая серийная партия из 30 танков была изготовлена в 1979 году, и в том же году Leopard 2 был принят на вооружение армии ФРГ.МодификацииНа базе “Леопарда-2” создавались различные модификации, предназначенные для реализации военных нужд:И модификации, предназначенные для других стран. Сама модель постоянно улучшалась, получая более современное оборудование и технологии:Технические характеристикиКонструкция танкаLeopard 2 имеет ставшую классической для немецкого танкостроения компоновку с задним расположением двигателя, самонесущей башней по центру корпуса и агрегатами управления в носовой части танка.БашняВ башне находятся все члены экипажа (командир, наводчик и заряжающий), кроме водителя. С левой стороны есть люк для выброса гильз и пополнения боекомплекта.КорпусКорпус сварной из катанных листов броневой стали, в передней его части находится более усиленная защита. В конструкции использована броня "третьего поколения" и экраны из армированной резины, изнутри боевое отделение покрыто тканевыми матами из арамидного волокна. В боевом отделении находится часть электроники и боеприпасы. В случае подрыва снарядов, предполагается, что взрывная волна выбьет специально предусмотренные панели и выйдет наружу, не навредив экипажу.ПушкаТанк Leopard 2 вооружен полностью стабилизированной 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120. Машина несет 42 снаряда к основному орудию. Всего в турели башни хранится 15 готовых к применению выстрелов, остальные хранятся в передней части корпуса у механика-водителя. Leopard 2 обычно использует два основных типа боеприпасов – бронебойные снаряды APFSDS-T и многоцелевые снаряды HEAT-MP-T. Снаряд APFSDS-T пробивает около 450 миллиметров прокатной гомогенной брони на дальности 2000 метров. Снаряд HEAT-MP-T эффективен как против мягких, так и против твердых целей.БроняОснована на применении нескольких слоев комбинированной брони. В открытых источниках можно найти следующие данные о бронировании (начиная с “Леопард 2А4”): толщина лобовой проекции корпуса - от 600 до 920 мм, толщина лобовой проекции башни - от 590 до 1960 мм.ДвигательМашина имеет V-образный 12 цилиндровый четырёхтактный дизельный двигатель MTUMB 873-Ka 501 с жидкостным охлаждением и мощностью 1100 кВт (1500 л.с.), который раскручивается до 2600 об/мин с официальной скоростью 68 км/ч. Воздух для работы двигателя проходит через два комбинированных воздушных фильтра, установленных по бокам агрегата, в них он очищается от крупных частиц пыли, оставшуюся взвесь убирают два дополнительных фильтра тонкой очистки.ХодоваяПодпружиненная ходовая имеет поддерживающие катки, амортизаторы, гидравлические и механические упоры на поворотных рычагах колесных пар. Гусеница закольцована со сменными подушками, коробка передач - гидромеханическая. Рулевой механизм типа Renk-HSWL-354. Рулевое управление, привод, тормозная система объединены в одном корпусе и соединены с двигателем при помощи быстродействующих устройств. Система привода сделана в виде отдельного блока, поэтому на ее замену не потребуется много времени, общее время на замену (в соответствии с техническим регламентом) - 4 часа. Вспомогательный силовой агрегат, расположенный в задней правой части танка, позволяет работать электронике без запуска основного двигателя.Электронное оборудованиеНа борту танка установлена стабилизированная оптико-электронная система обнаружения (тепловизор, дальномер и дневная камера), все необходимые данные выводятся на дисплей, расположенный в боевом отделении. Причем может отображаться как панорама боя, так и отдельный его отрезок. Специальная система информирования отслеживает все потенциальные цели, в ее состав входят 4 оптических модуля на углах башни, цветная камера и оптические приборы.ВооружениеВооружение состоит из основного оружия и вторичного. К основному относится 120 мм гладкоствольная пушка Rh 120 с углом поворота 360 градусов, она позволяет вести огонь боеприпасами со стабилизацией в виде оперения. Вторичное - это спаренный пулемет, зенитный пулемет (рядом с люком заряжающего) и универсальная метательная установка на башне, которая предназначена для создания дымовой завесы. Есть у “Леопарда” и возможность записи боя через прибор KADAG, который имитирует выстрел пушки.РемонтопригодностьПо заявлению производителя, пробег танка до капитального ремонта составляет 10 тысяч километров. Так как турбированный двигатель объединен в единый блок с гидромеханической трансмиссией, силовую установку в полевых условиях можно заменить примерно за 35-45 минут.Боевое применениеВпервые танки “Леопард-2” были использованы в Косове и участвовали там в различных мероприятиях и операциях, однако в распоряжении противоположной стороны не было серьезного оружия, поэтому машины не понесли никаких потерь. Через несколько лет после Югославии “Леопарды” были направлены в Афганистан во время операции НАТО в составе канадской и датской группировки. Известно, что одна из этих машин подорвалась на самодельном взрывном устройстве и получила значительные повреждения, но экипаж остался жив. В июле 2008 года два “Леопарда-2” подорвались на мине, причем экипаж одного из них благополучно выбрался из танка и покинул поле боя на другой машине, второй танк после подрыва смог проехать 200 метров и остановился, три танкиста были ранены, водителя спасти не удалось. После этого была поставлена дополнительная защита днища.Leopard 2A4 в составе турецкой армии использовался во время военных действий в Сирии, по сведениям СМИ, около 10 машин было поражено с помощью противотанковых ракетных комплексов противника и получило серьезные повреждения. Многочисленные фото подорванных танков заставили многих экспертов усомниться в непобедимости “Леопарда-2”.Преимущества и недостаткиНаиболее важными, по мнению экспертов, достоинствами “Леопарда-2” являются:Недостатками машины признают:Сравнение с другими танкамиНемецкий ОБТ имеет свои сильные и слабые стороны, но несомненно он один из наиболее надежных и массовых танков. Сравнительные характеристики “Леопарда-2”, других танков НАТО и российских машин приведены в таблице:

https://ria.ru/20230130/tanki-1848415272.html

https://ria.ru/20230215/chellendzher-2-1852191610.html

https://ria.ru/20230125/tank_leopard_2-1847307091.html

https://ria.ru/20230130/tankist-1848453720.html

германия

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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