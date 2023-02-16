https://ria.ru/20230216/leopard-2-1852502703.html
"Леопард-2": основные характеристики, преимущества и недостатки танка
Леопард 2: немецкий танк, технические характеристики, фото, вес
"Леопард-2": основные характеристики, преимущества и недостатки танка
Леопард-2" - основной боевой танк Германии. Его технические характеристики и особенности конструкции (вес, габариты, вооружение, бронирование), плюсы и минусы... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:52
2023-02-16T18:52
2023-02-16T18:52
m1 abrams
нато
германия
безопасность
бундесвер германии
gps
т-90
т-80бв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852506911_0:192:2646:1680_1920x0_80_0_0_3d317d6dec6ead83ea17fbbae28b4cea.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Леопард-2" - основной боевой танк Германии. Его технические характеристики и особенности конструкции (вес, габариты, вооружение, бронирование), плюсы и минусы современного немецкого Leopard 2 и история боевого применения, сравнение с другими танками НАТО и России, фото машины, - в материале РИА Новости.Танк "Леопард-2"“Леопард-2” считается основным танком НАТО, так как превосходит по своим характеристикам не менее известный американский “Абрамс”. Танк создан компанией “Краусс-Маффей” в начале 1970-х годов, а с 1979 находится на вооружении Бундесвера. Машина активно поставляется на экспорт и присутствует в армиях многих европейских стран и некоторых государств, не входящих в Европейский союз. На данный момент произведено более 3 тысяч танков, которые принимали участие в боевых действиях в Косове в составе немецкой армии, в Афганистане в составе датского и канадского контингента и в Сирии в составе турецких войск. Существует несколько вариантов “Леопарда-2”: А4, А5, А6, А6М и А7. Но основные ветви развития танка - А4 и А5. Оригинальный А4 имеет вертикально ориентированную броню башни, а усовершенствованный А5 и ее последующие модификации - башенную броню, расположенную под углом, броню модульного типа и ряд дополнительных защитных мер. Во всех версиях присутствует цифровая система управления огнем с лазерным дальномером, стабилизированное орудие со спаренным пулеметом и прибором ночного видения.История созданияСвоим появлением Leopard 2 обязан провалу совместного американо-германского проекта по созданию принципиально нового основного боевого танка (ОБТ) МВТ-70. Так как МВТ-70 так и не был разработан, а “Леопард-1” сильно устарел, руководство Германии пришло к выводу, что придется создавать полностью немецкий танк самостоятельно. В 1969 году появилась модель KPz-70 Кайлер, которая по некоторым техническим решениям напоминала нереализованный проект МВТ-70, а в 1970 году немецкие инженеры занялись созданием принципиально нового танка. Параллельно разрабатывалось две машины – Leopard 2К с традиционным вооружением и Leopard 2FK с противотанковыми ракетами. Дополнительно тестировали разные подвески, орудия, узлы ходовой части и системы управления огнем. В 1971 году проект утвердили. После этого в течение трех лет компания Krauss-Maffei создала первые образцы. В 1977 году Бундесвер первоначально заказал 1 800 этих основных боевых танков для дополнения и замены стоявших на вооружении старых машин. Первая серийная партия из 30 танков была изготовлена в 1979 году, и в том же году Leopard 2 был принят на вооружение армии ФРГ.МодификацииНа базе “Леопарда-2” создавались различные модификации, предназначенные для реализации военных нужд:И модификации, предназначенные для других стран. Сама модель постоянно улучшалась, получая более современное оборудование и технологии:Технические характеристикиКонструкция танкаLeopard 2 имеет ставшую классической для немецкого танкостроения компоновку с задним расположением двигателя, самонесущей башней по центру корпуса и агрегатами управления в носовой части танка.БашняВ башне находятся все члены экипажа (командир, наводчик и заряжающий), кроме водителя. С левой стороны есть люк для выброса гильз и пополнения боекомплекта.КорпусКорпус сварной из катанных листов броневой стали, в передней его части находится более усиленная защита. В конструкции использована броня "третьего поколения" и экраны из армированной резины, изнутри боевое отделение покрыто тканевыми матами из арамидного волокна. В боевом отделении находится часть электроники и боеприпасы. В случае подрыва снарядов, предполагается, что взрывная волна выбьет специально предусмотренные панели и выйдет наружу, не навредив экипажу.ПушкаТанк Leopard 2 вооружен полностью стабилизированной 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120. Машина несет 42 снаряда к основному орудию. Всего в турели башни хранится 15 готовых к применению выстрелов, остальные хранятся в передней части корпуса у механика-водителя. Leopard 2 обычно использует два основных типа боеприпасов – бронебойные снаряды APFSDS-T и многоцелевые снаряды HEAT-MP-T. Снаряд APFSDS-T пробивает около 450 миллиметров прокатной гомогенной брони на дальности 2000 метров. Снаряд HEAT-MP-T эффективен как против мягких, так и против твердых целей.БроняОснована на применении нескольких слоев комбинированной брони. В открытых источниках можно найти следующие данные о бронировании (начиная с “Леопард 2А4”): толщина лобовой проекции корпуса - от 600 до 920 мм, толщина лобовой проекции башни - от 590 до 1960 мм.ДвигательМашина имеет V-образный 12 цилиндровый четырёхтактный дизельный двигатель MTUMB 873-Ka 501 с жидкостным охлаждением и мощностью 1100 кВт (1500 л.с.), который раскручивается до 2600 об/мин с официальной скоростью 68 км/ч. Воздух для работы двигателя проходит через два комбинированных воздушных фильтра, установленных по бокам агрегата, в них он очищается от крупных частиц пыли, оставшуюся взвесь убирают два дополнительных фильтра тонкой очистки.ХодоваяПодпружиненная ходовая имеет поддерживающие катки, амортизаторы, гидравлические и механические упоры на поворотных рычагах колесных пар. Гусеница закольцована со сменными подушками, коробка передач - гидромеханическая. Рулевой механизм типа Renk-HSWL-354. Рулевое управление, привод, тормозная система объединены в одном корпусе и соединены с двигателем при помощи быстродействующих устройств. Система привода сделана в виде отдельного блока, поэтому на ее замену не потребуется много времени, общее время на замену (в соответствии с техническим регламентом) - 4 часа. Вспомогательный силовой агрегат, расположенный в задней правой части танка, позволяет работать электронике без запуска основного двигателя.Электронное оборудованиеНа борту танка установлена стабилизированная оптико-электронная система обнаружения (тепловизор, дальномер и дневная камера), все необходимые данные выводятся на дисплей, расположенный в боевом отделении. Причем может отображаться как панорама боя, так и отдельный его отрезок. Специальная система информирования отслеживает все потенциальные цели, в ее состав входят 4 оптических модуля на углах башни, цветная камера и оптические приборы.ВооружениеВооружение состоит из основного оружия и вторичного. К основному относится 120 мм гладкоствольная пушка Rh 120 с углом поворота 360 градусов, она позволяет вести огонь боеприпасами со стабилизацией в виде оперения. Вторичное - это спаренный пулемет, зенитный пулемет (рядом с люком заряжающего) и универсальная метательная установка на башне, которая предназначена для создания дымовой завесы. Есть у “Леопарда” и возможность записи боя через прибор KADAG, который имитирует выстрел пушки.РемонтопригодностьПо заявлению производителя, пробег танка до капитального ремонта составляет 10 тысяч километров. Так как турбированный двигатель объединен в единый блок с гидромеханической трансмиссией, силовую установку в полевых условиях можно заменить примерно за 35-45 минут.Боевое применениеВпервые танки “Леопард-2” были использованы в Косове и участвовали там в различных мероприятиях и операциях, однако в распоряжении противоположной стороны не было серьезного оружия, поэтому машины не понесли никаких потерь. Через несколько лет после Югославии “Леопарды” были направлены в Афганистан во время операции НАТО в составе канадской и датской группировки. Известно, что одна из этих машин подорвалась на самодельном взрывном устройстве и получила значительные повреждения, но экипаж остался жив. В июле 2008 года два “Леопарда-2” подорвались на мине, причем экипаж одного из них благополучно выбрался из танка и покинул поле боя на другой машине, второй танк после подрыва смог проехать 200 метров и остановился, три танкиста были ранены, водителя спасти не удалось. После этого была поставлена дополнительная защита днища.Leopard 2A4 в составе турецкой армии использовался во время военных действий в Сирии, по сведениям СМИ, около 10 машин было поражено с помощью противотанковых ракетных комплексов противника и получило серьезные повреждения. Многочисленные фото подорванных танков заставили многих экспертов усомниться в непобедимости “Леопарда-2”.Преимущества и недостаткиНаиболее важными, по мнению экспертов, достоинствами “Леопарда-2” являются:Недостатками машины признают:Сравнение с другими танкамиНемецкий ОБТ имеет свои сильные и слабые стороны, но несомненно он один из наиболее надежных и массовых танков. Сравнительные характеристики “Леопарда-2”, других танков НАТО и российских машин приведены в таблице:
https://ria.ru/20230130/tanki-1848415272.html
https://ria.ru/20230215/chellendzher-2-1852191610.html
https://ria.ru/20230125/tank_leopard_2-1847307091.html
https://ria.ru/20230130/tankist-1848453720.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852506911_202:0:2563:1771_1920x0_80_0_0_c245142c114f3ff09d959a1dc1e5b95b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
m1 abrams, нато, германия, безопасность, бундесвер германии, gps, т-90, т-80бв, т-90м, леопард-2, leopard 2
M1 Abrams, НАТО, Германия, Безопасность, Бундесвер Германии, GPS, Т-90, Т-80БВ, Т-90М, Леопард-2, Leopard 2
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Леопард-2" - основной боевой танк Германии. Его технические характеристики и особенности конструкции (вес, габариты, вооружение, бронирование), плюсы и минусы современного немецкого Leopard 2 и история боевого применения, сравнение с другими танками НАТО и России, фото машины, - в материале РИА Новости.
“Леопард-2” считается основным танком НАТО, так как превосходит по своим характеристикам не менее известный американский “Абрамс”. Танк создан компанией “Краусс-Маффей” в начале 1970-х годов, а с 1979 находится на вооружении Бундесвера. Машина активно поставляется на экспорт и присутствует в армиях многих европейских стран и некоторых государств, не входящих в Европейский союз. На данный момент произведено более 3 тысяч танков, которые принимали участие в боевых действиях в Косове в составе немецкой армии, в Афганистане в составе датского и канадского контингента и в Сирии в составе турецких войск. Существует несколько вариантов “Леопарда-2”: А4, А5, А6, А6М и А7. Но основные ветви развития танка - А4 и А5. Оригинальный А4 имеет вертикально ориентированную броню башни, а усовершенствованный А5 и ее последующие модификации - башенную броню, расположенную под углом, броню модульного типа и ряд дополнительных защитных мер. Во всех версиях присутствует цифровая система управления огнем с лазерным дальномером, стабилизированное орудие со спаренным пулеметом и прибором ночного видения.
Своим появлением Leopard 2 обязан провалу совместного американо-германского проекта по созданию принципиально нового основного боевого танка (ОБТ) МВТ-70. Так как МВТ-70 так и не был разработан, а “Леопард-1” сильно устарел, руководство Германии пришло к выводу, что придется создавать полностью немецкий танк самостоятельно. В 1969 году появилась модель KPz-70 Кайлер, которая по некоторым техническим решениям напоминала нереализованный проект МВТ-70, а в 1970 году немецкие инженеры занялись созданием принципиально нового танка. Параллельно разрабатывалось две машины – Leopard 2К с традиционным вооружением и Leopard 2FK с противотанковыми ракетами. Дополнительно тестировали разные подвески, орудия, узлы ходовой части и системы управления огнем. В 1971 году проект утвердили. После этого в течение трех лет компания Krauss-Maffei создала первые образцы. В 1977 году Бундесвер первоначально заказал 1 800 этих основных боевых танков для дополнения и замены стоявших на вооружении старых машин. Первая серийная партия из 30 танков была изготовлена в 1979 году, и в том же году Leopard 2 был принят на вооружение армии ФРГ.
На базе “Леопарда-2” создавались различные модификации, предназначенные для реализации военных нужд:
—Panzerschnellbrucke Leguan и Panzerschnellbrucke 2 – мостоукладчики;
—Pionerpanzer 3 Kodiak — инженерная машина;
—Bergepanzer 3 Buffel — БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина);
—Wisent 2 - БРЭМ модульной конструкции;
—Panzerhaubitze 2000 — САУ.
И модификации, предназначенные для других стран. Сама модель постоянно улучшалась, получая более современное оборудование и технологии:
—А0, А1, А2 и А - улучшены электроника, тепловизор, боеукладка, приборы наблюдения;
—2А4 - наиболее популярная версия с новой башней, снарядами, цифровой системой ведения огня и пожаротушения;
—2А5 - появилась клиновидная броня, противоосколочный подбой, улучшена электроника и GPS, доработана тормозная система;
—2А6 - установлена нижняя бронеплита от мин, пушка стала более длинной, усилена броня и появился электропривод башни;
—2А7+ - создан в 2010 году, многие системы заменены на цифровые, доработаны защита, система управления огнем, установлен командирский тормоз, силовая установка и модуль дополнительного вооружения.
Технические характеристики
Масса
от 50,5 до 63 тонн
Длина корпуса
7700 мм
Броня
комбинированная противоснарядная
Пушка
гладкоствольная 120-мм Rheinmetall Rh-120
Боекомплект
42 снаряда
Пулеметы
два 2 × 7,62-мм MG3
Мощность двигателя
1500 лошадиных сил
Скорость по шоссе
68 - 72 километров в час;
Leopard 2 имеет ставшую классической для немецкого танкостроения компоновку с задним расположением двигателя, самонесущей башней по центру корпуса и агрегатами управления в носовой части танка.
В башне находятся все члены экипажа (командир, наводчик и заряжающий), кроме водителя. С левой стороны есть люк для выброса гильз и пополнения боекомплекта.
Корпус сварной из катанных листов броневой стали, в передней его части находится более усиленная защита. В конструкции использована броня "третьего поколения" и экраны из армированной резины, изнутри боевое отделение покрыто тканевыми матами из арамидного волокна. В боевом отделении находится часть электроники и боеприпасы. В случае подрыва снарядов, предполагается, что взрывная волна выбьет специально предусмотренные панели и выйдет наружу, не навредив экипажу.
Танк Leopard 2 вооружен полностью стабилизированной 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120. Машина несет 42 снаряда к основному орудию. Всего в турели башни хранится 15 готовых к применению выстрелов, остальные хранятся в передней части корпуса у механика-водителя. Leopard 2 обычно использует два основных типа боеприпасов – бронебойные снаряды APFSDS-T и многоцелевые снаряды HEAT-MP-T. Снаряд APFSDS-T пробивает около 450 миллиметров прокатной гомогенной брони на дальности 2000 метров. Снаряд HEAT-MP-T эффективен как против мягких, так и против твердых целей.
Основана на применении нескольких слоев комбинированной брони. В открытых источниках можно найти следующие данные о бронировании (начиная с “Леопард 2А4”): толщина лобовой проекции корпуса - от 600 до 920 мм, толщина лобовой проекции башни - от 590 до 1960 мм.
Машина имеет V-образный 12 цилиндровый четырёхтактный дизельный двигатель MTUMB 873-Ka 501 с жидкостным охлаждением и мощностью 1100 кВт (1500 л.с.), который раскручивается до 2600 об/мин с официальной скоростью 68 км/ч. Воздух для работы двигателя проходит через два комбинированных воздушных фильтра, установленных по бокам агрегата, в них он очищается от крупных частиц пыли, оставшуюся взвесь убирают два дополнительных фильтра тонкой очистки.
Подпружиненная ходовая имеет поддерживающие катки, амортизаторы, гидравлические и механические упоры на поворотных рычагах колесных пар. Гусеница закольцована со сменными подушками, коробка передач - гидромеханическая. Рулевой механизм типа Renk-HSWL-354. Рулевое управление, привод, тормозная система объединены в одном корпусе и соединены с двигателем при помощи быстродействующих устройств. Система привода сделана в виде отдельного блока, поэтому на ее замену не потребуется много времени, общее время на замену (в соответствии с техническим регламентом) - 4 часа. Вспомогательный силовой агрегат, расположенный в задней правой части танка, позволяет работать электронике без запуска основного двигателя.
На борту танка установлена стабилизированная оптико-электронная система обнаружения (тепловизор, дальномер и дневная камера), все необходимые данные выводятся на дисплей, расположенный в боевом отделении. Причем может отображаться как панорама боя, так и отдельный его отрезок. Специальная система информирования отслеживает все потенциальные цели, в ее состав входят 4 оптических модуля на углах башни, цветная камера и оптические приборы.
Вооружение состоит из основного оружия и вторичного. К основному относится 120 мм гладкоствольная пушка Rh 120 с углом поворота 360 градусов, она позволяет вести огонь боеприпасами со стабилизацией в виде оперения. Вторичное - это спаренный пулемет, зенитный пулемет (рядом с люком заряжающего) и универсальная метательная установка на башне, которая предназначена для создания дымовой завесы. Есть у “Леопарда” и возможность записи боя через прибор KADAG, который имитирует выстрел пушки.
По заявлению производителя, пробег танка до капитального ремонта составляет 10 тысяч километров. Так как турбированный двигатель объединен в единый блок с гидромеханической трансмиссией, силовую установку в полевых условиях можно заменить примерно за 35-45 минут.
Впервые танки “Леопард-2” были использованы в Косове и участвовали там в различных мероприятиях и операциях, однако в распоряжении противоположной стороны не было серьезного оружия, поэтому машины не понесли никаких потерь. Через несколько лет после Югославии “Леопарды” были направлены в Афганистан во время операции НАТО в составе канадской и датской группировки. Известно, что одна из этих машин подорвалась на самодельном взрывном устройстве и получила значительные повреждения, но экипаж остался жив. В июле 2008 года два “Леопарда-2” подорвались на мине, причем экипаж одного из них благополучно выбрался из танка и покинул поле боя на другой машине, второй танк после подрыва смог проехать 200 метров и остановился, три танкиста были ранены, водителя спасти не удалось. После этого была поставлена дополнительная защита днища.
Leopard 2A4 в составе турецкой армии использовался во время военных действий в Сирии, по сведениям СМИ, около 10 машин было поражено с помощью противотанковых ракетных комплексов противника и получило серьезные повреждения. Многочисленные фото подорванных танков заставили многих экспертов усомниться в непобедимости “Леопарда-2”.
Преимущества и недостатки
Наиболее важными, по мнению экспертов, достоинствами “Леопарда-2” являются:
1Максимальная оснащенность самой различной электроникой.
2Эффективная броня.
3Мощное орудие и наличие противотанковых ракет.
4Зенитный пулемет, который управляется дистанционно и расположен на крыше танка.
5Неплохие динамические показатели.
6Высокая ремонтопригодность.
Недостатками машины признают:
1Слишком большую массу(модификация 2A7+ весит 70 тонн), что отрицательно сказывается на транспортабельности, маневренности, вызывает большой расход топлива.
2Слабость бронирования бортов танка, что делает его уязвимым для РПГ-7.
3Большая площадь крыши башни делает танк хорошей мишенью для штурмовой авиации и вертолетов.
4Отсутствие автомата заряжания.
Сравнение с другими танками
Немецкий ОБТ имеет свои сильные и слабые стороны, но несомненно он один из наиболее надежных и массовых танков. Сравнительные характеристики “Леопарда-2”, других танков НАТО и российских машин приведены в таблице:
“Леопард 2А4”
“Челленджер 2”
“Абрамс М1А2”
Т-90М
Т-80БВМ
масса 55,2 т
масса 64 т
масса 62,5 т
масса 48 т
масса 46 т
экипаж 4 чел.
экипаж 4 чел
экипаж 4 чел
экипаж 3 чел
экипаж 3 чел
орудие 120 мм
орудие 125 мм
орудие 120 мм
орудие 125 мм
орудие 125 мм
боекомплект 42 шт.
боекомплект 52 шт.
боекомплект 42 шт.
боекомплект 40 шт.
боекомплект 40 шт.
мощность двигателя 1500 л.с.
мощность двигателя 1200 л.с.
мощность двигателя 1500 л.с.
мощность двигателя 1130 л.с.
мощность двигателя 1250 л.с.
скорость по шоссе 72 км
скорость по шоссе 56 км
скорость по шоссе 67 км
скорость по шоссе 70 км
скорость по шоссе 80 км
запас хода 550 км
запас хода 400 км
запас хода 465 км
запас хода 550 км
запас хода 500 км