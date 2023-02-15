https://ria.ru/20230215/chellendzher-2-1852191610.html

"Челленджер-2": основные характеристики, преимущества и недостатки танка

Челленджер 2: британский танк, технические характеристики, фото, вес

"Челленджер-2": основные характеристики, преимущества и недостатки танка

Challenger 2 — основной танк, стоящий на вооружении британской армии. Каковы его технические характеристики: общий вес (масса машины), тип брони и боекомплекта, РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:11

2023-02-15T19:11

2023-02-15T19:19

т-90

т-90м

т-55

bae systems

general dynamics

нато

великобритания

challenger 2 (танк)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Challenger 2 — основной танк, стоящий на вооружении британской армии. Каковы его технические характеристики: общий вес (масса машины), тип брони и боекомплекта, описание тактико-технических характеристик (ТТХ), чем английский танк отличается от российского Т-90, в чем преимущества и недостатки “Челленджера-2”, фото машины и ее модификаций — в материале РИА Новости."Челленджер-2"“Челленджер-2” - основной боевой танк (ОБТ) сухопутных войск Великобритании, его название в переводе с английского звучит как "соперник”, “бросающий вызов". Этот танк применялся для ведения боевых действий в Ираке и Косово (с 2003 по 2010 год), в мае 2009 года его производство было остановлено, как заявила BAE Systems ( крупнейшая военно-промышленная компания Великобритании), в связи с отсутствием оборонного заказа от правительства страны. Эксплуатация танка этой модели вооруженными силами Великобритании намечена до 2035 года.История создания“Челленджер-2” - модификация “Челленджер-1”, который был создан в 1988 году, это третий танк, который носит это имя. Первым был "Челленджер А30" - вариант танка "Кромвель", оснащенный 76,2-мм пушкой. Компания "Виккерс Дефенс Системс" (сейчас является частью BAE Systems) начала разработку танка по собственной инициативе в 1986 году, вскоре министерство обороны Великобритании заключило с ней контракт, было произведено 9 опытных экземпляров. После длительного сравнения с моделями от других производителей их приняли на вооружение. В 1994 году три танка тщательно проверялись на надежность, испытания длились около года и включали в себя:В результате было доказано, что модель соответствует требованиям министерства обороны Великобритании, но после ввода в эксплуатацию обнаружились существенные недостатки, из-за которых танки длительное время не поступали на вооружение армии и хранились на заводе. Только в 2008 году было решено приступить к модернизации машин: установлена навесная броня, новая пушка, более мощный двигатель, современная автоматическая трансмиссия, система кондиционирования и управления огнем. В 2014 году началась новая программа модернизации (CR2 LEP) “Челленджер-2”, которая позволяет продлить его эксплуатацию до 2035 года."Во многом, история танка “Челленджер-2” похожа на историю Т-90М “Прорыв 3”. Оба они берут свое начало от предыдущего основного боевого танка, но значительно развивают концепцию, заложенную при проектировании машины и выводят ее на новый уровень благодаря ряду модификаций и модернизаций. Однако во время этого процесса унификация между новым и предыдущим танком уже на уровне статистической погрешности. А вот история создания “Челленджера-1” довольно непонятная. На конкурсе нового ОБТ для армии Великобритании были танки от партнеров по блоку НАТО, которые превосходили первую модель. Порой кажется, что единственной причиной принятия на вооружения “Челленджера” стало то, что это отечественная разработка", - рассказывает Иван Воскресенский, военный аналитик исследовательского центра "Сто Имён Правды".МодификацииК модификациям ОБТ относятся:Отдельного внимания заслуживает семейство Engineer Tank System - инженерных машин на базе Челленджер 2. По словам Ивана Воскресенского, эти модификации достаточно интересны:Технические характеристикиКонструкция танка- Конструкция танка представляет собой классическую компоновку, в которой передняя часть приходится на отдел управления, а задняя - на моторно-трансмиссионную систему и боевое отделение. Механик-водитель находится в полулежачем положении спереди, а остальная часть команды (три человека) - в башне, - рассказывает Иван Воскресенский.БашняБашня сварная, с многослойным бронированием. Занимает классическую среднюю часть танка. В башню вмонтирована 120-мм пушка L11A5.КорпусКак и башня, корпус также полностью сварной. В нем нет ни единой литой детали."Передняя часть корпуса обладает сложной формой, что образует множество слабых зон с низким показателем бронированности. Для защиты от мин дно выполнено V-образно. Бортовые листы отвесные, а кормовая плита расположена под обратным углом наклона. Смотря на корпус, можно сделать вывод, что верхняя часть получила значительную защиту, а вот нижняя уже ослаблена, относительно верхней", - объясняет эксперт.ПушкаПо словам Ивана Воскресенского, “Челленджер-2” обладает уникальной для современных западных ОБТ нарезной пушкой. У этого подхода есть один существенный минус: невозможность стрелять кумулятивными снарядами. Точнее технически такая возможность есть, но из-за физических особенностей кумулятивных снарядов это лишено всякого смысла. Зато благодаря нарезям пушка обладает отличной точностью, дальностью стрельбы. Основными боеприпасами являются HESH (бронебойно-фугасные с деформирующейся головной частью) и APFSDS (бронебойные-оперенные подкалиберные снаряды с отделяющейся головной частью) с сердечником из обедненного урана и из вольфрама на экспортных версиях. Заряжание раздельно-картузное, имеется стабилизатор по двум плоскостям.БроняОсновным преимуществом танка выступает система бронирования. Опыт войн на Ближнем Востоке был учтен британскими специалистами, поэтому башня танка имеет конструкцию Chobham, в которой особенный упор сделан на повышенную защиту против кумулятивных и кинетических снарядов. Несмотря на секретность состава брони, из различных источников известно, что в её конструкции используется керамика и сталь. Это напоминает "бутерброд", в котором первый слой уходит на высокопрочные сплавы стали, далее идет второй слой из керамики и замыкает его еще один слой высокопрочной стали.- Керамика хорошо защищает танк от кумулятивных струй, поскольку обладает высокой степенью твердости, поэтому когда снаряды попадают в броню, они по сути раскалываются. Во многом, это альтернативное развитие идеи динамической защиты со своим особенным подходом. У керамики есть и минус: обладая большой твердостью, материал остается очень хрупким, поэтому постоянные обстрелы он не выдержит. Для этого керамические панели делаются небольших размеров в форме шестиугольников или квадратов. Хотя броня боевой машины выдающаяся, на неё также устанавливают и обычную динамическую защиту в самых слабых местах, в бортах корпуса и башне. Известно, что броня “Челленджера” выдерживала несколько (по некоторым заявлениям, даже десяток, но эта информация требует особенного подтверждения) попаданий из РПГ-7 с близкого расстояния, что является достойным показателем живучести танка. При этом неизвестно, каким снарядом шел обстрел, куда они попали, но факт остается фактом, британские инженеры смогли добиться хорошей живучести машины, - отмечает эксперт.ДвигательСиловой установкой танка выступает CV12-6 производства компании Perkins. Согласно данным производителя, мощность двигателя 1200 лошадиных сил (или же 895 кВт). Полевые испытания двигателя доказали его надежность, а операция "Буря в пустыне" только подтвердила заложенные требования. Данный двигатель с небольшой модификацией коробки передач поставляется также и на французские танки Leclerc и на другие машины.Максимальная скорость танка по шоссе — 59 км/ч, по пересеченной местности — 40 км/ч. Запас хода равен примерно 450 километрам.ХодоваяОсобенностью ходовой части по сравнению с предшественником является гидравлический механизм натяжения гусениц. Трансмиссионная часть под маркировкой TN54 имеет 8 передач, из которых шесть переднего и две заднего хода. Также ходовая часть обладает воздушными фильтрами, улучшенными генераторами, стартером, улучшенной системой охлаждения и смазки трансмиссии. На корпусе имеются два внешних топливных бака, не подсоединенных к системе питания двигателя. Иракский опыт заставил внести также дополнения, сделав улучшенную противопыльную фильтрацию.Электронное оборудование- Основной электроникой в танке выступает прежде всего система управления огнем, которую разработала компания General Dynamics с процессором разрядностью 32 бита. Машина обладает возможностью включить её в общую систему связи, что повышает ситуационную осведомленность экипажа. Танк имеет на борту тепловизор второго поколения TOGS-2, который передает картинку как наводчику, так и командиру экипажа, есть опция ночного видения. Глаза машины - панорамный прицел производства SAGEM с лазерным дальномером, - рассказывает Иван Воскресенский.ВооружениеПомимо упомянутой выше уникальной нарезной пушки, у танка на борту есть пулемет L94A1 калибра 7.62, задачей которого является поражение наземных целей, а также пулемет с дистанционным управлением на крышке командирского люка L37A2 для борьбы с воздушными целями. Боезапас - 4000 патронов у каждого. В случае критической ситуации танк может обеспечить себе дымовую завесу благодаря расположенным по двум бокам башни 66-мм дымовым гранатометам.РемонтопригодностьПо словам эксперта, в результате общевойсковых испытаний перед принятием на вооружение, а также после боевых действий в Ираке, танк показал хорошую ремонтопригодность, хотя требования к ремонтному персоналу предъявляются весьма высокие, как и к условиям, в которых производится ремонт.Боевое применение- Боевое крещение машина проходила в Ираке, во время операции "Буря в пустыне", где показала себя отлично, понеся всего лишь одну подтвержденную потерю, которая была от дружественного огня. Второй инцидент, связанный с пробитием лобовой части корпуса, нанес танку лишь повреждения, но не уничтожил. С другой стороны, армия Ирака на тот момент не могла противопоставить что-то серьезнее, чем конкурента в лице старых уже тогда Т-55 и повстанцев с РПГ в руках. Как покажет себя машина в бою против равного противника вопрос открытый, - говорит Иван Воскресенский.Преимущества и недостаткиПо словам эксперта, к достоинствам танка можно отнести:Недостатки танка:Хотя большое количество брони является плюсом, все конечно же зависит от театра военных действий.Сравнение с другими танками- Сравнивать “Челленджер” с другими танками НАТО не имеет особенного смысла. Во многом он уступает и “Абрамсу”, и “Леопарду”, и “Леклерку”, выделяясь лишь более толстой броней, а вот с Т-90 - самое то. Танковые дуэли мы наблюдаем не так уж и часто, они являются скорее исключением, нежели правилом, однако, если танки сойдутся в относительно ближнем бою, на дистанции примерно 2 км, преимущество будет однозначно за Т-90. Автомат заряжания и высокая скорострельность пушки — внушительное преимущество против трехэтапного ручного заряжания, который производится экипажем. Если по танку летят снаряды, даже у самого тренированного экипажа могут возникнуть проблемы с тем, чтобы доставить снаряд в ствол. С другой стороны, если бой будет дальним, то у “Челленджера” больше шансов на поражение цели, хотя нанести какой-то серьезный урон Т-90 он не сможет. Маневренность Т-90 более совершенна, нежели у конкурента. Хотя двигатель Т-90 немного слабее, значительно меньшая масса обеспечивает ему большую скорость, что в полях является существенным преимуществом. В конечном итоге, исход сражения между танками будет зависеть прежде всего от мастерства экипажей, - заключает Иван Воскресенский.

https://ria.ru/20210716/tank-1741625409.html

https://ria.ru/20210314/tanki-1601161304.html

https://ria.ru/20190113/1549239242.html

https://ria.ru/20170902/1501472762.html

https://ria.ru/20160827/1475448150.html

великобритания

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

т-90, т-90м, т-55, bae systems, general dynamics , нато, великобритания, challenger 2 (танк), челленджер-2, леопард-2, amx-56 "леклерк"