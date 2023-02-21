https://ria.ru/20230221/tank_t-90-1853530118.html

Танк Т-90: тактико-технические характеристики, сравнение с техникой НАТО

Танк Т-90: технические характеристики, вес, двигатель, броня, вооружение и экипаж

Танк Т-90: тактико-технические характеристики, сравнение с техникой НАТО

Т-90 - основной боевой танк (ОБТ) российской армии и самый продаваемый в мире, он стоит на вооружении многих стран. Боевые и технические характеристики танка,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:43

2023-02-21T18:43

2023-02-21T19:08

безопасность

россия

владимир поткин

уралвагонзавод

ростех

следственный комитет россии (ск рф)

т-90

т-90м

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Т-90 - основной боевой танк (ОБТ) российской армии и самый продаваемый в мире, он стоит на вооружении многих стран. Боевые и технические характеристики танка, история его разработки, сколько модификаций машины существует на данный момент, сравнение машины с натовской техникой, - в материале РИА Новости.Танк Т-90Российский танк Т-90 предназначен для боевых действий при непосредственном столкновении с противником при поддержке мотострелковой техники. Он создавался в конце 80-х годов на Уралвагонзаводе с учетом опыта модернизации ОБТ Т-72 и изучения военных конфликтов того времени. Создатель танка Владимир Поткин был выпускником военной Академии бронетанковых войск и лично командовал танковым взводом. Поступив на работу на уральский завод, за 16 лет дослужился до должности главного конструктора и в 1986 году приступил к разработке нового танка. В качестве основного конкурента Т-90 рассматривался американский “Абрамс”, но уральцы не стали делать тяжелую машину, а пошли другим путем: они установили на новый танк уникальные отечественные разработки, аналогов которым не было в мире, позволяющие вести огонь из пушки и пулеметов в движении в любое время суток, а комплекс управляемого вооружения, разработанный в тульском КБ, дал возможность танку стрелять управляемыми бронебойными ракетами на дальность до 5 км.Сколько лет танкуНа вооружение российской армии Т-90 поступил в октябре 1992 года. Но из-за распада Советского Союза и сокращения финансирования гособоронзаказа была произведена лишь небольшая партия боевых машин, а в конце 90-х Министерство обороны вообще прекратило закупки. Поэтому Уралвагонзавод начал активно продвигать танк на экспорт, превратив его в самый массовый серийно выпускаемый ОБТ, стоящий на вооружении многих стран мира. В настоящее время произведено более двух тысяч единиц Т-90 разных модификаций, последняя из которых - Т90М - усовершенствована настолько, что практически совсем не похожа на своего предка. Военные эксперты считают, что это последняя ступень перед запуском в серийное производство танка следующего поколения, которым для Т-90 является Т-14 "Армата". Благодаря международному успеху и исключительной выживаемости машины Министерство обороны РФ вновь заинтересовалось танком и в 2005 году экспортная модификация Т-90А была принята на вооружение. В 2020 году в войска начала поступать модель Т-90М "Прорыв-3", усовершенствованная и доработанная. После смерти создателя боевой машины Владимира Ивановича Поткина решением правительства Российской Федерации танку было присвоено имя "Владимир".Конструкция и описаниеОБТ имеет классическую компоновку: механик-водитель находится в передней части, наводчик и командир - в боевом отделении по центру, двигатель и трансмиссия - в кормовой части. Сиденье водителя прикреплено к крышке корпуса, это позволяет выжить при подрыве мины под днищем. Командир имеет свою отдельную башенку с круговым обзором, а наводчик - свой отдельный люк. Как и все советские танки, начиная с Т-64, он имеет высокую плотность компоновки и небольшие для ОБТ габариты, прежде всего в высоту. Это было достигнуто благодаря исключению заряжающего (применению карусельного автомата заряжания), компактного поперечного расположения двигателя и ряда других конструктивных решений.Корпус и броняКорпус танка сварной, днище - штампованное, передняя часть состоит из трех слоев, образованных передней и задней стальной плитами и отражающими листами между ними со встроенной динамической защитой. С каждой стороны машина имеет по три прямоугольных стальных экрана с элементами встроенной динамической защиты (ВДЗ), установленных на бортовые резинотканевые экраны. Башня у танка литая, имеет приземистую форму и сильные углы наклона, которые обеспечивают защиту от снарядов, ее лобовая часть и крыша защищены ВДЗ. Для защиты экипажа от радиации боевое отделение и место водителя оснащены подбоем из водосодержащего полимера с добавками лития, бора и свинца.ГусеницаГусеницы танка штампованные (с шагом 164 мм, шириной 580 мм и гарантированным пробегом в 6 тысяч километров) имеют металлическую беговую дорожку, которая снижает потери мощности двигателя на перекатывание по ней опорных катков. Штатные изготавливаются с металлическими грунтозацепами и с возможностью установки асфальтоходных башмаков.ВооружениеТанк может стрелять обычными снарядами, управляемыми ракетами. Также имеется дополнительное вооружение, которое применяется экипажем после того, как он покинет машину. Пулеметов два: спаренный с пушкой (ПКТ 7,62-мм) и ПКТМ ленточный со скорострельностью 250 выстрелов в минуту. Есть зенитно-пулеметная установка с дистанционным управлением.ПушкаОсновное вооружение танка - гладкоствольная 125 мм пушка-пусковая установка для управляемых ракет. В боекомплекте 43 выстрела, 22 из них в автомате заряжания, остальные в боеукладках. Благодаря сочетанию кривизны, жесткости и разностенности ствола, наличию термозащитного кожуха и стабилизации в двух плоскостях, орудие обладает высокой точностью и скорострельностью до 8 выстрелов в минуту. Танк способен "летать": многотонная машина может разогнаться до максимальной скорости, наехать на препятствие и взлететь на некоторое время над землей. В этот момент экипаж способен сделать точный выстрел из пушки и, не сбавляя скорости, продолжить движение. Такие выдающиеся характеристики обеспечиваются работой подвески и стабилизатора орудия.Дальность стрельбыОрудие может вести огонь осколочно-фугасными снарядами на расстояние до 10 километров, но без прицеливания. Прицельный огонь осуществляется:СнарядыТанк может использовать для выстрелов четыре типа снарядов:Противотанковые ракеты "Инвар-М", запуск которых осуществляется через основное орудие, способны поражать цель на расстоянии до 5 км при полуавтоматическом (с удержанием лазерного луча на противнике) наведении пушки и скорости не более 30 км/ч. При этом скорость движения цели может быть до 70 км/ч.Электроника и высокие технологииИзначально Т-90 оснащался комплексом управления огнем "Иртыш", который работала в связке с телевизионной системой с круговым обзором, прицелом ночного видения и системой управления огнем (СУО ). Модификации Т-90МС и Т-90АМ имеют более совершенную систему "Калина", которая не только обеспечивает высокую точность стрельбы, но и полное взаимодействие танковых соединений на поле боя. Электроника позволяет учитывать:Одновременно с основным орудием точную наводку получает и спаренный с ним пулемет.Для защиты от управляемых ракет с лазерным наведением на танке установлен комплекс "Штора-1", который генерирует ложную подсветку, уводящую ракеты в сторону от цели. Также существует система постановки завес, которая автоматически выпускает в сторону опасности аэрозольную гранату 3Д17, которая создает маскировочное облако.СУО полностью цифровая и может наводиться как по тепловизору, так и по лазерному дальномеру, что позволяет танку стрелять в условиях ограниченной видимости.Технические характеристикиНезависимо от модификаций, основные технические характеристики танка остались практически прежними.Вес в тоннахБоевая масса Т-90 составляет 46,5 тонн. Это на 12 тонн меньше, чем французский Leclerc и немецкий Leopard-2, на 10,7 тонн легче американского Abrams (который в последней модификации весит уже 70 тонн) и на 16 тонн - английского Challenger-2. Несмотря на то, что огневая мощь, защищенность и подвижность танка улучшились, габариты и масса его не изменились.РазмерыПриземистость танка не только позволяет ему быть малозаметным на поле боя, но и дает возможность перевозить машину по европейским дорогам.ДвигательИзначально на Т-90 был установлен дизельный многотопливный двигатель V-12 В-84 (840 л.с.), потом танк получил дизельный В-92 (950 л.с.), последние модели оснащены В-96 (1250 л.с.).Расход топливаПроизводителем заявлен следующий расход топлива на 100 км:Скорость и подвижностьБлагодаря семиступенчатой коробке передач и торсионной подвеске танк обладает неплохой скоростью и хорошей проходимостью.ЭкипажЭкипаж танка состоит из трех человек, благодаря использованию автомата заряжания исключен заряжающий, в результате боевое отделение значительно компактнее западных аналогов.Сколько стоитСтоимость танка зависит от модификации. На сегодняшний день она составляет от 2,5 до 4,5 млн долларов. К сравнению, израильский ОБТ "Merkava IV" стоит 6 - 6,5 млн долларов, британский Challenger 2 - 8,3 - 8,6, французский Leclerc - 10 - 12,3 млн, американский “Абрамс” M1A2 SEPv3 - 20 млн, немецкий Leopard 2A7V+ - свыше 20 млн долларов.Где производят основной боевой танк РоссииТанк был разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (город Нижний Тагил). производится на Уралвагонзаводе. Сегодня это все АО "Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех", один из крупнейших в мире машиностроительных холдингов.Модификация танка Т-90На базе танка были созданы различная вспомогательная техника, сама машина имеет также большое количество модификаций:На базе танка созданы:Сравнение Т-90 с другими боевыми машинамиРоссийский Т-90 по праву считается лучшей в мире серийной машиной. Не зря его производство налажено в Индии, свой завод по сборке планирует открыть Египет. Танк успешно эксплуатируется армиями многих стран. Кроме того, ни один натовский танк не "умеет" стрелять всеми видами снарядов и управляемыми ракетами одновременно, в этом Т-90 может составить конкуренцию только израильский Merkava, но вес его слишком велик.Т-90 против немецкого танка “Леопард”Достойную конкуренцию российскому танку может составить немецкий “Леопард”, именно он считается вторым на мировом рынке. Его вооружение стандартно для натовских ОБТ: пушка 120-мм (42 снаряда), два пулемета 7,62 мм. Машина хорошо маневрирует на пересеченной местности, напичкана электроникой, но не имеет автомата заряжания, в результате экипаж танка состоит из 4 человек. Броня бортов уязвима для выстрелов РПГ-7, верхняя часть башни - для авиации. Кроме того, “Леопард” не имеет защиту от кумулятивных снарядов (в отличии от Т-90) и более заметен на поле боя, так как значительно выше российского ОБТ, но обладает более совершенными приборами наблюдения и тепловизором.Т-90 против американского танка “Абрамс”Американский “Абрамс” можно условно поставить на третье место после “Леопарда”. На нем установлена отличная композитная броня Chobham, неоспоримое преимущество - наличие отдельного отсека для боеприпасов, которое увеличивает выживаемость экипажа. Причем М1А2 может проехать до дозаправки всего 386 километров, в отличии от Т-90, запас хода которого составляет более 480 км. Новый двигатель Т-90М достигает по мощности двигатель американского ОБТ, но последний на 20 тонн тяжелее, в результате пострадала мобильность. Благодаря тому, что на Т-90М установлена динамическая защита “Реликт”, танк теперь по защищенности не уступает “Абрамсу” с его сложнейшей броней.Применение Т-90 в бояхНастоящие боевые испытания ОБТ прошел в Сирии, где столкнулся с самыми различными противотанковыми средствами, включая американский ПТРК TOW-2A. Известен случай попадания этого ПТРК по Т-90, но броня машины выдержала и спасла жизнь экипажу. За все время спецоперации российскими войсками потеряны два танка и два выведены из строя.

https://ria.ru/20230130/tanki-1848415272.html

https://ria.ru/20230126/robot-1847486160.html

https://ria.ru/20230216/leopard-2-1852502703.html

https://ria.ru/20230127/abrams-1847745895.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

безопасность, россия, владимир поткин, уралвагонзавод, ростех, следственный комитет россии (ск рф), т-90, т-90м