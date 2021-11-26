https://ria.ru/20211126/armata-1760937828.html
Двадцать танков "Армата" поставят в войска до конца года
Двадцать танков "Армата" поставят в войска до конца года - РИА Новости, 26.11.2021
Двадцать танков "Армата" поставят в войска до конца года
Двадцать новейших танков Т-14 "Армата" будут поставлены в строевые части Сухопутных войск до конца 2021 года, сообщил журналистам врио начальника 47-го военного РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:45
2021-11-26T17:45
2021-11-26T17:47
безопасность
технологии
армия
вооружение
нижний тагил
уралвагонзавод
армата
алексей криворучко
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 26 ноя - РИА Новости. Двадцать новейших танков Т-14 "Армата" будут поставлены в строевые части Сухопутных войск до конца 2021 года, сообщил журналистам врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин.Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в пятницу в ходе рабочей поездки посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, где проверил производство танков Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", а также провел совещание по развитию бронетанкового вооружения и техники Сухопутных войск."Планируется к поставке до конца 2021 года танков на базе тяжелой межвидовой гусеничной платформы "Армата" Т-14 в количестве 20 единиц", - сказал военный представитель на предприятии.Он уточнил, что эти машины пойдут в строевые части. "Согласно условиям государственного контракта, серийная поставка изделий в войска осуществляется до окончания государственных испытаний. Сейчас идёт изготовление опытно-промышленной партии до окончания государственных испытаний, чтобы получить опыт войсковой эксплуатации", - пояснил Репин.Он не уточнил, в какое соединение поступят новейшие танки, отметив, что "это определяет главное автобронетанковое управление".Т-14 "Армата" - танк нового поколения с необитаемой башней, его экипаж размещается в бронированной капсуле в центре корпуса.
https://ria.ru/20211119/tanki-1759829829.html
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безопасность, технологии, армия, вооружение, нижний тагил, уралвагонзавод, армата, алексей криворучко, россия
17:45 26.11.2021 (обновлено: 17:47 26.11.2021)
Двадцать танков "Армата" поставят в войска до конца года
Замминистра обороны Криворучко: двадцать танков "Армата" поставят в войска до конца года