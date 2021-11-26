https://ria.ru/20211126/armata-1760937828.html

Двадцать танков "Армата" поставят в войска до конца года

Двадцать танков "Армата" поставят в войска до конца года - РИА Новости, 26.11.2021

Двадцать танков "Армата" поставят в войска до конца года

Двадцать новейших танков Т-14 "Армата" будут поставлены в строевые части Сухопутных войск до конца 2021 года, сообщил журналистам врио начальника 47-го военного РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:45

2021-11-26T17:45

2021-11-26T17:47

безопасность

технологии

армия

вооружение

нижний тагил

уралвагонзавод

армата

алексей криворучко

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 26 ноя - РИА Новости. Двадцать новейших танков Т-14 "Армата" будут поставлены в строевые части Сухопутных войск до конца 2021 года, сообщил журналистам врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин.Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в пятницу в ходе рабочей поездки посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, где проверил производство танков Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", а также провел совещание по развитию бронетанкового вооружения и техники Сухопутных войск."Планируется к поставке до конца 2021 года танков на базе тяжелой межвидовой гусеничной платформы "Армата" Т-14 в количестве 20 единиц", - сказал военный представитель на предприятии.Он уточнил, что эти машины пойдут в строевые части. "Согласно условиям государственного контракта, серийная поставка изделий в войска осуществляется до окончания государственных испытаний. Сейчас идёт изготовление опытно-промышленной партии до окончания государственных испытаний, чтобы получить опыт войсковой эксплуатации", - пояснил Репин.Он не уточнил, в какое соединение поступят новейшие танки, отметив, что "это определяет главное автобронетанковое управление".Т-14 "Армата" - танк нового поколения с необитаемой башней, его экипаж размещается в бронированной капсуле в центре корпуса.

https://ria.ru/20211119/tanki-1759829829.html

https://ria.ru/20211102/tanki-1757348869.html

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безопасность, технологии, армия, вооружение, нижний тагил, уралвагонзавод, армата, алексей криворучко, россия