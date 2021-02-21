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https://ria.ru/20210221/armata-1598467756.html
Уралвагонзавод работает над снижением цены на танк "Армата"
Уралвагонзавод работает над снижением цены на танк "Армата"
Концерн "Уралвагонзавод" ведёт консультации с Минобороны по корректировке цен на новейший танк Т-14 "Армата", заявил журналистам в воскресенье разработчик... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T12:55
2021-02-21T12:55
новое оружие россии
т-14
армата
уралвагонзавод
оаэ
безопасность
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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Концерн "Уралвагонзавод" ведёт консультации с Минобороны по корректировке цен на новейший танк Т-14 "Армата", заявил журналистам в воскресенье разработчик данной машины - генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов."Армата" впервые представляется за рубежом на выставке IDEX-2021 в столице ОАЭ Абу-Даби."Очень много говорится по поводу стоимости Арматы, но здесь много не совсем точной и искаженной информации... Но даже сегодня, по тем контрактам, о которых я сказал, между УВЗ и Минобороны есть полное взаимопонимание по цифрам. Здесь будет встречное движение – мы отработаем технологию, будем снижать трудоемкость, повышать технологичность и учитывая дефлятор под новые контракты согласовывать цену, которая устроит обе стороны", - сказал Терликов.Генконструктор "Арматы" подчеркнул, что реальную стоимость того или иного образца военной техники можно определить лишь на третий год с начала его серийного производства, когда закончена отработка технологий по изготовлению финального образца, изготовлению комплектующих.Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
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"Полет" трех сорокатонных танков: в Свердловской области отметили День танкиста
На полигоне «Свердловский» зрители увидели выполнение военнослужащими Центрального военного округа одного из самых сложных элементов боевой подготовки – одновременного "полета" трех сорокатонных танков Т-72Б3М. Одним из новых экспонатов в выставочной зоне техники стал инновационный танк с необитаемой башней Т-14 "Армата". Впервые были продемонстрированы самоходный истребитель танков СУ-100 и Т-44, легкий бронетранспортер БТР-40, бронеавтомобили БА-10 и БА-64, а также плавающий танк ПТ-76. Зрители смогли проехаться на боевой технике.
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т-14, армата, уралвагонзавод, оаэ, безопасность

Уралвагонзавод работает над снижением цены на танк "Армата"

12:55 21.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-14 Армата перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Концерн "Уралвагонзавод" ведёт консультации с Минобороны по корректировке цен на новейший танк Т-14 "Армата", заявил журналистам в воскресенье разработчик данной машины - генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов.
"Армата" впервые представляется за рубежом на выставке IDEX-2021 в столице ОАЭ Абу-Даби.
"Очень много говорится по поводу стоимости Арматы, но здесь много не совсем точной и искаженной информации... Но даже сегодня, по тем контрактам, о которых я сказал, между УВЗ и Минобороны есть полное взаимопонимание по цифрам. Здесь будет встречное движение – мы отработаем технологию, будем снижать трудоемкость, повышать технологичность и учитывая дефлятор под новые контракты согласовывать цену, которая устроит обе стороны", - сказал Терликов.
Генконструктор "Арматы" подчеркнул, что реальную стоимость того или иного образца военной техники можно определить лишь на третий год с начала его серийного производства, когда закончена отработка технологий по изготовлению финального образца, изготовлению комплектующих.
Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
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Новое оружие РоссииТ-14АрматаУралвагонзаводОАЭБезопасность
 
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