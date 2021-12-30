https://ria.ru/20211230/armata-1766235658.html

Россия изменила правила игры для США и Британии

Россия изменила правила игры для США и Британии при помощи "Арматы" - РИА Новости, 30.12.2021

Россия изменила правила игры для США и Британии

После появления российского танка Т-14 "Армата" в 2015 году стало ясно, что у Великобритании и США нет техники соответствующего уровня, пишет обозреватель The... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T19:58

2021-12-30T19:58

2021-12-30T23:20

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. После появления российского танка Т-14 "Армата" в 2015 году стало ясно, что у Великобритании и США нет техники соответствующего уровня, пишет обозреватель The National Interest Уилл Флэнниган.Эксперт отметил, что на вооружении стран НАТО сейчас находятся самоходные бронемашины, которые выпускаются уже больше десяти лет, и нигде, кроме войны в Ираке, они не применялись в боевых условиях. Речь, в частности, идет об американских "Абрамсах" (M1A2 Abrams) и британских "Челленджерах 2" (Challenger 2)."Челленджер 2" и "Абрамс" M1A2 стали воплощением высших достижений в разработке бронетанковой техники НАТО в 1990-е годы", — говорится в статье.На современном этапе западные танки устаревают, особенно по сравнению с "Арматой". Обе боевые машины альянса сталкивались лишь со старой отечественной техникой — советскими Т-72 в Ираке. Тогда "Челленджеры" и "Абрамсы" показали высокую эффективность, но при борьбе с повстанцами проявилась их уязвимость перед самодельными взрывными устройствами и современными противотанковыми системами."Учитывая это смещение акцента, становится очевидным и серьезный просчет в военном планировании НАТО", — констатировал автор.После распада СССР альянс свернул из Европы значительную часть танков, а позднее, уже в 2010 году, британское правительство на 40 процентов сократило заказ "Челленджеров 2"."С появлением в 2015 году Т-14 вполне можно утверждать, что военные стратеги НАТО — наряду с представителями британского и американского руководства — задним числом проигнорировали то, что бронетанковые войска по-прежнему важны", — добавил Флэнниган.Лишь после этого Британия занялась модернизацией "Челленджеров", а США продолжили программу улучшения "Абрамсов". "Армату" эксперт назвал первым со времен холодной войны случаем создания принципиально нового танка с существенным изменением конструкции."Оценка соответствия Т-14 единым критериям конструкции бронетанковой техники свидетельствует о компетентности российских военных и их понимании конструкционных особенностей танка", — добавил автор.Обозреватель подчеркнул, что "Армата" маневренна, но в то же время соответствует требованиям по живучести и огневой мощи.Российская бронемашина оснащена 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой и несколькими пулеметами. Орудие способно также стрелять противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Живучесть обеспечивается комплексом активной защиты и системой перехвата ПТУР "Афганит".Ни на "Челленджерах 2", ни на "Абрамсах" M1A2 никакие системы активной защиты обычно не используются, хотя в 2017 году армия США начала испытания комплекса "Трофей" для будущей модернизации бронемашины. Тогда же на "Челленджерах 2" испытывались разработанные в Германии системы электронного подавления, но решение установить их пока не приняли, рассказал эксперт.Другая проблема западных машин — огневая мощь. На "Челленджерах", например, установлены нарезные пушки, и существующие планы модернизации этих бронемашин полностью эту задачу не решают. При этом усиление защиты и огневой мощи танков может привести к падению маневренности — сильной стороны "Челленджеров" и "Абрамсов", подчеркнул обозреватель."Без должного понимания проблемы и приверженности будущим бронетанковым силам Великобритания, США и НАТО в целом в качестве боеспособных бронетанковых сил окажутся в крайне невыгодном положении по сравнению с модернизированными российскими наземными силами, в авангарде которых будет Т-14", — заключил Флэнниган.В России создали танк нового поколения Т-14 на базе универсальной платформы "Армата". Отличительная особенность машины — полностью необитаемая башня, экипаж танка находится в отдельной капсуле внутри корпуса. На основе "Армата" также разработали БМП Т-15 — бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

https://ria.ru/20210916/armiya-1750340871.html

https://ria.ru/20210803/tank-1744241415.html

https://ria.ru/20210523/armata-1733541490.html

https://ria.ru/20210303/monstr-1599688679.html

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в мире, сша, ирак, великобритания, нато, т-72 "урал", армата, т-14, россия