https://ria.ru/20230226/dtp-1854418676.html

Массовые ДТП в России в 2023 году

Массовые ДТП в России в 2023 году - РИА Новости, 26.02.2023

Массовые ДТП в России в 2023 году

массовое ДТП на федеральной трассе М-11 в Новгородской области спровоцировало столкновение двух грузовиков при плохих погодных условиях. Всего в ДТП попали 25... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T15:45

2023-02-26T15:45

2023-02-26T15:45

справки

происшествия

россия

дтп

автомобили

гибдд мвд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854413535_0:223:740:639_1920x0_80_0_0_8ec6dd1245bea23b537dd71c51c5e5ea.jpg

26 февраля массовое ДТП на федеральной трассе М-11 в Новгородской области спровоцировало столкновение двух грузовиков при плохих погодных условиях. Всего в ДТП попали 25 легковых машин и 7 грузовиков. Столкновение произошло из-за сложных метеорологических условий. Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растекся по дороге. В результате ДТП погибла женщина, три человека получили травмы. 25 февраля произошло массовое ДТП с участием семи грузовых автомобилей в Татарстане в Елабужском районе на 1014-м километре трассы М7. Водитель бензовоза опрокинулся на проезжей части, после чего с ним столкнулось несколько попутных автомобилей. В результате аварии три человека получили травмы. 24 февраля множество грузовиков слетели в кювет из-за ледяного дождя в Алтайском крае, жертв нет. Из-за ухудшения погоды были временно закрыты для движения участки дорог "Рубцовск – Угловское" и "Рубцовск - Волчиха". 19 февраля на 59-м километре Киевского шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием 10 легковых машин, пострадавших нет. 16 февраля на автодороге "Кавказ" в Минеральных Водах водитель грузовика врезался в 15 автомобилей, в числе которых две маршрутки. В результате два человека доставлены в больницу. 6 февраля произошло ДТП с участием четырех автомобилей в 8.17 на 36-м километре автодороги "Санкт-Петербург - Псков". В результате два человека погибли и двое пострадали. 21 января ДТП с участием четырех автомобилей и трактора произошло в Сочи на автодороге А-148 "Дублер курортного проспекта, 8 тоннель", один человек пострадал. 20 января в Сочи на участке трассы А-147 произошло ДТП с участием девяти легковушек, один человек погиб. Водители BMW и Mercedes превысили "безопасную дистанцию и скорость", в итоге врезавшись в стоявшие автомобили. 16 января в Калуге произошло ДТП с участием восьми автомобилей, включая маршрутку. В аварии пострадали 9 человек. ДТП произошло после того, как водитель маршрутки потерял сознание. 10 января авария с участием 12 автомобилей произошла на 73-м километре трассы М-9 "Балтия" в сторону Москвы, пострадавших нет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, происшествия, россия, дтп, автомобили, гибдд мвд рф