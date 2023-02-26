Массовые ДТП в России в 2023 году
ДТП в Новгородской области. Архивное фото
26 февраля массовое ДТП на федеральной трассе М-11 в Новгородской области спровоцировало столкновение двух грузовиков при плохих погодных условиях. Всего в ДТП попали 25 легковых машин и 7 грузовиков. Столкновение произошло из-за сложных метеорологических условий. Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растекся по дороге. В результате ДТП погибла женщина, три человека получили травмы.
25 февраля произошло массовое ДТП с участием семи грузовых автомобилей в Татарстане в Елабужском районе на 1014-м километре трассы М7. Водитель бензовоза опрокинулся на проезжей части, после чего с ним столкнулось несколько попутных автомобилей. В результате аварии три человека получили травмы.
24 февраля множество грузовиков слетели в кювет из-за ледяного дождя в Алтайском крае, жертв нет. Из-за ухудшения погоды были временно закрыты для движения участки дорог "Рубцовск – Угловское" и "Рубцовск - Волчиха".
19 февраля на 59-м километре Киевского шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием 10 легковых машин, пострадавших нет.
16 февраля на автодороге "Кавказ" в Минеральных Водах водитель грузовика врезался в 15 автомобилей, в числе которых две маршрутки. В результате два человека доставлены в больницу.
6 февраля произошло ДТП с участием четырех автомобилей в 8.17 на 36-м километре автодороги "Санкт-Петербург - Псков". В результате два человека погибли и двое пострадали.
21 января ДТП с участием четырех автомобилей и трактора произошло в Сочи на автодороге А-148 "Дублер курортного проспекта, 8 тоннель", один человек пострадал.
20 января в Сочи на участке трассы А-147 произошло ДТП с участием девяти легковушек, один человек погиб. Водители BMW и Mercedes превысили "безопасную дистанцию и скорость", в итоге врезавшись в стоявшие автомобили.
16 января в Калуге произошло ДТП с участием восьми автомобилей, включая маршрутку. В аварии пострадали 9 человек. ДТП произошло после того, как водитель маршрутки потерял сознание.
10 января авария с участием 12 автомобилей произошла на 73-м километре трассы М-9 "Балтия" в сторону Москвы, пострадавших нет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников