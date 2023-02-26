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В ДТП в Новгородской области попали 42 авто - РИА Новости, 26.02.2023
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В ДТП в Новгородской области попали 42 авто
В ДТП в Новгородской области попали 42 авто - РИА Новости, 26.02.2023
В ДТП в Новгородской области попали 42 авто
В ДТП на трассе М-11 в Новгородской области попали 42 автомобиля, сообщили РИА Новости в УГИБДД по региону. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T14:30
2023-02-26T16:11
новгородская область
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. В ДТП на трассе М-11 в Новгородской области попали 42 автомобиля, сообщили РИА Новости в УГИБДД по региону.Пробка растянулась на четыре километра.Как сообщает "Автодор", на дорогу М-10 организовали съезд на 330-м километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545-м километре по направлению в Москву. Также открыты пункты обогрева для водителей.Сейчас на месте работают служба аварийных комиссаров ОССП, служба эвакуации, МЧС, правоохранительные органы.Как сообщали ранее в региональном ГИБДД, в результате ДТП погибла женщина, еще три человека получили травмы.
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новгородская область, происшествия
Новгородская область, Происшествия
14:30 26.02.2023 (обновлено: 16:11 26.02.2023)
 
В ДТП в Новгородской области попали 42 авто

В ДТП в Новгородской области попали 42 авто, организованы пункты обогрева

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. В ДТП на трассе М-11 в Новгородской области попали 42 автомобиля, сообщили РИА Новости в УГИБДД по региону.
Пробка растянулась на четыре километра.

"Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растекся по дороге", — уточнили в ООО "Объединенные системы сбора платы" в телеграм-канале.

Как сообщает "Автодор", на дорогу М-10 организовали съезд на 330-м километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545-м километре по направлению в Москву. Также открыты пункты обогрева для водителей.
Сейчас на месте работают служба аварийных комиссаров ОССП, служба эвакуации, МЧС, правоохранительные органы.
Как сообщали ранее в региональном ГИБДД, в результате ДТП погибла женщина, еще три человека получили травмы.
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