https://ria.ru/20230226/dtp-1854409059.html

В ДТП в Новгородской области попали 42 авто

В ДТП в Новгородской области попали 42 авто - РИА Новости, 26.02.2023

В ДТП в Новгородской области попали 42 авто

В ДТП на трассе М-11 в Новгородской области попали 42 автомобиля, сообщили РИА Новости в УГИБДД по региону. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T14:30

2023-02-26T14:30

2023-02-26T16:11

новгородская область

происшествия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. В ДТП на трассе М-11 в Новгородской области попали 42 автомобиля, сообщили РИА Новости в УГИБДД по региону.Пробка растянулась на четыре километра.Как сообщает "Автодор", на дорогу М-10 организовали съезд на 330-м километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545-м километре по направлению в Москву. Также открыты пункты обогрева для водителей.Сейчас на месте работают служба аварийных комиссаров ОССП, служба эвакуации, МЧС, правоохранительные органы.Как сообщали ранее в региональном ГИБДД, в результате ДТП погибла женщина, еще три человека получили травмы.

https://ria.ru/20230226/dtp-1854390629.html

новгородская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новгородская область, происшествия