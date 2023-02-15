https://ria.ru/20230215/razin-1852127179.html
Разин пригрозил подать в суд на организаторов выступления "Ласкового мая"
Разин пригрозил подать в суд на организаторов выступления "Ласкового мая" - РИА Новости, 15.02.2023
Разин пригрозил подать в суд на организаторов выступления "Ласкового мая"
Продюсер Андрей Разин пожаловался на организованное без его ведома выступление группы "Ласковый май" в Нью-Йорке. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:57
2023-02-15T12:57
2023-02-15T12:57
шоубиз
андрей разин
ласковый май
сша
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Продюсер Андрей Разин пожаловался на организованное без его ведома выступление группы "Ласковый май" в Нью-Йорке. Также он сообщил, что уже подготовил досудебное письмо. В прошлом году продюсер заявил, что права на товарные знаки "Ласковый май" и "Юрий Шатунов" были "проданы американцам". Позже суд отказал ему в признании единоличным правообладателем песен группы. Кроме того, артист пообещал продолжить судиться с вдовой Шатунова за права на композиции коллектива. По его словам, основатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов оформил на него все песни. Тем не менее композитор еще при жизни опроверг заявление Разина.Ранее продюсер пригрозил вдове Шатунова передать права на композиции "Ласкового мая" народу. Также Разин призвал ее заключить с ним договор.
https://ria.ru/20221101/razin-1828453436.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей разин, ласковый май, сша
Шоубиз, Андрей Разин, Ласковый май, США
Разин пригрозил подать в суд на организаторов выступления "Ласкового мая"
Разин пообещал подать в суд на организаторов выступления "Ласкового мая" в США