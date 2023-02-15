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Разин пригрозил подать в суд на организаторов выступления "Ласкового мая" - РИА Новости, 15.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230215/razin-1852127179.html
Разин пригрозил подать в суд на организаторов выступления "Ласкового мая"
Разин пригрозил подать в суд на организаторов выступления "Ласкового мая" - РИА Новости, 15.02.2023
Разин пригрозил подать в суд на организаторов выступления "Ласкового мая"
Продюсер Андрей Разин пожаловался на организованное без его ведома выступление группы "Ласковый май" в Нью-Йорке. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:57
2023-02-15T12:57
шоубиз
андрей разин
ласковый май
сша
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Продюсер Андрей Разин пожаловался на организованное без его ведома выступление группы "Ласковый май" в Нью-Йорке. Также он сообщил, что уже подготовил досудебное письмо. В прошлом году продюсер заявил, что права на товарные знаки "Ласковый май" и "Юрий Шатунов" были "проданы американцам". Позже суд отказал ему в признании единоличным правообладателем песен группы. Кроме того, артист пообещал продолжить судиться с вдовой Шатунова за права на композиции коллектива. По его словам, основатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов оформил на него все песни. Тем не менее композитор еще при жизни опроверг заявление Разина.Ранее продюсер пригрозил вдове Шатунова передать права на композиции "Ласкового мая" народу. Также Разин призвал ее заключить с ним договор.
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андрей разин, ласковый май, сша
Шоубиз, Андрей Разин, Ласковый май, США
12:57 15.02.2023
 
Разин пригрозил подать в суд на организаторов выступления "Ласкового мая"

Разин пообещал подать в суд на организаторов выступления "Ласкового мая" в США

© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Продюсер Андрей Разин пожаловался на организованное без его ведома выступление группы "Ласковый май" в Нью-Йорке.

"Я увидел афишу в США, где была заявлена группа "Ласковый май". Там была моя фотография. Я даже купил билет. Мы поем, оказывается, в Нью-Йорке девятого марта. Какой-то злой рок меня всю жизнь преследует. Посмотрю, какой Андрей Разин там будет выступать", – заявил артист в своей соцсети.

Также он сообщил, что уже подготовил досудебное письмо.
"Но этот беспредел, кажется, никогда не остановится. Я подготовил досудебное письмо и требую отменить концерт. Если не отменят, я подаю в суд. Вот такая ситуация сегодня случилась с нашей группой. Мне не дают покоя 35 лет. Двойники добрались уже до Америки", – заключил Разин.
В прошлом году продюсер заявил, что права на товарные знаки "Ласковый май" и "Юрий Шатунов" были "проданы американцам". Позже суд отказал ему в признании единоличным правообладателем песен группы.
Кроме того, артист пообещал продолжить судиться с вдовой Шатунова за права на композиции коллектива. По его словам, основатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов оформил на него все песни. Тем не менее композитор еще при жизни опроверг заявление Разина.
Ранее продюсер пригрозил вдове Шатунова передать права на композиции "Ласкового мая" народу. Также Разин призвал ее заключить с ним договор.
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