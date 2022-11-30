Суд отказал Разину в единоличном владении правами на песни "Ласкового мая"
Суд отказал продюсеру Андрею Разину в пересмотре дела о правах на песни "Ласкового мая"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Разину не удалось стать единоличным правообладателем песен "Ласкового мая". Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске отклонил жалобу продюсера на приостановку дела о смежных правах на композиции группы. "Пятый канал" поделился видео с оглашением вердикта по делу.
"Решение судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 14 июля 2022 года оставить без изменения, кассационную жалобу Разина – без удовлетворения. Определение может быть обжаловано в Верховном суде РФ", – сообщил судья.
Ранее Разин заявил, что продолжит судиться с семьей Юрия Шатунова за права на песни "Ласкового мая". Кроме того, он добавил, что все композиции группы были оформлены на него покойным основателем коллектива Сергеем Кузнецовым.
По словам продюсера, он стал единственным правообладателем всех материалов, связанных с творчеством Шатунова и группы "Ласковый май".
В октябре Разин обвинил адвокатов певца в его смерти. По его мнению, музыканту приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги правозащитников.