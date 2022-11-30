https://ria.ru/20221130/razin-1835362850.html

Суд отказал Разину в единоличном владении правами на песни "Ласкового мая"

Суд отказал Разину в единоличном владении правами на песни "Ласкового мая" - РИА Новости, 30.11.2022

Суд отказал Разину в единоличном владении правами на песни "Ласкового мая"

Разину не удалось стать единоличным правообладателем песен "Ласкового мая". Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске отклонил жалобу продюсера на... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:41

2022-11-30T17:41

2022-11-30T17:41

шоубиз

андрей разин

ласковый май

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Разину не удалось стать единоличным правообладателем песен "Ласкового мая". Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске отклонил жалобу продюсера на приостановку дела о смежных правах на композиции группы. "Пятый канал" поделился видео с оглашением вердикта по делу.Ранее Разин заявил, что продолжит судиться с семьей Юрия Шатунова за права на песни "Ласкового мая". Кроме того, он добавил, что все композиции группы были оформлены на него покойным основателем коллектива Сергеем Кузнецовым. По словам продюсера, он стал единственным правообладателем всех материалов, связанных с творчеством Шатунова и группы "Ласковый май". В октябре Разин обвинил адвокатов певца в его смерти. По его мнению, музыканту приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги правозащитников.

https://ria.ru/20220626/prava-1798227084.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

андрей разин, ласковый май