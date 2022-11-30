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Суд отказал Разину в единоличном владении правами на песни "Ласкового мая" - РИА Новости, 30.11.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221130/razin-1835362850.html
Суд отказал Разину в единоличном владении правами на песни "Ласкового мая"
Суд отказал Разину в единоличном владении правами на песни "Ласкового мая" - РИА Новости, 30.11.2022
Суд отказал Разину в единоличном владении правами на песни "Ласкового мая"
Разину не удалось стать единоличным правообладателем песен "Ласкового мая". Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске отклонил жалобу продюсера на... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:41
2022-11-30T17:41
шоубиз
андрей разин
ласковый май
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Разину не удалось стать единоличным правообладателем песен "Ласкового мая". Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске отклонил жалобу продюсера на приостановку дела о смежных правах на композиции группы. "Пятый канал" поделился видео с оглашением вердикта по делу.Ранее Разин заявил, что продолжит судиться с семьей Юрия Шатунова за права на песни "Ласкового мая". Кроме того, он добавил, что все композиции группы были оформлены на него покойным основателем коллектива Сергеем Кузнецовым. По словам продюсера, он стал единственным правообладателем всех материалов, связанных с творчеством Шатунова и группы "Ласковый май". В октябре Разин обвинил адвокатов певца в его смерти. По его мнению, музыканту приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги правозащитников.
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андрей разин, ласковый май
Шоубиз, Андрей Разин, Ласковый май
17:41 30.11.2022
 
Суд отказал Разину в единоличном владении правами на песни "Ласкового мая"

Суд отказал продюсеру Андрею Разину в пересмотре дела о правах на песни "Ласкового мая"

© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Разину не удалось стать единоличным правообладателем песен "Ласкового мая". Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске отклонил жалобу продюсера на приостановку дела о смежных правах на композиции группы. "Пятый канал" поделился видео с оглашением вердикта по делу.

"Решение судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 14 июля 2022 года оставить без изменения, кассационную жалобу Разина – без удовлетворения. Определение может быть обжаловано в Верховном суде РФ", – сообщил судья.

Ранее Разин заявил, что продолжит судиться с семьей Юрия Шатунова за права на песни "Ласкового мая". Кроме того, он добавил, что все композиции группы были оформлены на него покойным основателем коллектива Сергеем Кузнецовым.
По словам продюсера, он стал единственным правообладателем всех материалов, связанных с творчеством Шатунова и группы "Ласковый май".
В октябре Разин обвинил адвокатов певца в его смерти. По его мнению, музыканту приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги правозащитников.
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 15:05Шоубиз
Основатель "Ласкового мая" заявил, что не передавал права на песни Разину
 
ШоубизАндрей РазинЛасковый май
 
 
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