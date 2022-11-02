https://ria.ru/20221102/video-1828812384.html

Разин заявил, что видео с Шатуновым удалят из интернета

Разин заявил, что видео с Шатуновым удалят из интернета - РИА Новости, 02.11.2022

Разин заявил, что видео с Шатуновым удалят из интернета

Продюсер Андрей Разин заявил в обращении на своем YouTube-канале, что в течение трех месяцев все материалы, связанные с Юрой Шатуновым и группой "Ласковый май", РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T21:51

2022-11-02T21:51

2022-11-02T22:14

шоубиз

андрей разин

америка

ласковый май

россия

юрий шатунов

культура

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Продюсер Андрей Разин заявил в обращении на своем YouTube-канале, что в течение трех месяцев все материалы, связанные с Юрой Шатуновым и группой "Ласковый май", будут заблокированы и удалены из интернета, материалы будут доступны только на его двух YouTube-каналах, также продюсер собирается перезапустить группу с молодыми исполнителями.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт."Все будет только тут, на этих двух YouTube-каналах - "Андрей Разин" и "Ласковый май". В ближайшее время, приблизительно через два-три месяца, все будет удалено в интернете, и вы сможете увидеть хронику группы только на этих двух каналах", - сказал продюсер.Разин подчеркнул, что речь идет не только о материалах в соцсетях, но также о федеральных каналах российского телевидения. "Все телевизионные программы российского телевидения (связанные с группой "Ласковый май" и Юрой Шатуновым - ред.) ... будут удалены через три месяца… Пираты, которые снимали передачи про группу "Ласковый май" - они (передачи - ред.) у нас все переписаны, мы будем на наших каналах их показывать. Но не российское телевидение", - сказал Разин.Продюсер отметил, что открыт к предложениям - любой желающий, по его словам, в том числе федеральные российские и зарубежные каналы и радиостанции, могут запросить согласие правообладателя. "После смерти Юры прошло несколько месяцев - посмотрите, сколько грязи. Я хочу зачистить поле. Оставить только порядочных, нормальных людей. Напишите нам свое предложение, о чем вы будете говорить. Я только чернуху не хочу", - объяснил свою позицию Разин.По словам артиста, патенты на товарные знаки "Юрий Шатунов", "Андрей Разин", "Ласковый май" были "проданы американцам". "Юра Шатунов", имейте в виду, это товарный знак. И он его продал мне в 2013 году. А я продал американцам", - сказал Разин.Продюсер отметил, что исполнение песен "Ласкового мая" также будет запрещено через три месяца, и "никакие концерты, никакие мероприятия, никакие вечера памяти с исполнением песен группы" не смогут проходить без согласия правообладателя. Он пригрозил, что "наиболее дерзких пиратов, которые объявляют концерты и так далее, ждет уголовная ответственность"."Хочу предупредить наших поклонников и все социальные сети - чем быстрее вы удалите этот незаконный контент, то вы не получите огромные иски, миллиардные или миллионные… В очень больших суммах. Лучше удаляйте сами, или мы потом разберемся с вами. Нарушение патента в РФ - до шести лет лишения свободы, в Америке - почти до десяти лет лишения свободы. Будем наказывать, будем сажать, показательно", - сказал он.В заключение Разин пообещал, что творчество Шатунова "будет развиваться", добавив, что группа "Ласковый май" будет "создана заново из молодых ребят". "Персонально для них делаем страничку в социальных сетях, где вы сможете их увидеть и услышать", - добавил он.РИА Новости обратилось за комментарием по этому поводу к представителю Юры Шатунова Аркадию Кудряшову - он назвал заявления Разина "бредом" и порекомендовал "следить за обновлениями на официальных страницах Шатунова".

https://ria.ru/20221101/razin-1828453436.html

https://ria.ru/20221009/shatunov-1822616952.html

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андрей разин, америка, ласковый май, россия, юрий шатунов, культура