Разин заявил, что видео с Шатуновым удалят из интернета

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Продюсер Андрей Разин заявил в обращении на своем YouTube-канале, что в течение трех месяцев все материалы, связанные с Юрой Шатуновым и группой "Ласковый май", будут заблокированы и удалены из интернета, материалы будут доступны только на его двух YouTube-каналах, также продюсер собирается перезапустить группу с молодыми исполнителями.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт."Все будет только тут, на этих двух YouTube-каналах - "Андрей Разин" и "Ласковый май". В ближайшее время, приблизительно через два-три месяца, все будет удалено в интернете, и вы сможете увидеть хронику группы только на этих двух каналах", - сказал продюсер.Разин подчеркнул, что речь идет не только о материалах в соцсетях, но также о федеральных каналах российского телевидения. "Все телевизионные программы российского телевидения (связанные с группой "Ласковый май" и Юрой Шатуновым - ред.) ... будут удалены через три месяца… Пираты, которые снимали передачи про группу "Ласковый май" - они (передачи - ред.) у нас все переписаны, мы будем на наших каналах их показывать. Но не российское телевидение", - сказал Разин.Продюсер отметил, что открыт к предложениям - любой желающий, по его словам, в том числе федеральные российские и зарубежные каналы и радиостанции, могут запросить согласие правообладателя. "После смерти Юры прошло несколько месяцев - посмотрите, сколько грязи. Я хочу зачистить поле. Оставить только порядочных, нормальных людей. Напишите нам свое предложение, о чем вы будете говорить. Я только чернуху не хочу", - объяснил свою позицию Разин.По словам артиста, патенты на товарные знаки "Юрий Шатунов", "Андрей Разин", "Ласковый май" были "проданы американцам". "Юра Шатунов", имейте в виду, это товарный знак. И он его продал мне в 2013 году. А я продал американцам", - сказал Разин.Продюсер отметил, что исполнение песен "Ласкового мая" также будет запрещено через три месяца, и "никакие концерты, никакие мероприятия, никакие вечера памяти с исполнением песен группы" не смогут проходить без согласия правообладателя. Он пригрозил, что "наиболее дерзких пиратов, которые объявляют концерты и так далее, ждет уголовная ответственность"."Хочу предупредить наших поклонников и все социальные сети - чем быстрее вы удалите этот незаконный контент, то вы не получите огромные иски, миллиардные или миллионные… В очень больших суммах. Лучше удаляйте сами, или мы потом разберемся с вами. Нарушение патента в РФ - до шести лет лишения свободы, в Америке - почти до десяти лет лишения свободы. Будем наказывать, будем сажать, показательно", - сказал он.В заключение Разин пообещал, что творчество Шатунова "будет развиваться", добавив, что группа "Ласковый май" будет "создана заново из молодых ребят". "Персонально для них делаем страничку в социальных сетях, где вы сможете их увидеть и услышать", - добавил он.РИА Новости обратилось за комментарием по этому поводу к представителю Юры Шатунова Аркадию Кудряшову - он назвал заявления Разина "бредом" и порекомендовал "следить за обновлениями на официальных страницах Шатунова".
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Продюсер Андрей Разин заявил в обращении на своем YouTube-канале, что в течение трех месяцев все материалы, связанные с Юрой Шатуновым и группой "Ласковый май", будут заблокированы и удалены из интернета, материалы будут доступны только на его двух YouTube-каналах, также продюсер собирается перезапустить группу с молодыми исполнителями.
Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".
6 из 8
Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".
В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.
7 из 8
В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.
Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.
8 из 8
Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.
Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".
В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.
Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.
"Все будет только тут, на этих двух YouTube-каналах - "Андрей Разин" и "Ласковый май". В ближайшее время, приблизительно через два-три месяца, все будет удалено в интернете, и вы сможете увидеть хронику группы только на этих двух каналах", - сказал продюсер.
Разин подчеркнул, что речь идет не только о материалах в соцсетях, но также о федеральных каналах российского телевидения. "Все телевизионные программы российского телевидения (связанные с группой "Ласковый май" и Юрой Шатуновым - ред.) ... будут удалены через три месяца… Пираты, которые снимали передачи про группу "Ласковый май" - они (передачи - ред.) у нас все переписаны, мы будем на наших каналах их показывать. Но не российское телевидение", - сказал Разин.
Продюсер отметил, что открыт к предложениям - любой желающий, по его словам, в том числе федеральные российские и зарубежные каналы и радиостанции, могут запросить согласие правообладателя. "После смерти Юры прошло несколько месяцев - посмотрите, сколько грязи. Я хочу зачистить поле. Оставить только порядочных, нормальных людей. Напишите нам свое предложение, о чем вы будете говорить. Я только чернуху не хочу", - объяснил свою позицию Разин.
По словам артиста, патенты на товарные знаки "Юрий Шатунов", "Андрей Разин", "Ласковый май" были "проданы американцам". "Юра Шатунов", имейте в виду, это товарный знак. И он его продал мне в 2013 году. А я продал американцам", - сказал Разин.
Продюсер отметил, что исполнение песен "Ласкового мая" также будет запрещено через три месяца, и "никакие концерты, никакие мероприятия, никакие вечера памяти с исполнением песен группы" не смогут проходить без согласия правообладателя. Он пригрозил, что "наиболее дерзких пиратов, которые объявляют концерты и так далее, ждет уголовная ответственность".
"Хочу предупредить наших поклонников и все социальные сети - чем быстрее вы удалите этот незаконный контент, то вы не получите огромные иски, миллиардные или миллионные… В очень больших суммах. Лучше удаляйте сами, или мы потом разберемся с вами. Нарушение патента в РФ - до шести лет лишения свободы, в Америке - почти до десяти лет лишения свободы. Будем наказывать, будем сажать, показательно", - сказал он.
В заключение Разин пообещал, что творчество Шатунова "будет развиваться", добавив, что группа "Ласковый май" будет "создана заново из молодых ребят". "Персонально для них делаем страничку в социальных сетях, где вы сможете их увидеть и услышать", - добавил он.
РИА Новости обратилось за комментарием по этому поводу к представителю Юры Шатунова Аркадию Кудряшову - он назвал заявления Разина "бредом" и порекомендовал "следить за обновлениями на официальных страницах Шатунова".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.