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Разин заявил, что видео с Шатуновым удалят из интернета - РИА Новости, 02.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221102/video-1828812384.html
Разин заявил, что видео с Шатуновым удалят из интернета
Разин заявил, что видео с Шатуновым удалят из интернета - РИА Новости, 02.11.2022
Разин заявил, что видео с Шатуновым удалят из интернета
Продюсер Андрей Разин заявил в обращении на своем YouTube-канале, что в течение трех месяцев все материалы, связанные с Юрой Шатуновым и группой "Ласковый май", РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T21:51
2022-11-02T22:14
шоубиз
андрей разин
америка
ласковый май
россия
юрий шатунов
культура
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Продюсер Андрей Разин заявил в обращении на своем YouTube-канале, что в течение трех месяцев все материалы, связанные с Юрой Шатуновым и группой "Ласковый май", будут заблокированы и удалены из интернета, материалы будут доступны только на его двух YouTube-каналах, также продюсер собирается перезапустить группу с молодыми исполнителями.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт."Все будет только тут, на этих двух YouTube-каналах - "Андрей Разин" и "Ласковый май". В ближайшее время, приблизительно через два-три месяца, все будет удалено в интернете, и вы сможете увидеть хронику группы только на этих двух каналах", - сказал продюсер.Разин подчеркнул, что речь идет не только о материалах в соцсетях, но также о федеральных каналах российского телевидения. "Все телевизионные программы российского телевидения (связанные с группой "Ласковый май" и Юрой Шатуновым - ред.) ... будут удалены через три месяца… Пираты, которые снимали передачи про группу "Ласковый май" - они (передачи - ред.) у нас все переписаны, мы будем на наших каналах их показывать. Но не российское телевидение", - сказал Разин.Продюсер отметил, что открыт к предложениям - любой желающий, по его словам, в том числе федеральные российские и зарубежные каналы и радиостанции, могут запросить согласие правообладателя. "После смерти Юры прошло несколько месяцев - посмотрите, сколько грязи. Я хочу зачистить поле. Оставить только порядочных, нормальных людей. Напишите нам свое предложение, о чем вы будете говорить. Я только чернуху не хочу", - объяснил свою позицию Разин.По словам артиста, патенты на товарные знаки "Юрий Шатунов", "Андрей Разин", "Ласковый май" были "проданы американцам". "Юра Шатунов", имейте в виду, это товарный знак. И он его продал мне в 2013 году. А я продал американцам", - сказал Разин.Продюсер отметил, что исполнение песен "Ласкового мая" также будет запрещено через три месяца, и "никакие концерты, никакие мероприятия, никакие вечера памяти с исполнением песен группы" не смогут проходить без согласия правообладателя. Он пригрозил, что "наиболее дерзких пиратов, которые объявляют концерты и так далее, ждет уголовная ответственность"."Хочу предупредить наших поклонников и все социальные сети - чем быстрее вы удалите этот незаконный контент, то вы не получите огромные иски, миллиардные или миллионные… В очень больших суммах. Лучше удаляйте сами, или мы потом разберемся с вами. Нарушение патента в РФ - до шести лет лишения свободы, в Америке - почти до десяти лет лишения свободы. Будем наказывать, будем сажать, показательно", - сказал он.В заключение Разин пообещал, что творчество Шатунова "будет развиваться", добавив, что группа "Ласковый май" будет "создана заново из молодых ребят". "Персонально для них делаем страничку в социальных сетях, где вы сможете их увидеть и услышать", - добавил он.РИА Новости обратилось за комментарием по этому поводу к представителю Юры Шатунова Аркадию Кудряшову - он назвал заявления Разина "бредом" и порекомендовал "следить за обновлениями на официальных страницах Шатунова".
https://ria.ru/20221101/razin-1828453436.html
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353
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андрей разин, америка, ласковый май, россия, юрий шатунов, культура
Шоубиз, Андрей Разин, Америка, Ласковый май, Россия, Юрий Шатунов, Культура
21:51 02.11.2022 (обновлено: 22:14 02.11.2022)
 
Разин заявил, что видео с Шатуновым удалят из интернета

Разин: видео с Шатуновым удалят из интернета, а группу "Ласковый май" перезапустят

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юрий Шатунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Продюсер Андрей Разин заявил в обращении на своем YouTube-канале, что в течение трех месяцев все материалы, связанные с Юрой Шатуновым и группой "Ласковый май", будут заблокированы и удалены из интернета, материалы будут доступны только на его двух YouTube-каналах, также продюсер собирается перезапустить группу с молодыми исполнителями.
Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Прощание с солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

В Москве простились с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
1 из 8

В Москве простились с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

На церемонию прощания в зале на Троекуровском кладбище пришли более десяти тысяч человек.

Люди на прощании с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище в Москве
2 из 8

На церемонию прощания в зале на Троекуровском кладбище пришли более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Траурный зал был усыпан белыми розами. Песня "Белые розы" была одним из хитов "Ласкового мая" в конце 80-х годов.

Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
3 из 8

Траурный зал был усыпан белыми розами. Песня "Белые розы" была одним из хитов "Ласкового мая" в конце 80-х годов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Похороны запланированы на вторник, церемония будет закрытой. Прощание близких с Шатуновым состоится в понедельник. Часть праха захоронят в Германии, где артист жил долгое время.

Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
4 из 8

Похороны запланированы на вторник, церемония будет закрытой. Прощание близких с Шатуновым состоится в понедельник. Часть праха захоронят в Германии, где артист жил долгое время.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне — Республика Башкортостан).

Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
5 из 8

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне — Республика Башкортостан).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".

Основатель группы Ласковый май Сергей Кузнецов на церемонии прощания с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
6 из 8

Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.

Люди пришли на Троекуровское кладбище в Москве проститься с певцом Юрием Шатуновым
7 из 8

В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.

Люди на церемонии прощания с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
8 из 8

Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 8

В Москве простились с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 8

На церемонию прощания в зале на Троекуровском кладбище пришли более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Траурный зал был усыпан белыми розами. Песня "Белые розы" была одним из хитов "Ласкового мая" в конце 80-х годов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Похороны запланированы на вторник, церемония будет закрытой. Прощание близких с Шатуновым состоится в понедельник. Часть праха захоронят в Германии, где артист жил долгое время.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне — Республика Башкортостан).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
"Все будет только тут, на этих двух YouTube-каналах - "Андрей Разин" и "Ласковый май". В ближайшее время, приблизительно через два-три месяца, все будет удалено в интернете, и вы сможете увидеть хронику группы только на этих двух каналах", - сказал продюсер.
Разин подчеркнул, что речь идет не только о материалах в соцсетях, но также о федеральных каналах российского телевидения. "Все телевизионные программы российского телевидения (связанные с группой "Ласковый май" и Юрой Шатуновым - ред.) ... будут удалены через три месяца… Пираты, которые снимали передачи про группу "Ласковый май" - они (передачи - ред.) у нас все переписаны, мы будем на наших каналах их показывать. Но не российское телевидение", - сказал Разин.
Продюсер отметил, что открыт к предложениям - любой желающий, по его словам, в том числе федеральные российские и зарубежные каналы и радиостанции, могут запросить согласие правообладателя. "После смерти Юры прошло несколько месяцев - посмотрите, сколько грязи. Я хочу зачистить поле. Оставить только порядочных, нормальных людей. Напишите нам свое предложение, о чем вы будете говорить. Я только чернуху не хочу", - объяснил свою позицию Разин.
По словам артиста, патенты на товарные знаки "Юрий Шатунов", "Андрей Разин", "Ласковый май" были "проданы американцам". "Юра Шатунов", имейте в виду, это товарный знак. И он его продал мне в 2013 году. А я продал американцам", - сказал Разин.
Обращение Андрея Разина
Вчера, 17:22Шоубиз
Разин пообещал собрать новый состав группы "Ласковый май"
Продюсер отметил, что исполнение песен "Ласкового мая" также будет запрещено через три месяца, и "никакие концерты, никакие мероприятия, никакие вечера памяти с исполнением песен группы" не смогут проходить без согласия правообладателя. Он пригрозил, что "наиболее дерзких пиратов, которые объявляют концерты и так далее, ждет уголовная ответственность".
"Хочу предупредить наших поклонников и все социальные сети - чем быстрее вы удалите этот незаконный контент, то вы не получите огромные иски, миллиардные или миллионные… В очень больших суммах. Лучше удаляйте сами, или мы потом разберемся с вами. Нарушение патента в РФ - до шести лет лишения свободы, в Америке - почти до десяти лет лишения свободы. Будем наказывать, будем сажать, показательно", - сказал он.
В заключение Разин пообещал, что творчество Шатунова "будет развиваться", добавив, что группа "Ласковый май" будет "создана заново из молодых ребят". "Персонально для них делаем страничку в социальных сетях, где вы сможете их увидеть и услышать", - добавил он.
РИА Новости обратилось за комментарием по этому поводу к представителю Юры Шатунова Аркадию Кудряшову - он назвал заявления Разина "бредом" и порекомендовал "следить за обновлениями на официальных страницах Шатунова".
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ШоубизАндрей РазинАмерикаЛасковый майРоссияЮрий ШатуновКультура
 
 
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