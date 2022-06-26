Прощание с солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым

В Москве простились с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
В Москве простились с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
На церемонию прощания в зале на Троекуровском кладбище пришли более десяти тысяч человек.
На церемонию прощания в зале на Троекуровском кладбище пришли более десяти тысяч человек.
Траурный зал был усыпан белыми розами. Песня "Белые розы" была одним из хитов "Ласкового мая" в конце 80-х годов.
Траурный зал был усыпан белыми розами. Песня "Белые розы" была одним из хитов "Ласкового мая" в конце 80-х годов.
Похороны запланированы на вторник, церемония будет закрытой. Прощание близких с Шатуновым состоится в понедельник. Часть праха захоронят в Германии, где артист жил долгое время.
Похороны запланированы на вторник, церемония будет закрытой. Прощание близких с Шатуновым состоится в понедельник. Часть праха захоронят в Германии, где артист жил долгое время.
Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне — Республика Башкортостан).
Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне — Республика Башкортостан).
Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".
Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".
В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.
В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.
Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.
Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.