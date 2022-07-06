https://ria.ru/20220706/razin-1800585900.html
Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти
Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти - РИА Новости, 06.07.2022
Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти
Андрей Разин обвинил адвокатов Юрия Шатунова в его смерти. По словам продюсера, певцу приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:37
2022-07-06T09:37
2022-07-06T09:37
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юрий шатунов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Андрей Разин обвинил адвокатов Юрия Шатунова в его смерти. По словам продюсера, певцу приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги правозащитников.Речь идет о разбирательствах по поводу прав на песни группы "Ласковый май" – экс-солист и продюсер долго судились за композиции, однако, в итоге суд принял сторону Шатунова. Разин обвинил судью Ставропольского краевого суда в смерти Юрия, поскольку та, по его мнению, напрасно "обнадежила" артиста.Продюсер также заявил, что в скором времени выйдет журналистское расследование.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет.
https://ria.ru/20220705/razin-1800283173.html
https://ria.ru/20220630/shatunov-1799182123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, юрий шатунов, андрей разин, шоу-бизнес
Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти
Продюсер Андрей Разин обвинил адвокатов Юрия Шатунова в его смерти