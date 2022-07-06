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Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти - РИА Новости, 06.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220706/razin-1800585900.html
Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти
Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти - РИА Новости, 06.07.2022
Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти
Андрей Разин обвинил адвокатов Юрия Шатунова в его смерти. По словам продюсера, певцу приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:37
2022-07-06T09:37
шоубиз
знаменитости
юрий шатунов
андрей разин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Андрей Разин обвинил адвокатов Юрия Шатунова в его смерти. По словам продюсера, певцу приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги правозащитников.Речь идет о разбирательствах по поводу прав на песни группы "Ласковый май" – экс-солист и продюсер долго судились за композиции, однако, в итоге суд принял сторону Шатунова. Разин обвинил судью Ставропольского краевого суда в смерти Юрия, поскольку та, по его мнению, напрасно "обнадежила" артиста.Продюсер также заявил, что в скором времени выйдет журналистское расследование.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет.
https://ria.ru/20220705/razin-1800283173.html
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знаменитости, юрий шатунов, андрей разин, шоу-бизнес
09:37 06.07.2022
 
Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти

Продюсер Андрей Разин обвинил адвокатов Юрия Шатунова в его смерти

© Фото из соцсетей Юрия ШатуноваПевец Юрий Шатунов
Певец Юрий Шатунов
© Фото из соцсетей Юрия Шатунова
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Андрей Разин обвинил адвокатов Юрия Шатунова в его смерти. По словам продюсера, певцу приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги правозащитников.

"Адвокаты, которые сегодня рассказывают всякие сказки про экстрадицию, это те люди, которые также виновны в смерти Юры, потому что именно они заставляли его работать эти 17 концертов, чтобы оплачивать их услуги. Он практически не видел семью, а работал на то, чтобы они занимались этими судебными разбирательствами, которые ничего не значат для правообладателей и для самого Юры Шатунова", – написал Разин.

Речь идет о разбирательствах по поводу прав на песни группы "Ласковый май" – экс-солист и продюсер долго судились за композиции, однако, в итоге суд принял сторону Шатунова. Разин обвинил судью Ставропольского краевого суда в смерти Юрия, поскольку та, по его мнению, напрасно "обнадежила" артиста.
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 10:03Шоубиз
Разин назвал виновного в смерти Шатунова
Продюсер также заявил, что в скором времени выйдет журналистское расследование.

"Я благодарен правообладателям творчества группы "Ласковый май", которые разрешили одному из ведущих российских телеканалов снять программу, в которой будет рассказана вся правда о Юрии Шатунове. Соответственно, я жду этого расследования, когда будет проведено журналистское расследование, в ходе которого будут сделаны выводы обо всем, что у нас случилось и привело к таким тяжелейшим последствиям", – сообщил Разин.

Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет.
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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