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Разин назвал виновного в смерти Шатунова - РИА Новости, 05.07.2022
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Шоубиз
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Разин назвал виновного в смерти Шатунова
Разин назвал виновного в смерти Шатунова - РИА Новости, 05.07.2022
Разин назвал виновного в смерти Шатунова
Андрей Разин в социальных сетях назвал виновного в смерти Юрия Шатунова. По его словам, ответственность лежит на судье Ставропольского краевого суда Светлане... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:03
2022-07-05T10:03
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
андрей разин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Андрей Разин в социальных сетях назвал виновного в смерти Юрия Шатунова. По его словам, ответственность лежит на судье Ставропольского краевого суда Светлане Луневой, которая вынесла решение в пользу Юрия и передала ему права на песни группы "Ласковый май".Он отметил, что вердикт судьи привел к эмоциональному всплеску певца.Он отметил, что подаст жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей и поставит вопрос о лишении женщины статуса федеральной судьи.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет. В последние годы артист судился с Разиным из-за запрета исполнять песни "Ласкового мая". Многие поклонники считают, что именно судебные тяжбы стали поводом для постоянных переживаний артиста.
https://ria.ru/20220627/shatunov-1798393284.html
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знаменитости, шоу-бизнес, андрей разин, юрий шатунов
10:03 05.07.2022
 
Разин назвал виновного в смерти Шатунова

Андрей Разин назвал ставропольскую судью виновной в смерти Юрия Шатунова

© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Андрей Разин в социальных сетях назвал виновного в смерти Юрия Шатунова. По его словам, ответственность лежит на судье Ставропольского краевого суда Светлане Луневой, которая вынесла решение в пользу Юрия и передала ему права на песни группы "Ласковый май".

"Это псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия, тем самым обнадежила его и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права. Она умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову", – написал Разин.

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Он отметил, что вердикт судьи привел к эмоциональному всплеску певца.

"Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни", – добавил Разин.

Он отметил, что подаст жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей и поставит вопрос о лишении женщины статуса федеральной судьи.
Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет. В последние годы артист судился с Разиным из-за запрета исполнять песни "Ласкового мая". Многие поклонники считают, что именно судебные тяжбы стали поводом для постоянных переживаний артиста.
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