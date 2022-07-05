https://ria.ru/20220705/razin-1800283173.html

Разин назвал виновного в смерти Шатунова

Разин назвал виновного в смерти Шатунова - РИА Новости, 05.07.2022

Разин назвал виновного в смерти Шатунова

Андрей Разин в социальных сетях назвал виновного в смерти Юрия Шатунова. По его словам, ответственность лежит на судье Ставропольского краевого суда Светлане... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:03

2022-07-05T10:03

2022-07-05T10:03

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андрей разин

юрий шатунов

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Андрей Разин в социальных сетях назвал виновного в смерти Юрия Шатунова. По его словам, ответственность лежит на судье Ставропольского краевого суда Светлане Луневой, которая вынесла решение в пользу Юрия и передала ему права на песни группы "Ласковый май".Он отметил, что вердикт судьи привел к эмоциональному всплеску певца.Он отметил, что подаст жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей и поставит вопрос о лишении женщины статуса федеральной судьи.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет. В последние годы артист судился с Разиным из-за запрета исполнять песни "Ласкового мая". Многие поклонники считают, что именно судебные тяжбы стали поводом для постоянных переживаний артиста.

https://ria.ru/20220627/shatunov-1798393284.html

https://ria.ru/20220630/shatunov-1799182123.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, андрей разин, юрий шатунов