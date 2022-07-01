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Разин на девятый день обратился к близким Шатунова - РИА Новости, 01.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220701/razin-1799588469.html
Разин на девятый день обратился к близким Шатунова
Разин на девятый день обратился к близким Шатунова - РИА Новости, 01.07.2022
Разин на девятый день обратился к близким Шатунова
Андрей Разин на девятый день после смерти Юрия Шатунова вновь выразил соболезнования его семье. В социальных сетях он отметил, что уход певца из жизни стал для... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:45
2022-07-01T16:45
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
андрей разин
юрий шатунов
ласковый май
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Андрей Разин на девятый день после смерти Юрия Шатунова вновь выразил соболезнования его семье. В социальных сетях он отметил, что уход певца из жизни стал для него потрясением.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет. В последние годы артист судился с Разиным из-за запрета исполнять песни "Ласкового мая". Многие поклонники считают, что именно судебные тяжбы стали поводом для постоянных переживаний артиста.Друг Шатунова Андрей Шишкин предположил, что Юрий не до конца восстановился после болезни "на нервной почве", которую перенес зимой, после концертного тура.
https://ria.ru/20220630/shatunov-1799182123.html
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знаменитости, шоу-бизнес, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май
16:45 01.07.2022
 
Разин на девятый день обратился к близким Шатунова

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин на девятый день обратился к близким Юрия Шатунова

© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Андрей Разин на девятый день после смерти Юрия Шатунова вновь выразил соболезнования его семье. В социальных сетях он отметил, что уход певца из жизни стал для него потрясением.

"Сегодня девять дней, как не стало Юры Шатунова. Его уход из жизни – большое потрясение для меня лично и для всех фанатов группы "Ласковый май". Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге. Ведь кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом", – написал Разин.

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Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет. В последние годы артист судился с Разиным из-за запрета исполнять песни "Ласкового мая". Многие поклонники считают, что именно судебные тяжбы стали поводом для постоянных переживаний артиста.
Друг Шатунова Андрей Шишкин предположил, что Юрий не до конца восстановился после болезни "на нервной почве", которую перенес зимой, после концертного тура.
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