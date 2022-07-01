https://ria.ru/20220701/razin-1799588469.html
Разин на девятый день обратился к близким Шатунова
Разин на девятый день обратился к близким Шатунова - РИА Новости, 01.07.2022
Разин на девятый день обратился к близким Шатунова
Андрей Разин на девятый день после смерти Юрия Шатунова вновь выразил соболезнования его семье. В социальных сетях он отметил, что уход певца из жизни стал для... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:45
2022-07-01T16:45
2022-07-01T16:45
шоубиз
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андрей разин
юрий шатунов
ласковый май
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Андрей Разин на девятый день после смерти Юрия Шатунова вновь выразил соболезнования его семье. В социальных сетях он отметил, что уход певца из жизни стал для него потрясением.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет. В последние годы артист судился с Разиным из-за запрета исполнять песни "Ласкового мая". Многие поклонники считают, что именно судебные тяжбы стали поводом для постоянных переживаний артиста.Друг Шатунова Андрей Шишкин предположил, что Юрий не до конца восстановился после болезни "на нервной почве", которую перенес зимой, после концертного тура.
https://ria.ru/20220630/shatunov-1799182123.html
https://ria.ru/20220628/shatunov-1798710634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май
Разин на девятый день обратился к близким Шатунова
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин на девятый день обратился к близким Юрия Шатунова