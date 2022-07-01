https://ria.ru/20220701/razin-1799588469.html

Разин на девятый день обратился к близким Шатунова

Разин на девятый день обратился к близким Шатунова - РИА Новости, 01.07.2022

Разин на девятый день обратился к близким Шатунова

Андрей Разин на девятый день после смерти Юрия Шатунова вновь выразил соболезнования его семье. В социальных сетях он отметил, что уход певца из жизни стал для... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:45

2022-07-01T16:45

2022-07-01T16:45

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андрей разин

юрий шатунов

ласковый май

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Андрей Разин на девятый день после смерти Юрия Шатунова вновь выразил соболезнования его семье. В социальных сетях он отметил, что уход певца из жизни стал для него потрясением.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет. В последние годы артист судился с Разиным из-за запрета исполнять песни "Ласкового мая". Многие поклонники считают, что именно судебные тяжбы стали поводом для постоянных переживаний артиста.Друг Шатунова Андрей Шишкин предположил, что Юрий не до конца восстановился после болезни "на нервной почве", которую перенес зимой, после концертного тура.

https://ria.ru/20220630/shatunov-1799182123.html

https://ria.ru/20220628/shatunov-1798710634.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май