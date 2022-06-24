https://ria.ru/20220624/shatunov-1797718817.html

Друг Шатунова рассказал, что происходило с певцом перед смертью

Друг Шатунова рассказал, что происходило с певцом перед смертью - РИА Новости, 24.06.2022

Друг Шатунова рассказал, что происходило с певцом перед смертью

Юрий Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за долгих судебных процессов, связанных с правами на композиции группы "Ласковый май", рассказал порталу... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T01:10

2022-06-24T01:10

2022-06-24T10:53

шоубиз

юрий шатунов

андрей разин

ласковый май

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Юрий Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за долгих судебных процессов, связанных с правами на композиции группы "Ласковый май", рассказал порталу Ura.ru друг певца, экс-солист группы Андрей Шишкин.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Похороны певца состоятся на Троекуровском кладбище в Москве во вторник.По словам Шишкина, в его последнем разговоре с певцом "ничего не предвещало трагедии". "Завтра (Шатунов. — Прим. ред.) должен был лететь к семье в Германию после тура, у него уже были куплены билеты. Видно было, что он очень сильно утомлен. Конечно, наверняка внутри все прогрессировало", — сообщил он.Также друг музыканта предположил, что Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве", которую перенес зимой, после концертного тура."Было общее истощение организма. Лежал в больнице, находился на реабилитации около двух с половиной недель. Он отдавался всем концертам с душой... То есть тут и переутомление, и, как всегда, недообследование", — добавил Шишкин.Юрий Шатунов — советский и российский певец, был солистом группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов — "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру. В последние годы музыкант судился из-за запрета исполнять песни "Ласкового мая". В начале июня Ставропольский краевой суд отменил решение, которым был установлен переход прав на песни группы от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Андрею Разину.

https://ria.ru/20220623/razin-1797542188.html

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797585269.html

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юрий шатунов, андрей разин, ласковый май, россия, москва, германия