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Друг Шатунова рассказал, что происходило с певцом перед смертью - РИА Новости, 24.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220624/shatunov-1797718817.html
Друг Шатунова рассказал, что происходило с певцом перед смертью
Друг Шатунова рассказал, что происходило с певцом перед смертью - РИА Новости, 24.06.2022
Друг Шатунова рассказал, что происходило с певцом перед смертью
Юрий Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за долгих судебных процессов, связанных с правами на композиции группы "Ласковый май", рассказал порталу... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T01:10
2022-06-24T10:53
шоубиз
юрий шатунов
андрей разин
ласковый май
россия
москва
германия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Юрий Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за долгих судебных процессов, связанных с правами на композиции группы "Ласковый май", рассказал порталу Ura.ru друг певца, экс-солист группы Андрей Шишкин.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Похороны певца состоятся на Троекуровском кладбище в Москве во вторник.По словам Шишкина, в его последнем разговоре с певцом "ничего не предвещало трагедии". "Завтра (Шатунов. — Прим. ред.) должен был лететь к семье в Германию после тура, у него уже были куплены билеты. Видно было, что он очень сильно утомлен. Конечно, наверняка внутри все прогрессировало", — сообщил он.Также друг музыканта предположил, что Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве", которую перенес зимой, после концертного тура."Было общее истощение организма. Лежал в больнице, находился на реабилитации около двух с половиной недель. Он отдавался всем концертам с душой... То есть тут и переутомление, и, как всегда, недообследование", — добавил Шишкин.Юрий Шатунов — советский и российский певец, был солистом группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов — "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру. В последние годы музыкант судился из-за запрета исполнять песни "Ласкового мая". В начале июня Ставропольский краевой суд отменил решение, которым был установлен переход прав на песни группы от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Андрею Разину.
https://ria.ru/20220623/razin-1797542188.html
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юрий шатунов, андрей разин, ласковый май, россия, москва, германия
01:10 24.06.2022 (обновлено: 10:53 24.06.2022)
 
Друг Шатунова рассказал, что происходило с певцом перед смертью

Экс-солист "Ласкового мая" Шишкин: Шатунов был сильно истощен из-за судебных тяжб

CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov / Юрий ШатуновЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov / Юрий Шатунов
Юрий Шатунов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Юрий Шатунов был эмоционально и физически истощен из-за долгих судебных процессов, связанных с правами на композиции группы "Ласковый май", рассказал порталу Ura.ru друг певца, экс-солист группы Андрей Шишкин.
Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Похороны певца состоятся на Троекуровском кладбище в Москве во вторник.
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По словам Шишкина, в его последнем разговоре с певцом "ничего не предвещало трагедии". "Завтра (Шатунов. — Прим. ред.) должен был лететь к семье в Германию после тура, у него уже были куплены билеты. Видно было, что он очень сильно утомлен. Конечно, наверняка внутри все прогрессировало", — сообщил он.
Также друг музыканта предположил, что Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве", которую перенес зимой, после концертного тура.
"Было общее истощение организма. Лежал в больнице, находился на реабилитации около двух с половиной недель. Он отдавался всем концертам с душой... То есть тут и переутомление, и, как всегда, недообследование", — добавил Шишкин.
Юрий Шатунов — советский и российский певец, был солистом группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов — "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру. В последние годы музыкант судился из-за запрета исполнять песни "Ласкового мая". В начале июня Ставропольский краевой суд отменил решение, которым был установлен переход прав на песни группы от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Андрею Разину.
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