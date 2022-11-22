https://ria.ru/20221122/razin-1833430755.html

Разин заявил, что продолжит судиться за права на песни "Ласкового мая"

Разин заявил, что продолжит судиться за права на песни "Ласкового мая" - РИА Новости, 22.11.2022

Разин заявил, что продолжит судиться за права на песни "Ласкового мая"

Андрей Разин заявил, что оспорит решение Пятигорского суда о присвоении прав на песни "Ласкового мая" семье Юрия Шатунова. Он сообщил об этом в своей соцсети. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:20

2022-11-22T17:20

2022-11-22T17:20

шоубиз

андрей разин

юрий шатунов

ласковый май

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Андрей Разин заявил, что оспорит решение Пятигорского суда о присвоении прав на песни "Ласкового мая" семье Юрия Шатунова. Он сообщил об этом в своей соцсети. Кроме того, он добавил, что все композиции коллектива были оформлены на него композитором Сергеем Кузнецовым. Также он пригрозил вдове Шатунова огромными штрафами. Ранее основатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов заявил, что не передавал права на песни продюсеру. Он также отметил, что не общается с ним.

https://ria.ru/20220608/razin-1794084908.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

андрей разин, юрий шатунов, ласковый май