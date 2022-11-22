https://ria.ru/20221122/razin-1833430755.html
Разин заявил, что продолжит судиться за права на песни "Ласкового мая"
Разин заявил, что продолжит судиться за права на песни "Ласкового мая" - РИА Новости, 22.11.2022
Разин заявил, что продолжит судиться за права на песни "Ласкового мая"
Андрей Разин заявил, что оспорит решение Пятигорского суда о присвоении прав на песни "Ласкового мая" семье Юрия Шатунова. Он сообщил об этом в своей соцсети. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:20
2022-11-22T17:20
2022-11-22T17:20
шоубиз
андрей разин
юрий шатунов
ласковый май
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Андрей Разин заявил, что оспорит решение Пятигорского суда о присвоении прав на песни "Ласкового мая" семье Юрия Шатунова. Он сообщил об этом в своей соцсети. Кроме того, он добавил, что все композиции коллектива были оформлены на него композитором Сергеем Кузнецовым. Также он пригрозил вдове Шатунова огромными штрафами. Ранее основатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов заявил, что не передавал права на песни продюсеру. Он также отметил, что не общается с ним.
https://ria.ru/20220608/razin-1794084908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей разин, юрий шатунов, ласковый май
Шоубиз, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май
Разин заявил, что продолжит судиться за права на песни "Ласкового мая"
Разин заявил, что продолжит судиться с семьей Шатунова за права на песни "Ласкового мая"