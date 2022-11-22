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Разин заявил, что продолжит судиться за права на песни "Ласкового мая" - РИА Новости, 22.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221122/razin-1833430755.html
Разин заявил, что продолжит судиться за права на песни "Ласкового мая"
Разин заявил, что продолжит судиться за права на песни "Ласкового мая" - РИА Новости, 22.11.2022
Разин заявил, что продолжит судиться за права на песни "Ласкового мая"
Андрей Разин заявил, что оспорит решение Пятигорского суда о присвоении прав на песни "Ласкового мая" семье Юрия Шатунова. Он сообщил об этом в своей соцсети. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:20
2022-11-22T17:20
шоубиз
андрей разин
юрий шатунов
ласковый май
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Андрей Разин заявил, что оспорит решение Пятигорского суда о присвоении прав на песни "Ласкового мая" семье Юрия Шатунова. Он сообщил об этом в своей соцсети. Кроме того, он добавил, что все композиции коллектива были оформлены на него композитором Сергеем Кузнецовым. Также он пригрозил вдове Шатунова огромными штрафами. Ранее основатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов заявил, что не передавал права на песни продюсеру. Он также отметил, что не общается с ним.
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андрей разин, юрий шатунов, ласковый май
Шоубиз, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май
17:20 22.11.2022
 
Разин заявил, что продолжит судиться за права на песни "Ласкового мая"

Разин заявил, что продолжит судиться с семьей Шатунова за права на песни "Ласкового мая"

© Андрей Разин/YoutubeОбращение Андрея Разина
Обращение Андрея Разина
© Андрей Разин/Youtube
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Андрей Разин заявил, что оспорит решение Пятигорского суда о присвоении прав на песни "Ласкового мая" семье Юрия Шатунова. Он сообщил об этом в своей соцсети.

"Мы будем обжаловать это решение. Судья привлекла к процессу вдову Шатунова, которая еще не вступила в права. Судья прикрывает незаконное решение, которое сама вынесла", – возмутился артист.

Кроме того, он добавил, что все композиции коллектива были оформлены на него композитором Сергеем Кузнецовым.

"Хочу еще раз информировать, что покойный Сергей Кузнецов, будучи вменяемым, оформил на меня авторство всех песен и подтвердил это в суде. Все шлягеры Кузнецова принадлежат мне как автору. Он делал это умышленно. Он предложил оформить все это на меня. В одном из последних интервью он сказал, что Андрей Разин зарегистрировал все за границей", – поделился продюсер.

Также он пригрозил вдове Шатунова огромными штрафами.

"Российские суды могут выносить что угодно. Это все бред. Светлана Шатунова не будет принимать подарки суда, потому что это грозит огромными исками и штрафами. Процессы идут, они долгие и будут идти еще очень долго. Я чувствую себя очень хорошо", – подытожил Разин.

Ранее основатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов заявил, что не передавал права на песни продюсеру. Он также отметил, что не общается с ним.
Кадр из видео Розовый вечер группы Ласковый май
8 июня, 18:36Шоубиз
Суд отменил решение о правах Разина на песни "Ласкового мая"
 
ШоубизАндрей РазинЮрий ШатуновЛасковый май
 
 
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