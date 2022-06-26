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Основатель "Ласкового мая" заявил, что не передавал права на песни Разину - РИА Новости, 26.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220626/prava-1798227084.html
Основатель "Ласкового мая" заявил, что не передавал права на песни Разину
Основатель "Ласкового мая" заявил, что не передавал права на песни Разину - РИА Новости, 26.06.2022
Основатель "Ласкового мая" заявил, что не передавал права на песни Разину
Композитор Сергей Кузнецов, основатель группы "Ласковый май", на церемонии прощания с певцом Юрием Шатуновым заявил, что не передавал права на песни артиста... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T15:05
2022-06-26T15:05
шоубиз
ласковый май
юрий шатунов
общество
андрей разин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Композитор Сергей Кузнецов, основатель группы "Ласковый май", на церемонии прощания с певцом Юрием Шатуновым заявил, что не передавал права на песни артиста продюсеру Андрею Разину.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт."Я не передавал права Разину, он утверждает обратное, а я права не передавал", - сказал он.Кузнецов также отметил, что не общается с Разиным, и, по его мнению, права на песни Шатунова будут у жены."Он (Разин) мне не звонил, мы не общаемся… права будут у жены", - заключил он.Ранее адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила РИА Новости, что Ставропольский краевой суд отменил решение Промышленного районного суда города Ставрополя 2005 года, которым был установлен факт перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Андрею Разину."Ласковый май" - музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил продюсер Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
https://ria.ru/20220626/prakh-1798218829.html
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ласковый май, юрий шатунов, общество, андрей разин
15:05 26.06.2022
 
Основатель "Ласкового мая" заявил, что не передавал права на песни Разину

Основатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов заявил, что не передавал права на песни Разину

CC BY-SA 4.0 / Alexey Yushenkov / Певец Юрий Шатунов
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Alexey Yushenkov /
Певец Юрий Шатунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Композитор Сергей Кузнецов, основатель группы "Ласковый май", на церемонии прощания с певцом Юрием Шатуновым заявил, что не передавал права на песни артиста продюсеру Андрею Разину.
Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
"Я не передавал права Разину, он утверждает обратное, а я права не передавал", - сказал он.
Кузнецов также отметил, что не общается с Разиным, и, по его мнению, права на песни Шатунова будут у жены.
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"Он (Разин) мне не звонил, мы не общаемся… права будут у жены", - заключил он.
Ранее адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила РИА Новости, что Ставропольский краевой суд отменил решение Промышленного районного суда города Ставрополя 2005 года, которым был установлен факт перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Андрею Разину.
"Ласковый май" - музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил продюсер Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
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