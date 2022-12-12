https://ria.ru/20221212/razin-1838142932.html

Разин пригрозил вдове Шатунова передать народу права на "Ласковый май"

Разин пригрозил вдове Шатунова передать народу права на "Ласковый май" - РИА Новости, 12.12.2022

Разин пригрозил вдове Шатунова передать народу права на "Ласковый май"

Продюсер Андрей Разин пригрозил вдове Юрия Шатунова Светлане передать права на композиции "Ласкового мая" народу. Он заявил, что это случится в том случае, если РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:13

2022-12-12T18:13

2022-12-12T18:13

шоубиз

андрей разин

юрий шатунов

ласковый май

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Продюсер Андрей Разин пригрозил вдове Юрия Шатунова Светлане передать права на композиции "Ласкового мая" народу. Он заявил, что это случится в том случае, если наследница певца не заключит с ним договор. Также он пообещал рассказать о передаче материальных средств слушателям коллектива позже. Накануне суд отказал продюсеру в признании его единоличным правообладателем песен коллектива. В ноябре музыкант заявлял, что патент на товарные знаки "Юрий Шатунов" и "Ласковый май" были "проданы американцам". Кроме того, Разин обещал продолжить судиться с семьей Шатунова за права на композиции группы. Также он рассказывал, что покойный основатель коллектива Сергей Кузнецов оформил он него песни "Ласкового мая". Однако еще при жизни композитор опроверг его слова. Ранее продюсер сравнил себя с Аллой Пугачевой. По его мнению, они были "главными" артистами в СССР.

https://ria.ru/20220706/razin-1800585900.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

андрей разин, юрий шатунов, ласковый май