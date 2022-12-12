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Разин пригрозил вдове Шатунова передать народу права на "Ласковый май" - РИА Новости, 12.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221212/razin-1838142932.html
Разин пригрозил вдове Шатунова передать народу права на "Ласковый май"
Разин пригрозил вдове Шатунова передать народу права на "Ласковый май" - РИА Новости, 12.12.2022
Разин пригрозил вдове Шатунова передать народу права на "Ласковый май"
Продюсер Андрей Разин пригрозил вдове Юрия Шатунова Светлане передать права на композиции "Ласкового мая" народу. Он заявил, что это случится в том случае, если РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:13
2022-12-12T18:13
шоубиз
андрей разин
юрий шатунов
ласковый май
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Продюсер Андрей Разин пригрозил вдове Юрия Шатунова Светлане передать права на композиции "Ласкового мая" народу. Он заявил, что это случится в том случае, если наследница певца не заключит с ним договор. Также он пообещал рассказать о передаче материальных средств слушателям коллектива позже. Накануне суд отказал продюсеру в признании его единоличным правообладателем песен коллектива. В ноябре музыкант заявлял, что патент на товарные знаки "Юрий Шатунов" и "Ласковый май" были "проданы американцам". Кроме того, Разин обещал продолжить судиться с семьей Шатунова за права на композиции группы. Также он рассказывал, что покойный основатель коллектива Сергей Кузнецов оформил он него песни "Ласкового мая". Однако еще при жизни композитор опроверг его слова. Ранее продюсер сравнил себя с Аллой Пугачевой. По его мнению, они были "главными" артистами в СССР.
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андрей разин, юрий шатунов, ласковый май
Шоубиз, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май
18:13 12.12.2022
 
Разин пригрозил вдове Шатунова передать народу права на "Ласковый май"

Разин пригрозил вдове Шатунова передать права на песни "Ласкового мая" народу

© Андрей Разин/YoutubeОбращение Андрея Разина
Обращение Андрея Разина
© Андрей Разин/Youtube
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Продюсер Андрей Разин пригрозил вдове Юрия Шатунова Светлане передать права на композиции "Ласкового мая" народу. Он заявил, что это случится в том случае, если наследница певца не заключит с ним договор.

"Мы обращаемся к Светлане Шатуновой. Правообладатели готовы заключить с ней договор и соглашение. Если не станет заключать с правообладателем договор на передачу прав, все будет заблокировано. В таком случае творчество Юры Шатунова и группы "Ласковый май" будет принадлежать народу", – поделился артист на своем YouTube-канале.

Также он пообещал рассказать о передаче материальных средств слушателям коллектива позже.
"Если Светлана не возьмет права, эти права и суммы от группы "Ласковый май" будут принадлежать народу. Как мы это сделаем, потом подробно расскажу. Вы будете правообладателями", – заключил Разин.
Накануне суд отказал продюсеру в признании его единоличным правообладателем песен коллектива. В ноябре музыкант заявлял, что патент на товарные знаки "Юрий Шатунов" и "Ласковый май" были "проданы американцам".
Кроме того, Разин обещал продолжить судиться с семьей Шатунова за права на композиции группы. Также он рассказывал, что покойный основатель коллектива Сергей Кузнецов оформил он него песни "Ласкового мая". Однако еще при жизни композитор опроверг его слова.
Ранее продюсер сравнил себя с Аллой Пугачевой. По его мнению, они были "главными" артистами в СССР.
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ШоубизАндрей РазинЮрий ШатуновЛасковый май
 
 
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