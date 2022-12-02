https://ria.ru/20221202/pugacheva-1835826189.html

"Держала все в своих руках": Разин сравнил себя с Пугачевой

"Держала все в своих руках": Разин сравнил себя с Пугачевой - РИА Новости, 02.12.2022

"Держала все в своих руках": Разин сравнил себя с Пугачевой

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин подтвердил влияние Аллы Пугачевой на советскую эстраду. По его мнению, они с артисткой были "главными" в СССР. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:10

2022-12-02T14:10

2022-12-02T14:10

шоубиз

алла пугачева

андрей разин

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин подтвердил влияние Аллы Пугачевой на советскую эстраду. По его мнению, они с артисткой были "главными" в СССР. Также он добавил, что исполнительница "держала все в своих руках". В начале СВО певица вместе с супругом и детьми уехала в Израиль, летом проживала в латвийской Юрмале. Осенью она прилетала в Москву на короткое время, затем снова вернулась в Тель-Авив.Ранее закрытый в России "Гоголь-центр" включил "Миллион алых роз" для Пугачевой на показе видеоспектакля в Израиле. Певица посетила мероприятие вместе с Максимом Галкиным*. Юморист неоднократно критиковал СВО. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221109/vovk-1830267705.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, андрей разин