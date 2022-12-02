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"Держала все в своих руках": Разин сравнил себя с Пугачевой - РИА Новости, 02.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221202/pugacheva-1835826189.html
"Держала все в своих руках": Разин сравнил себя с Пугачевой
"Держала все в своих руках": Разин сравнил себя с Пугачевой - РИА Новости, 02.12.2022
"Держала все в своих руках": Разин сравнил себя с Пугачевой
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин подтвердил влияние Аллы Пугачевой на советскую эстраду. По его мнению, они с артисткой были "главными" в СССР. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:10
2022-12-02T14:10
шоубиз
алла пугачева
андрей разин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин подтвердил влияние Аллы Пугачевой на советскую эстраду. По его мнению, они с артисткой были "главными" в СССР. Также он добавил, что исполнительница "держала все в своих руках". В начале СВО певица вместе с супругом и детьми уехала в Израиль, летом проживала в латвийской Юрмале. Осенью она прилетала в Москву на короткое время, затем снова вернулась в Тель-Авив.Ранее закрытый в России "Гоголь-центр" включил "Миллион алых роз" для Пугачевой на показе видеоспектакля в Израиле. Певица посетила мероприятие вместе с Максимом Галкиным*. Юморист неоднократно критиковал СВО. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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алла пугачева, андрей разин
Шоубиз, Алла Пугачева, Андрей Разин
14:10 02.12.2022
 
"Держала все в своих руках": Разин сравнил себя с Пугачевой

Продюсер Андрей Разин сравнил себя с певицей Аллой Пугачевой

© @alla_orfeyСкриншот публикации Аллы Пугачевой в Instagram
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в Instagram
© @alla_orfey
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин подтвердил влияние Аллы Пугачевой на советскую эстраду. По его мнению, они с артисткой были "главными" в СССР.

"У нас с Аллой Борисовной были разные отношения в разные времена. Но мы с ней были главными в СССР и остаемся такими до сих пор", – поделился продюсер в своей соцсети.

Также он добавил, что исполнительница "держала все в своих руках".
"Она очень многое сделала для "Ласкового мая" и всего Советского союза. Ведь практически с 1975 года, до нашего прихода, она держала все в своих руках", – заключил Разин.
В начале СВО певица вместе с супругом и детьми уехала в Израиль, летом проживала в латвийской Юрмале. Осенью она прилетала в Москву на короткое время, затем снова вернулась в Тель-Авив.
Ранее закрытый в России "Гоголь-центр" включил "Миллион алых роз" для Пугачевой на показе видеоспектакля в Израиле. Певица посетила мероприятие вместе с Максимом Галкиным*. Юморист неоднократно критиковал СВО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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