"Держала все в своих руках": Разин сравнил себя с Пугачевой
Продюсер Андрей Разин сравнил себя с певицей Аллой Пугачевой
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин подтвердил влияние Аллы Пугачевой на советскую эстраду. По его мнению, они с артисткой были "главными" в СССР.
"У нас с Аллой Борисовной были разные отношения в разные времена. Но мы с ней были главными в СССР и остаемся такими до сих пор", – поделился продюсер в своей соцсети.
Также он добавил, что исполнительница "держала все в своих руках".
"Она очень многое сделала для "Ласкового мая" и всего Советского союза. Ведь практически с 1975 года, до нашего прихода, она держала все в своих руках", – заключил Разин.
В начале СВО певица вместе с супругом и детьми уехала в Израиль, летом проживала в латвийской Юрмале. Осенью она прилетала в Москву на короткое время, затем снова вернулась в Тель-Авив.
Ранее закрытый в России "Гоголь-центр" включил "Миллион алых роз" для Пугачевой на показе видеоспектакля в Израиле. Певица посетила мероприятие вместе с Максимом Галкиным*. Юморист неоднократно критиковал СВО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.