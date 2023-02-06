https://ria.ru/20230206/kalendar-1850124720.html

Церковный календарь на март 2023 года: пост, праздники, памятные даты

Церковные православные праздники в марте 2023 в России: календарь на месяц

Церковный календарь на март 2023 года: пост, праздники, памятные даты

Начало весны 2023 года знаменуется для православных верующих Великим постом. Какие еще важные религиозные события отмечены в православном календаре на март:... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T21:20

2023-02-06T21:20

2023-02-06T21:20

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Начало весны 2023 года знаменуется для православных верующих Великим постом. Какие еще важные религиозные события отмечены в православном календаре на март: церковные праздники в России, родительские субботы, дни почитания святых, именины, какие с ними связаны приметы – в материале РИА Новости.Церковный календарь на мартВ 2023 году на март выпадает многодневный Великий пост– время подготовки верующих к Светлому Христову Воскресенью. В этом месяце отмечается сразу три родительские субботы – 11, 18 и 25 числа и дни памяти различных святых.Церковные праздникиРелигиозные праздники по их значению и важности для христиан делятся на двунадесятые, связанные с Христом и Богоматерью, особо торжественными периодами в литургической жизни Церкви, а также недвунадесятые, к которым относятся другие знаменательные события и дни памяти святых.В марте 2023 года христиане практически каждый день будут отмечать различные религиозные праздники и дни памяти святых. Верующим рекомендуется в эти дни по возможности читать молитвы, духовную литературу и пребывать в богоугодных мыслях.Церковный календарь для православных верующих на каждый день марта:1 марта. В этот день верующие чтят память Макария Невского – митрополита Московского и Коломенского, двенадцати святых мучеников. Третий день первой седмицы Великого поста, начавшегося 27 февраля.2 марта. День памяти великомученика Феодора Тирона и священномученика Ермогена.3 марта. В этот день православные вспоминают святого Косму Яхромского и святителя Льва I.4 марта. Церковное воспоминание преподобного Феодора Санаксарского и день памяти апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа (день Архипа и Филимона).5 марта. День памяти Корнилия Псково-Печерского, Льва Катанского, Агафона Печерского.6 марта. Верующие чтят память Тимофея Олимпийского (Тимофей Весновей) и архиепископа Евстафия Антиохийского.7 марта. Дата обретения мощей христианских мучеников, иже во Евгении (так называлась местность за одними из ворот Константинополя).8 марта. Обретение мощей блаженной Матроны Московской и день памяти Поликарпа Смирнского (Поликарпов день).9 марта. Священная память первого и второго обретения главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.10 марта. Чествование святителя Тарасия Константинопольского (Тарас Бессонный).11 марта. День памяти Святителя Порфирия (Порфирий Поздний). Суббота второй седмицы Великого поста - время молитвенных поминовений ушедших из жизни.12 марта. Церковное воспоминание Прокопия Декаполита (Прокоп Дорогорушитель) и день памяти преподобного Тита - священноинока Киевского Печерского монастыря.13 марта. День памяти преподобных Иоанна Кассиана (Касьянов день) и Василия Декаполита (Василий Капельник), блаженного Николая Саллоса Псковского и священномученика Арсения Ростовского.14 марта. День православной книги и чествование преподобномученицы Евдокии Илиопольской.15 марта. День памяти святителя Арсения, епископа Тверского и праздник иконы Божией Матери "Державная", день памяти священномученика Феодота Киринейского (Федот Ветронос).16 марта. Православные вспоминают мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска (Евтропиев день).17 марта. Памятные даты в честь благоверного князя Даниила Московского, князя Вячеслава Чешского, преподобного Герасима Вологодского.18 марта. Поминальная суббота третьей седмицы Великого поста, день памяти преподобномученика Адриана Пошехонского, обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев, чествование мученика Конона Исаврийского (Конон Огородник).19 марта. Памятная дата в честь 42-х христианских мучеников во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними.20 марта. Вспоминают священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора в Херсоне.21 марта. Памятный день в честь преподобного Феофилакта Никомидийского.22 марта. День памяти сорока Севастийских мучеников (Сороки).23 марта. День памяти мучеников Кодрата и иже с ним.24 марта. Перенесение мощей мученика Епимаха Нового. Церковное воспоминание святителей Софрония Премудрого, Евфимия, архиепископа Новгородского.25 марта. День памяти Симеона Нового Богослова, Феофана Исповедника (Феофанов день), святителя Григория Двоеслова, папы римского, поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.26 марта. Дата перенесения мощей святителя Никифора-исповедника (Никифоров день).27 марта. День памяти преподобного Венедикта Нурсийского, которого в народе называют "Скотник" (Венедиктов день).28 марта. День памяти святого Агапия и семи мучеников его, память о священномученике Александре Сидском (Александров день).29 марта. День памяти мученика Папы Ларандского, святителя Серапиона Новгородского, мученика Савина Египетского, преподобного Алексия человека Божия (Алеша Теплый), преподобного Макария Калязинского, святителя Патрикия.31 мартаю День памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.Дни особого поминовения усопшихНа весенние месяцы приходится большая часть особых поминальных дней. В марте 2023 года это даты, связанные с периодом Великого Поста. Родительские субботы приходятся на:Посты в мартеНа март 2023 года выпадает Великий пост – время духовного очищения, единения с Христом. По церковному уставу в дни поста следует отказаться от пищи животного происхождения, по понедельникам, средам и пятницам придерживаться сухоядения - употреблять в пищу хлеб, воду, компоты, фрукты, овощи, во вторник и четверг разрешена горячая пища без масла, а в выходные – горячая еда с растительным маслом.Имена в марте по церковному календарюПо церковному календарю в марте день ангела значится для обладателей 119 женских и мужских имен. Ознакомиться с полным списком всех почитаемых святых по дням в марте можно в святцах, или месяцеслове.Приметы и поверьяНа Руси первый месяц весны именовали "протальник", "предвесенье", "грачевник", "соковник", "катыш", "дорогорушитель".В народе существовало немало примет, связанных с событиями церковного календаря.Так, в день Обретение главы Иоанна Предтечи (9 марта) выпавший снег знаменовал холодную погоду на Пасху, а если было сухо, то в Христово Воскресенье дождя не ожидалось.13 марта отмечается Василий-капельник, считалось, что именно с этой даты обязательно наступает оттепель, а солнце в кругах предвещало хороший урожай.На Авдотья-плющиху (Евдокию-плющиху) – 14 марта – по погоде судили о лете. Влажный и теплый ветер предвещал сырое лето, северный - сулил холодное лето. Снегопад означал хороший урожай, а солнечный день – богатый урожай грибов, огурцов и капусты. Если в этот день потекли ручьи, то считалось, что в начале мая пробьется первая трава. А вот снежная погода на Федота-ветроноса 15 марта означала, что зелени не будет еще долго.Конон-огородник (18 марта) – день, когда копают огороды, подготавливают парники и замачивают семена, чтобы получить хороший урожай овощей. Ясная погода означает, что летом не будет града.С 22 марта, когда отмечаются Сороки (Сорок мучеников), с этого дня должно пройти сорок утренников (так называли утренние морозы). Если так и происходит, то лето будет теплое. По народному поверью в этот день прилетает несколько видов птиц: зяблик – к морозу, жаворонок – к теплу, а чайка – к ледоходу.

https://ria.ru/20230203/prazdnik-1849521102.html

https://ria.ru/20221027/kalendar-1827351964.html

https://ria.ru/20230202/post-1849323809.html

https://ria.ru/20220430/ikony-1786341401.html

https://ria.ru/20221122/subbota-1833322217.html

https://ria.ru/20220222/post-1774415801.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

религиозные праздники, православие, великий пост , россия, в мире, общество, русская православная церковь