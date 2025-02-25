https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html

Церковный календарь на март 2025

Православные праздники в марте 2025 в России: церковный календарь на месяц

Церковный календарь на март 2025

В первом месяце весны у православных верующих начнется Великий пост. О том, какие еще события церковного календаря приходятся на март 2025 года, праздники, их... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:56:00+03:00

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2025-02-25T13:56:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В первом месяце весны у православных верующих начнется Великий пост. О том, какие еще события церковного календаря приходятся на март 2025 года, праздники, их история и традиции, – в материале РИА Новости.Православные праздники в марте 2025В 2025 году на март приходится начало Великого поста, который призван подготовить верующих к главному христианскому празднику – Пасхе. Кроме того, на первый месяц весны выпадают сразу две Родительские субботы – дни особого поминовения усопших.Церковный календарь по дням на месяц1 мартаСобор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (Сырная суббота). Собор святых Новосибирской митрополии2 мартаПрощеное воскресенье (воспоминание Адамова изгнания).Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца. Патриарх Ермоген был видным церковным и общественным деятелем Смутного времени. Его имя вошло в отечественную историю как символ духовной твердости и готовности отдать жизнь за веру.Великомученика Феодора Тирона. Жил в период правления императора Максимиана и принял мученическую смерть за свою веру3 мартаНачало Великого постаСвятителя Льва I, папы Римского. Он посвятил жизнь борьбе с пелагианской ересью и внес значительный вклад в укрепление церкви в Западной Римской империи.Преподобного Космы Яхромского. Был иноком Киево-Печерской лавры, позже основал Свято-Успенский монастырь в селе Небылом (Владимирская область) и стал его первым игуменом4 мартаАпостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, апостола от 70-ти Архиппа. Филимон и его супруга Апфия, как и апостол Архипп, жили во Фригии (Малая Азия) и были сподвижниками апостола Павла. В своем доме Филимон и Апфия организовали небольшую церковь, проповедовали Евангелие и помогали страждущим. Пострадали от гонителей христиан – были побиты камнямиПреподобного Феодора Санаксарского – настоятеля Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря (современная Республика Мордовия)5 мартаПреподобного Льва, епископа Катанского. Жил в VIII веке на Сицилии. Вошел в историю как символ милосердия и доброты, обладал даром целительства. Предание гласит о чуде преподобного Льва: он взошел на костер с чародеем Илиодором, но огонь не причинил святому вреда, в то время как грешник сгорел заживо.Преподобномученика Корнилия Псково-Печерского, игуменаПреподобного Агафона Печерского6 мартаПреподобного Тимофея Олимпийского, прозванного "пустынником". Жил в VIII веке, обладал даром изгнания бесов и целительства. Всю жизнь скитался, живя в горах и пустынях, за что и получил свое прозвищеСвятителя Евстафия, архиепископа Антиохийского, архиепископа Антиохийского, который почитается как один из Отцов Церкви IV века7 мартаОбретение мощей мучеников, иже во Евгении. День посвящен памяти людей, которые погибли за веру и были похоронены в братской могиле у Евгеньевых ворот в Константинополе8 мартаСвященномученика Поликарпа Смирнского, епископа. Жил в Малой Азии и пострадал во времена гонений на христиан. На суде не отказался от своей веры, за что был сожжен на костреОбретение мощей блаженной Матроны Московской. Мощи святой были обретены в 1998 году. Позже их перенесли в Покровский женский ставропигиальный монастырь в Москве9 мартаПервое воскресенье Великого поста (Торжество православия).1-е и 2-е обретения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Известный как пророк, крестивший Христа, он был обезглавлен. Голова Предтечи была захоронена отдельно от его тела. Во время строительства церкви на месте погребения головы Иоанна она была найдена и помещена в той церкви. После разрушения храма спустя много лет была найдена во второй раз10 мартаСвятителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Тарасий был царским советником, сменил на посту патриарха Павла и в 787 году созвал Вселенский Собор в Никее, на котором было утверждено почитание христианских икон11 мартаСвятителя Порфирия, архиепископа Газского. Был хранителем Животворящего Креста Господня12 мартаПреподобного Прокопия Декаполита. Аскет и праведник защищал святые образы от ярого иконоборца императора Льва ИсавраПреподобного Тита, пресвитера Печерского13 мартаПреподобного Василия Декаполита. Жил на рубеже VII-VIII веков в Декаполитской стране. Пострадал в период иконоборчества, был заточен в темницу, но после получил свободу и посвятил жизнь духовному совершенствованиюПреподобного Кассиана (Иоанна Кассиана) Римлянина, иеромонаха. Автор многочисленных сочинений о беседах с пустынниками и о смертных грехах. Был монахом в обители Вифлеема. Много лет провел в скитаниях и уединении. Основал два православных монастыряБлаженного Николая Саллоса, Христа ради юродивого, ПсковскогоСвященномученика Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского14 мартаПреподобномученицы Евдокии Илиопольской, игумении. После многих лет распутного образа жизни обратилась к Евангелию и пришла к вере, приняла постриг в монастыре. Обладала даром воскрешения мертвых. Евдокия была оклеветана язычниками, обвинена в колдовстве и позже обезглавлена15 мартаСвященномученика Феодота, епископа Киринейского. Силой своих проповедей обратил в христианскую веру много язычников. Пострадал в годы гонений, заключен в темницу и подвергнут пыткеСвятителя Арсения, епископа Тверского. Автор древнейшей, "Арсеньевской", редакции Киево-Печерского патерика – сборника рассказов об основании обители и житий ее первых насельниковИконы Божией Матери, именуемой "Державная". Одна из самых почитаемых в России чудотворных икон Богородицы. была обретена в подвале Вознесенской церкви монаршего села Коломенского в 1917 году16 мартаМучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Евтропий и Клеоник были братьями, а Василиск – их другом. Вместе они пострадали за веру – подвергнуты пыткам и истязаниям. Евтропий в этот момент истово молился: Господь услышал его и остановил мучителей, направляя их оружие на них же самих. Позднее трое мучеников были распяты17 мартаБлаговерного князя Вячеслава ЧешскогоБлаговерного князя Даниила МосковскогоПреподобного Герасима Иорданского. Построил монастырь в Иорданской пустынеПреподобного Герасима Вологодского. Построил Троицкий Кайсаровский монастырь18 мартаОбретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцевПреподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского, игумена. Основал Адрианов Пошехонский монастырьМученика Конона Исаврийского. Жил в Исаврии. За свою веру был подвергнут жестоким истязаниям и пыткам19 мартаМучеников 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними. 42 христианин в годы войны между сарацинами и греческими императором Феофилом принуждали принять ислам в Амморее. Те отказались, за что их подвергли пыткам. Константин был воином, защищавшим город, и именно его, а также сорока одного его воина отправили в плен в Сирию. В течение семи лет истязали и склоняли к смене веры. После казни тела Константина и его товарищей сбросили в реку Евфрат20 мартаСвященномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Все они в разные годы были епископами в Херсонесе Таврическом (ныне Крым), проповедовали христианство и приняли мученическую кончину21 мартаПреподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского. Удалились в монастырь на побережье Черного моря: в сильную засуху вымаливали у Бога сосуд, бесконечно наполняющийся водой22 мартаРодительская суббота 3 седмицы Великого поста.40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. В 320 году в Севастии находилось сорок воинов-христиан из Рима, и их военачальник постоянно принуждал их отказаться от своей веры. Однажды их раздели и, связанных, оставили на заледеневшем озере. На берегу растопили баню, чтобы искушать их. Когда же один из воинов не выдержал и направился к берегу, то сразу же умер. Остальные остались на льду, и над ними воссиял свет неземной красоты. Произошедшее настолько потрясло банщика, что он присоединился к мученикам. Военачальник приказал перебить им колени и сжечь, а останки бросить в воду. Через три дня образы мучников явились епископу Севастийскому и рассказали о том, что случилось. Тот похоронил их останки с почестями23 мартаМучеников Кодрата, и иже с ним. Христианин Кодрат был арестован военачальником-язычником Иасоном вместе со своими последователями, и брошен на съедение диким зверям. Однако, животные даже не подошли к мученикам. Тогда их решили обезглавить. Мужество Кодрата настолько потрясло жителей города, что некоторые из них добровольно приняли смерть вместе с ним24 мартаПеренесение мощей мученика Епимаха НовогоСвятителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворцаСвятителя Софрония, патриарха ИерусалимскогоСвятителя Софрония, епископа ВрачанскогоПреподобного Софрония Печерского, затворника25 мартаПреподобного Феофана Исповедника, СигрианскогоПреподобного Симеона Нового Богослова, игуменаСвятителя Григория Двоеслова, папы Римского. Протестантский богослов Жан Кальвин называл его "последним хорошим папой". Григорий – один из латинских великих отцов Церкви. На портретах папу изображают с голубем, порхающим у его уха, – символ Святого Духа.26 мартаПеренесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского27 мартаПреподобного Венедикта Нурсийского, игумена. Он разрушил языческий храм у города Касина и построил церковь в честь Иоанна Крестителя. А также основал монастырь, где стал игуменом и ввел строгий устав. Позже его применяли во многих обителях28 мартаСвященномученика Александра Сидского (Памфилийского), пресвитера. Стал жертвой гонений при императоре Антонине. Стойко перенес мучения и не отрекся от веры. Антонин, наблюдая за казнью Александра, внезапно онемел и умер в страшных конвульсияхМучеников Агапия и с ним семи мучеников29 мартаРодительская суббота 4-й седмицы Великого поста.Святителя Серапиона, архиепископа НовгородскогоМученика Папы ЛарандскогоМученика Савина Ермопольского (Египетского)30 мартаПреподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца. Основал Троицкий Калязинский мужской монастырьПреподобного Алексия человека Божия. В народе этот день называют также "Алеша Теплый", поскольку обычно стоит теплая погода. Алексий человек Божий известен тем, что отказался от своего богатства и раздал его нуждающимся31 мартаСвятителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Автор двадцати трех поучений и двух бесед на тему ЕвангелияКакие мартовские праздники самые важные в РоссииВеликих и двунадесятых праздников в марте в 2025 году нет. Из других, популярных у верующих торжеств,можно выделить день обретения мощей блаженной Матроны Московской (8 марта).А также прихожане придают особое значение кануну Великого поста – Прощеному воскресенью. В этом году оно выпадает на 2 марта. "Чин прощения" – пожалуй, самая трогательная из православных традиций.В храмах под покаянные песнопения священнослужители облачаются в черные одежды, гаснет свет и все собравшиеся подходят друг к другу со словами: "Прости меня!" А в ответ слышат: "Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости!" Затем присутствующие могут обняться. Кто-то от избытка чувств плачет.Великий пост в мартеЕжегодно Пасха выпадает на разные дни, поэтому и сроки Великого поста из года в год меняются. В 2025 году он продлится с 3 марта по 19 апреля. Великий пост считается основным, самым продолжительным и строгим, из четырех многодневных постов.Он был установлен в первые века христианства – в память о евангельском предании, как Спаситель постился в пустыне 40 дней. Его второе название – "Великая четыредесятница".Сразу после Великого поста наступает Страстная неделя, напоминающая о последних днях земной жизни Христа и его крестных страданиях. Таким образом, верующие говеют перед Пасхой почти два месяца – 48 дней.Цель любого говения – упражнение в воздержании, очищение души от страстей и греховных помыслов. Поэтому, например, гневаться или унывать во время поста так же грешно, как пить вино или есть мясо.В первые дни поста в храмах служится Великое повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского.На протяжении всего поста с понедельника по пятницу не совершается Божественная литургия (кроме праздника Благовещения Пресвятой Богородицы– 7 апреля). Однако по средам и пятницам проходит особая служба – Преждеосвященных Даров. На ней прихожане могут причаститься.Духовенство в период поста облачается в фиолетовые одежды. Миряне же посвящают одну из шести постных недель особенно строгому его соблюдению и регулярно посещают храм.Церковный устав призывает верующих воздерживаться от употребления в пищу мяса, молока, яиц и рыбы, в том числе – в составе различных блюд. Рыба, например, разрешается лишь по праздникам.Завершается пост главным христианским праздником – Пасхой.Дни поминовения усопшихОсобые дни поминовения усопших (Родительские субботы) каждый год приходятся на разные даты – в зависимости от других религиозных праздников. На март 2025 года выпадают сразу три – родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й недель Великого поста (15, 22, 29 марта соответственно).Приметы и поверьяБольшинство мартовских примет издавна были связаны с погодой и урожаем в наступающем году. Так, если облака весь месяц высокие, погода весной будет благоприятной. А вот частые туманы в марте предвещают дождливое лето.Мартовские дожди в старину были признаком обильного урожая грибов. А если весь месяц стоит сухой мороз, значит хлеба будет в достатке.Правила поведения в православные праздникиОсобых запретов, что можно, а чего нельзя делать, в православные праздники нет. Не рекомендуется лишь заниматься тяжелым физическим трудом. Но предписание это не строгое. А вот посетить богослужение и помолиться в храме для верующих в праздничные дни желательно.

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https://ria.ru/20250203/proschenoe-1600758402.html

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https://ria.ru/20250203/paskha-1858675417.html

https://ria.ru/20250218/den_vesennego_ravnodenstviya-1925544875.html

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https://ria.ru/20250223/kalendar-1984676783.html

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Никита Бизин

россия, владимирская область, сицилия, религиозные праздники