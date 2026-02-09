Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказал об усилении давления на Молдавскую православную церковь - РИА Новости, 09.02.2026
14:01 09.02.2026
Политолог рассказал об усилении давления на Молдавскую православную церковь
Политолог рассказал об усилении давления на Молдавскую православную церковь
Политолог рассказал об усилении давления на Молдавскую православную церковь

Букарский: Кишинев усиливает давление на Молдавскую православную церковь

Флаг Молдавии
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 фев – РИА Новости. Конфликт вокруг одного из старейших храмов в Молдавии в селе Деренеу перешел из правового в политический формат и стал показателем отношения властей к церкви и верующим, заявил РИА Новости член Ассоциации православных экспертов, руководитель экспертного клуба "Молдавский вектор", политолог Владимир Букарский.
В минувшее воскресенье группа прихожан вместе с епископом Унгенским и Ниспоренским Петром не смогла попасть в православный храм конца 18 века в молдавском селе Деренеу, их не пропустили сотрудники полиции. В результате литургию отслужили во дворе церкви. Накануне Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии приняла решение о том, что право собственности на храм принадлежит религиозной общине Бессарабской митрополии Румынской православной церкви, несмотря на то, что храм относится к Молдавской православной церкви.
Полиция у церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Деренеу Каларашского района - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Молдавии священник забаррикадировался в храме
4 февраля, 10:44
"Решение Высшей судебной палаты по храму в Деренеу стало тревожным сигналом не только для верующих, но и для всей правовой системы страны. Суд фактически проигнорировал волеизъявление религиозной общины и сельского схода – людей, которые десятилетиями содержали храм, молились в нем и юридически составляли приход. Речь идет не о богословском споре и не о "смене юрисдикции", а о подмене права политической целесообразностью. Когда высшая судебная инстанция принимает решение вопреки зафиксированной воле общины, она де-факто лишает верующих статуса субъектов права и превращает храм в объект административного перераспределения. Это опасный прецедент, который разрушает саму идею правового государства", – сказал Букарский.
Эксперт отметил, что попытки представить конфликт как "внешний" или "гибридный" выглядят как попытка уйти от ответственности. "В Деренеу нет никаких иностранных акторов. Есть конкретное село, конкретные прихожане и конкретное судебное решение, которое игнорирует их право на свободу вероисповедания и самоуправление, и именно такие решения создают основания для международных исков", – уточнил Букарский.
Он пояснил, что в мировой практике в подобных случаях общины привлекают авторитетных адвокатов, специализирующихся на защите религиозных свобод и прав общин, чтобы вернуть спор в правовое поле и зафиксировать системный характер нарушений.
"Принципиально важно, чтобы подобные дела рассматривались не в геополитической логике, а через призму конкретных нарушений: игнорирование решений схода, вмешательство государства во внутреннюю жизнь прихода, отказ обеспечить баланс между церковью и властью. Именно на этом уровне и будет дана правовая оценка происходящему – независимо от политической конъюнктуры", – подчеркнул Букарский. По его мнению, инцидент с храмом в Деренеу выступает тестом для всей судебной системы. "Это тест на то, осталась ли в Молдове судебная власть или она уже встроена в механизм давления на Церковь. И чем дольше этот тест будет проваливаться, тем выше будет цена – юридическая, репутационная и политическая", – заявил Букарский.
Православная церковь Молдавии – самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10–20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Девушка с детской коляской - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Тысячи молдавских детей могут оказаться апатридами, заявили в оппозиции
5 февраля, 10:42
 
