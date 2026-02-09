Молдавские власти используют религию для раскола общества, заявил Лунгу

КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости. Молдавские власти по примеру Украины и Армении используют религию для того, чтобы разобщить людей и расколоть общество, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.

Группа прихожан вместе с епископом Унгенским и Ниспоренским Петром 8 февраля не смогла попасть в православный храм конца 18 века в молдавском селе Деренеу, их не пропустили сотрудники полиции. В результате литургию отслужили во дворе церкви. Накануне Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии приняла решение о том, что право собственности на храм принадлежит религиозной общине Бессарабской митрополии Румынской православной церкви , несмотря на то, что храм относится к Молдавской православной церкви.

"На бумаге решение выглядит "правовым", без права обжалования. Но трудно поверить в его аполитичность. Случай Деренеу — тревожный пример того, как религия используется, чтобы разобщить людей, как это уже наблюдалось в других странах постсоветского пространства, например в Украине Армении . Это не случайные конфликты, а четко отработанная методичка, которая постепенно внедряется в общество, формируя недоверие и раскол", - написал Лунгу в своем Telegram-канале

По его словам, трудно поверить в нейтральность судебного процесса, если вспомнить ярко выраженную русофобскую линию власти, о том, как последние годы формируется политическая повестка, где каждая спорная тема подчиняется идеологическим целям. Лунгу считает истинным позором государства, когда архиепископ и священники стоят на коленях перед полицейскими, прося впустить людей в храм, а богослужение продолжается на улице.

"Люди на коленях перед полицией, закон под ногами, вера поставлена в зависимость от политических игр — это сигнал тревоги для всей страны. Сегодня — храм в Деренеу, завтра — целые общины, разделяемые по признаку лояльности к той или иной церковной юрисдикции, которая становится инструментом политики", - отметил он.