Молдавские власти используют религию для раскола общества, заявил Лунгу
22:33 09.02.2026
Молдавские власти используют религию для раскола общества, заявил Лунгу
Молдавские власти используют религию для раскола общества, заявил Лунгу - РИА Новости, 09.02.2026
Молдавские власти используют религию для раскола общества, заявил Лунгу
Молдавские власти по примеру Украины и Армении используют религию для того, чтобы разобщить людей и расколоть общество, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T22:33:00+03:00
2026-02-09T22:33:00+03:00
в мире
молдавия
украина
армения
алексей лунгу
румынская православная церковь
русская православная церковь
молдавия
украина
армения
Молдавские власти используют религию для раскола общества, заявил Лунгу

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости. Молдавские власти по примеру Украины и Армении используют религию для того, чтобы разобщить людей и расколоть общество, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Группа прихожан вместе с епископом Унгенским и Ниспоренским Петром 8 февраля не смогла попасть в православный храм конца 18 века в молдавском селе Деренеу, их не пропустили сотрудники полиции. В результате литургию отслужили во дворе церкви. Накануне Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии приняла решение о том, что право собственности на храм принадлежит религиозной общине Бессарабской митрополии Румынской православной церкви, несмотря на то, что храм относится к Молдавской православной церкви.
"На бумаге решение выглядит "правовым", без права обжалования. Но трудно поверить в его аполитичность. Случай Деренеу — тревожный пример того, как религия используется, чтобы разобщить людей, как это уже наблюдалось в других странах постсоветского пространства, например в Украине и Армении. Это не случайные конфликты, а четко отработанная методичка, которая постепенно внедряется в общество, формируя недоверие и раскол", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, трудно поверить в нейтральность судебного процесса, если вспомнить ярко выраженную русофобскую линию власти, о том, как последние годы формируется политическая повестка, где каждая спорная тема подчиняется идеологическим целям. Лунгу считает истинным позором государства, когда архиепископ и священники стоят на коленях перед полицейскими, прося впустить людей в храм, а богослужение продолжается на улице.
"Люди на коленях перед полицией, закон под ногами, вера поставлена в зависимость от политических игр — это сигнал тревоги для всей страны. Сегодня — храм в Деренеу, завтра — целые общины, разделяемые по признаку лояльности к той или иной церковной юрисдикции, которая становится инструментом политики", - отметил он.
Православная церковь Молдавии – самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10–20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
