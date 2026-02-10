Машина скорой помощи на месте обстрела в Запорожской области. Кадр видео

Машина скорой помощи на месте обстрела в Запорожской области. Кадр видео

© Первый канал Машина скорой помощи на месте обстрела в Запорожской области. Кадр видео

При атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области погиб священник

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. При атаке вражеского БПЛА на похоронную процессию в Запорожской области погиб настоятель Свято-Успенского храма города Днепрорудного, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Бердянской епархии РПЦ протоиерей Евгений Клименко.

"Священник Сергий Кляхин поехал на похороны в село Скельки, где он тоже служил — это рядом. Он отпевал человека, в это время их поразил беспилотник ВСУ , в результате шесть человек ранило, а отец Сергий погиб", — сказал отец Евгений Клименко.

© Фото : соцсети Протоиерей Сергий Кляхин © Фото : соцсети Протоиерей Сергий Кляхин. Архивное фото

Ранее об атаке украинских боевиков рассказывал губернатор Евгений Балицкий. Он сообщал, что врачи оказывают помощь всем пострадавшим.

Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. Под контролем российской армии находится более 70 процентов региона. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.

После референдума в сентябре 2022 года Запорожская область вошла в состав России. С марта 2023-го административным центром стал город Мелитополь. Украина считает регион временно оккупированным. Многие страны Запада поддерживают по этому вопросу Киев, который регулярно обстреливает гражданские объекты из артиллерии и атакует беспилотниками.