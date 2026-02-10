Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области погиб священник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 10.02.2026 (обновлено: 20:14 10.02.2026)
При атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области погиб священник
При атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области погиб священник - РИА Новости, 10.02.2026
При атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области погиб священник
При атаке вражеского БПЛА на похоронную процессию в Запорожской области погиб настоятель Свято-Успенского храма города Днепрорудного, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2026
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
При атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области погиб священник

Машина скорой помощи на месте обстрела в Запорожской области. Кадр видео
Машина скорой помощи на месте обстрела в Запорожской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Первый канал
Машина скорой помощи на месте обстрела в Запорожской области. Кадр видео
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. При атаке вражеского БПЛА на похоронную процессию в Запорожской области погиб настоятель Свято-Успенского храма города Днепрорудного, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Бердянской епархии РПЦ протоиерей Евгений Клименко.
"Священник Сергий Кляхин поехал на похороны в село Скельки, где он тоже служил — это рядом. Он отпевал человека, в это время их поразил беспилотник ВСУ, в результате шесть человек ранило, а отец Сергий погиб", — сказал отец Евгений Клименко.
Протоиерей Сергий Кляхин
Протоиерей Сергий Кляхин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : соцсети
Протоиерей Сергий Кляхин. Архивное фото
Ранее об атаке украинских боевиков рассказывал губернатор Евгений Балицкий. Он сообщал, что врачи оказывают помощь всем пострадавшим.
Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. Под контролем российской армии находится более 70 процентов региона. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
После референдума в сентябре 2022 года Запорожская область вошла в состав России. С марта 2023-го административным центром стал город Мелитополь. Украина считает регион временно оккупированным. Многие страны Запада поддерживают по этому вопросу Киев, который регулярно обстреливает гражданские объекты из артиллерии и атакует беспилотниками.
Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРусская православная церковьРоссияПроисшествияПротоиерей Сергий Кляхин
 
 
