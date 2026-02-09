В РПЦ призвали поддержать семью погибшего мальчика из Петербурга

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Нужно поддержать семью убитого мальчика и не устраивать ей травлю в информационном пространстве, а также принять системные меры в защиту детей: увеличить поддержку многодетных и создать реестр педофилов, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов.

Ранее СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге . По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе , сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области . Октябрьский районный суд Петербурга 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве мальчика. Бабушка ребенка рассказывала РИА Новости, что он рос в семье, где еще шестеро детей в возрасте от полугода до 12 лет - по ее словам, семья испытывала финансовые сложности в связи с большим количеством детей, но старалась обеспечить их всем необходимым. Позже уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина сообщила РИА Новости, что родителей убитого ребенка из Санкт-Петербурга могут ограничить в родительских правах на других детей, если они не предпримут меры по нормализации ситуации в семье, которая находится "в социально опасном положении".

"Призываем все ответственные службы и органы власти объективно и беспристрастно разобраться в трагической ситуации, сложившейся вокруг многодетной семьи, потерявшей девятилетнего сына. Главной задачей сейчас должно быть прекращение какой-либо травли семьи в информационном пространстве и оказание ей всесторонней поддержки в переживании утраты", - сказал РИА Новости Лукьянов

По его словам, важно выяснить, почему ранее этой семье, находящейся в трудном материальном положении, не была в полной мере оказана предусмотренная законом профилактическая и социальная помощь.

"Нельзя допустить, чтобы сейчас, пытаясь скрыть пробелы в собственной работе, чиновники перекладывали всю ответственность исключительно на плечи родителей, которые и без того переживают невыносимое горе. Порядок действий должен быть обратным: сначала - помощь и защита семьи, а затем - тщательный анализ причин произошедшего", - призвал руководитель патриаршей комиссии.

Кроме того, он отметил, что этот случай вновь "обнажает две ключевые системные проблемы".

"Во-первых, это несовершенство семейного законодательства и социальной политики. Преобладающий "адресный" подход и отсутствие реальных масштабных мер поддержки систематически приводят многодетные семьи за черту бедности. Рождение каждого следующего ребенка зачастую не укрепляет, а резко ухудшает финансовое положение семьи, создавая непреодолимые жилищные и экономические трудности. В этом вина не родителей, а неработающей системы, которая должна быть изменена", - подчеркнул Лукьянов.

Во-вторых, продолжил он, трагедия в очередной раз указывает на "недопустимое промедление в ужесточении наказаний за преступления против детей и создании необходимых защитных механизмов, таких как реестр педофилов".