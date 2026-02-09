Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ призвали поддержать семью погибшего мальчика из Петербурга - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/peterburg-2073143719.html
В РПЦ призвали поддержать семью погибшего мальчика из Петербурга
В РПЦ призвали поддержать семью погибшего мальчика из Петербурга - РИА Новости, 09.02.2026
В РПЦ призвали поддержать семью погибшего мальчика из Петербурга
Нужно поддержать семью убитого мальчика и не устраивать ей травлю в информационном пространстве, а также принять системные меры в защиту детей: увеличить... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:09:00+03:00
2026-02-09T11:09:00+03:00
общество
санкт-петербург
красносельский район
ломоносовский район
федор лукьянов
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897267736_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ec680197432b61b831e4b6e3f3f925f9.jpg
https://ria.ru/20260203/peterburg-2071882119.html
https://ria.ru/20260203/peterburg-2072025968.html
https://ria.ru/20260206/peterburg-2072782927.html
санкт-петербург
красносельский район
ломоносовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897267736_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_e74e243d0211ecf8556bbc4c62a8830e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, красносельский район, ломоносовский район, федор лукьянов, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Санкт-Петербург, Красносельский район, Ломоносовский район, Федор Лукьянов, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ)
В РПЦ призвали поддержать семью погибшего мальчика из Петербурга

Иерей Лукьянов призвал поддержать семью убитого мальчика из Петербурга

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Нужно поддержать семью убитого мальчика и не устраивать ей травлю в информационном пространстве, а также принять системные меры в защиту детей: увеличить поддержку многодетных и создать реестр педофилов, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов.
Ранее СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Октябрьский районный суд Петербурга 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве мальчика. Бабушка ребенка рассказывала РИА Новости, что он рос в семье, где еще шестеро детей в возрасте от полугода до 12 лет - по ее словам, семья испытывала финансовые сложности в связи с большим количеством детей, но старалась обеспечить их всем необходимым. Позже уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина сообщила РИА Новости, что родителей убитого ребенка из Санкт-Петербурга могут ограничить в родительских правах на других детей, если они не предпримут меры по нормализации ситуации в семье, которая находится "в социально опасном положении".
Сотрудники спецслужб у водоема в Ломоносовском районе Ленинградской области, где было найдено убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Источник рассказал о маме мальчика из Петербурга, найденного мертвым
3 февраля, 11:06
"Призываем все ответственные службы и органы власти объективно и беспристрастно разобраться в трагической ситуации, сложившейся вокруг многодетной семьи, потерявшей девятилетнего сына. Главной задачей сейчас должно быть прекращение какой-либо травли семьи в информационном пространстве и оказание ей всесторонней поддержки в переживании утраты", - сказал РИА Новости Лукьянов.
По его словам, важно выяснить, почему ранее этой семье, находящейся в трудном материальном положении, не была в полной мере оказана предусмотренная законом профилактическая и социальная помощь.
"Нельзя допустить, чтобы сейчас, пытаясь скрыть пробелы в собственной работе, чиновники перекладывали всю ответственность исключительно на плечи родителей, которые и без того переживают невыносимое горе. Порядок действий должен быть обратным: сначала - помощь и защита семьи, а затем - тщательный анализ причин произошедшего", - призвал руководитель патриаршей комиссии.
Кроме того, он отметил, что этот случай вновь "обнажает две ключевые системные проблемы".
Петр Жилкин, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, в зале заседаний Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге стер видео с камер наблюдения
3 февраля, 19:10
"Во-первых, это несовершенство семейного законодательства и социальной политики. Преобладающий "адресный" подход и отсутствие реальных масштабных мер поддержки систематически приводят многодетные семьи за черту бедности. Рождение каждого следующего ребенка зачастую не укрепляет, а резко ухудшает финансовое положение семьи, создавая непреодолимые жилищные и экономические трудности. В этом вина не родителей, а неработающей системы, которая должна быть изменена", - подчеркнул Лукьянов.
Во-вторых, продолжил он, трагедия в очередной раз указывает на "недопустимое промедление в ужесточении наказаний за преступления против детей и создании необходимых защитных механизмов, таких как реестр педофилов".
"Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства готова содействовать в оказании необходимой помощи пострадавшей семье и призывает сосредоточить усилия на исправлении системных недостатков, а не на поиске виновных среди тех, кто и так оказался в самой тяжелой ситуации", - заключил собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Петербурге возбудили дело о халатности после убийства мальчика
6 февраля, 19:20
 
ОбществоСанкт-ПетербургКрасносельский районЛомоносовский районФедор ЛукьяновРусская православная церковьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала