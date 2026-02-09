В Сеуле почтили память дипломата Чиркина

В 1946 году персонал советского генконсульства был выдворен американской оккупационной администрацией, в ведение которой попала территория Кореи к югу от 38-й параллели. А двумя годами позже в Сеуле было объявлено о создании Республики Корея. Во время Корейской войны здание российской миссии было практически полностью разрушено, а уцелевшая башня после реставрации в 1973 году была включена в список культурного наследия. 30 сентября 1990 года Республика Корея установила дипломатические отношения с СССР, после чего в Сеуле вновь появились советские и затем российские дипломаты. В июле 2002 года недалеко от исторического месторасположения дипмиссии было открыто новое здание посольства. Это первое посольство Российской Федерации, построенное за рубежом после распада СССР.