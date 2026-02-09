Рейтинг@Mail.ru
В Сеуле почтили память дипломата Чиркина
06:55 09.02.2026 (обновлено: 11:42 09.02.2026)
В Сеуле почтили память дипломата Чиркина
В Сеуле почтили память дипломата Чиркина
Память видного дипломата и востоковеда Сергея Виссарионовича Чиркина, служившего в генеральном консульстве в Корее в 1911-1914 годах, почтили сотрудники... РИА Новости, 09.02.2026
В Сеуле почтили память дипломата Чиркина

В Сеуле почтили память российского дипломата Сергея Чиркина

Церемония возложения цветов к башне исторического здания российского генконсульства в Сеуле накануне Дня дипломата. 9 февраля 2026
Церемония возложения цветов к башне исторического здания российского генконсульства в Сеуле накануне Дня дипломата. 9 февраля 2026
© РИА Новости / Мария Диментова
Перейти в медиабанк
Церемония возложения цветов к башне исторического здания российского генконсульства в Сеуле накануне Дня дипломата. 9 февраля 2026
СЕУЛ, 9 фев - РИА Новости. Память видного дипломата и востоковеда Сергея Виссарионовича Чиркина, служившего в генеральном консульстве в Корее в 1911-1914 годах, почтили сотрудники российского посольства и соотечественники в Республике Корея по случаю Дня дипломата, передаёт корреспондент РИА Новости.
Иеромонах Корейской епархии Русской православной церкви Павел совершил заупокойную литию на сеульском кладбище для иностранцев "Янхвачжин". После этого к могиле дипломата, завершившего свой жизненный путь в Корее в 1943 году, были возложены цветы.
Торжественная церемония возложения цветов к монументу морякам с Варяга и канонерской лодки Кореец в Инчхоне, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Южной Корее почтили память моряков с "Варяга" и "Корейца"
Вчера, 05:42
На церемонии присутствовал посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев, торгпред РФ Алексей Сапетко, военный атташе Николай Марченко, сотрудники посольства.
На кладбище "Янхвачжин" захоронены и другие русские соотечественники, проживавшие в Корее в конце XIX — первой половине XX веков.
Работа Сергея Чиркина в Сеуле пришлась на непростой период, когда Корея после поражения России в войне с Японией была уже под колониальным господством своего восточного соседа. Дипломатические отношения Российской империи с Корейским королевством были установлены еще в 1884 году в результате подписания договора о дружбе и торговле. В следующем году в Сеуле была официально открыта российская дипломатическая миссия, к 1890 году получившая собственное здание в центральном районе Чондон. Именно в нем в 1896-1897 годы, спасаясь от преследования японцев, укрывался последний корейский король Коджон. Внезапное нападение в бухте Чемульпо и оккупация столицы японскими войсками в 1904 году вынудили сотрудников дипмиссии покинуть страну до окончания войны. Портсмутским мирным договором Россия признала преобладание японских интересов в Корее, но гарантировала сохранение положения своих подданных на равном положении с другими иностранцами.
Дипломатическая миссия продолжила работу и после аннексии Кореи в 1910 году, теперь в качестве генконсульства на территории японского генерал-губернаторства. Октябрьскую революцию 1917 года Японская империя не признала, поэтому российские дипломаты продолжали жить и работать в здании миссии. К ним вскоре присоединился и Сергей Чиркин, служивший после Кореи в Туркестане, а после революции эмигрировавший в Персию. В 1925 году после установления дипломатических отношений Японии с СССР здание дипмиссии перешло в распоряжение советского генконсульства, которое функционировало вплоть до поражения Японии во Второй мировой войне. Чиркин, долгие годы преподававший в Сеуле русский и иностранные языки и пользовавшийся уважением иностранного дипкорпуса, до этого момента не дожил.
В 1946 году персонал советского генконсульства был выдворен американской оккупационной администрацией, в ведение которой попала территория Кореи к югу от 38-й параллели. А двумя годами позже в Сеуле было объявлено о создании Республики Корея. Во время Корейской войны здание российской миссии было практически полностью разрушено, а уцелевшая башня после реставрации в 1973 году была включена в список культурного наследия. 30 сентября 1990 года Республика Корея установила дипломатические отношения с СССР, после чего в Сеуле вновь появились советские и затем российские дипломаты. В июле 2002 года недалеко от исторического месторасположения дипмиссии было открыто новое здание посольства. Это первое посольство Российской Федерации, построенное за рубежом после распада СССР.
Владимир Путин на церемонии возложения цветов в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны к монументу Мать-Родина на Пискарёвском мемориальном кладбище - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Зарубежные дипломаты направили венки к мемориалу "Мать-Родина" в Петербурге
27 января, 16:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеулРоссияЯпонияГеоргий ЗиновьевРусская православная церковь
 
 
