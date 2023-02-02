https://ria.ru/20230202/posobie-1849346580.html

Пособие на ребенка от 3 до 7 лет: каков размер, как получить в 2023 году

Пособие на детей с 3 до 7 лет в 2023 году: какие выплаты, как их оформить и получить

Пособие на ребенка от 3 до 7 лет: каков размер, как получить в 2023 году

Как получить пособие на ребенка от 3 до 7 лет, какие документы, кроме заявления, нужны, чтобы его оформить, от чего зависит его размер, сумма детских выплат и... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:34

2023-02-02T18:34

2023-02-02T18:34

россия

социальные выплаты

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849320832_274:537:2822:1970_1920x0_80_0_0_5fc1d634d521e7168b398df1187c202b.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Как получить пособие на ребенка от 3 до 7 лет, какие документы, кроме заявления, нужны, чтобы его оформить, от чего зависит его размер, сумма детских выплат и изменения с января 2023 года - в материале РИА Новости.Пособие на детей до 7 летРоссийские семьи, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет, при соблюдении определенных условий вправе претендовать на получение материальной поддержки от государства. Те граждане, чьим детям 3 года исполнилось или еще только исполнится в 2023 году, смогут претендовать на новое универсальное пособие, которое вступило в силу с 1 января. В свою очередь россияне, которые уже получают такое пособие, смогут сделать выбор: оставить выплату на прежних условиях (она будет приходить вплоть до конца того периода, на который была оформлена) либо перейти на новое пособие.Правила получения пособия регулируются Постановлением Правительства РФ от 29.12.2022 № 2522 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 г. № 1933 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", а также Постановлением Правительства РФ от 16.12.2022 № 2330 "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка".Кому положеноПо новым правилам на пособие могут претендовать родители, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории страны, а доход каждого члена семьи не превышает размер регионального прожиточного минимума, установленного на душу населения.Чтобы рассчитать данный показатель, необходимо сложить весь доход, полученный домочадцами за год (для этого берутся 12 месяцев, предшествующие месяцу перед месяцем обращения с заявлением на пособие). Получившуюся сумму нужно разделить на 12, а затем - на количество членов семьи.Заявить о своем желании получать данный вид господдержки может один из родителей, а также усыновитель или опекун.Размер пособияЕго величина напрямую зависит от дохода граждан и может составлять как 50%, так и 75% и даже 100% от размера регионального прожиточного минимума на ребенка.При этом помимо зарплаты учитываются следующие виды доходов:Если величина прожиточного минимума меняется, то размер пособия вслед за ним пересчитывается автоматически. Никакого дополнительного заявления для этого подавать не нужно.Ежемесячные выплатыПособие назначается на год и выплачивается каждый месяц. Первый раз, как указано в пункте 57 Постановления №2330, выплата должна поступить на указанный счет максимум через 5 рабочих дней после того, как семье будет назначено пособие. Ну а затем выплату будут приходить “с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячное пособие”.Условия полученияОсновной критерий, который напрямую влияет на решение о том, имеет или нет конкретная семья право претендовать на данную меру поддержки - это материальное благосостояние граждан. Однако итоговое решение принимается на основании так называемой комплексной оценки нуждаемости.При назначении пособия учитывается движимое и недвижимое имущество семьи. Например, граждане могут владеть одной квартирой и одним домом любой площади, одним гаражом, одним автомобилем, мотоциклом и так далее.Важную роль при принятии решения о назначении пособия играет и правило нулевого дохода. Трудоспособные члены семьи, претендующей на выплаты, должны иметь источник дохода. Если же такого дохода нет, на то должна существовать уважительная причина. Например, беременность, уход за ребенком, уход за нетрудоспособным членом семьи, получение образования в очной форме и без стипендии, официальная регистрация в статусе безработного и так далее.Данное правило применяется в том случае, если гражданин не получал абсолютно никакого дохода на протяжении всего расчетного периода. При этом указанные выше уважительные причины должны объяснять отсутствие заработка как минимум на протяжении 10 месяцев из рассматриваемых 12.Как получить пособиеНовое единое пособие на детей и беременных женщин было введено для того, чтобы максимально упростить для россиян порядок получения ряда мер государственной поддержки. Теперь не нужно собирать внушительный пакет документов (для этого существует система межведомственного взаимодействия), лично посещать учреждения (заявление можно подать из дома через портал госуслуг), разбираться в нюансах различных пособий.Куда обращатьсяЗа назначение единого пособия (на которое, среди прочих, могу претендовать и семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет) отвечает Социальный фонд РФ. Подать заявление можно лично, обратившись в его территориальное отделение либо через МФЦ, а также в электронном виде, воспользовавшись для этого личным кабинетом на портале государственных услуг.Необходимые документыПеречень документов, необходимых для получения пособия, также утвержден постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2022 г. № 2330. Прежде всего гражданам необходимо заполнить соответствующее заявление (его можно распечатать и заполнить либо оформить в электронном виде через “Госуслуги”).Точный перечень документов, которые могут потребоваться от заявителя, варьируется в зависимости от обстоятельств, которые и стали причиной того, что человек нуждается в господдержке. Как правило, большую часть таких документов Социальный фонд запрашивает или проверяет сам в рамках межведомственного взаимодействия. Для получения выплаты стоит подготовить:СрокиКак указано в постановлении № 2330, “ежемесячное пособие выплачивается гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, с месяца рождения ребенка, но не ранее чем с 1 января 2023 г., если обращение о назначении ежемесячного пособия последовало в срок не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, выплачивается начиная с месяца обращения за назначением ежемесячного пособия”.Вне зависимости от того, будет ли назначена данная выплата или в получении пособия отказано, соответствующее решение уполномоченному органу необходимо принять не позднее чем через 10 рабочих дней после подачи гражданином заявления. Отдельно в постановлении прописано, что “срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты продлевается на 20 рабочих дней в случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия”.Оформление через “Госуслуги”В пункте 20 постановления прописано, что “подача заявления о назначении ежемесячного пособия посредством единого портала осуществляется с использованием простой электронной подписи при условии, что личность заявителя установлена при личном приеме при выдаче ключа простой электронной подписи”.Данная процедура не занимает много времени. В разделе “Единое пособие на детей и беременных женщин” одному из родителей нужно проверить указанные персональные данные, заполнить несколько дополнительных пунктов, выбрать способ получения пособия (в том случае, конечно, если оно будет одобрено) - и ждать решения.После того, как заявление будет заполнено и отправлено, человека могут пригласить в ближайшее отделение Социального фонда для того, чтобы проверить оригиналы необходимых документов.Если не пришло пособиеГражданам могут отказать в пособие по нескольким причинам, среди которых:Какой бы ни была причина отказа, заявителю должны сообщить об этом решении в течение 1 рабочего дня с того момента, как оно было принято, и аргументированно обосновать, почему именно в назначении пособия было отказано.“Если все же пособие было одобрено, но выплата так на счет и не поступила, то для начала необходимо обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования и прояснить ситуацию, например, проверить правильность указанных банковских реквизитов, - советует к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева. - Для исправления неточностей можно воспользоваться онлайн-сервисом online.pfrf.ru, выбрав свой регион, и написать в обращении правильные реквизиты. Для подачи обращения регистрации на портале госуслуг не требуется. Можно также сообщить о проблеме по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 8-800-6000-000. Если после этого ситуация не разрешится необходимо обращаться для защиты прав ребенка в прокуратуру и суд”.Изменения в 2023 годуС 1 января этого года назначением и выплатой многих мер поддержки занимается Фонд пенсионного и социального страхования, который также официально начал свою работу с первого дня нового года. Это учреждение возникло в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования и, в том числе, теперь отвечает и за то самое единое пособие, пришедшее на замену выплатам на детей от 3 до 7 лет.Само универсальное пособие тоже стало действовать с 1 января 2023 года.“С 1 февраля произошла индексация на 11,9% целого ряда выплат и пособий, в том числе детских, - отмечает эксперт. - Еще одно нововведение: в личный кабинет на портале госуслуг теперь можно заходить с помощью биометрических данных: по голосу и изображению лица”.Советы экспертов“Помните, что ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка не облагается НДФЛ и страховыми взносами, - говорит Оксана Васильева. - Если гражданин впервые подает заявление на получение данного вида поддержки и делает это до того, как ребёнку исполнится 3,5 года, то выплата назначается со дня трехлетия малыша. Если подать заявление позже — то пособие будет выплачиваться со дня обращения”.

https://ria.ru/20230201/vyplaty-1848993095.html

https://ria.ru/20230113/vyplaty-1844655540.html

https://ria.ru/20230101/yanvar-1841413118.html

https://ria.ru/20221215/putin-1838927135.html

https://ria.ru/20221219/posobie-1839666090.html

https://ria.ru/20230109/zayavleniya-1843742638.html

https://ria.ru/20221230/posobie-1842494901.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221128/sotsialnyy-fond-1834816788.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, социальные выплаты, дети