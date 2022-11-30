https://ria.ru/20221130/prozhitochnyy_minimum-1835376591.html

Прожиточный минимум: суть, размер в 2022 и 2023 годах, на что влияет

Прожиточный минимум 2022: что это такое, суть, что входит в расчет, размер

Прожиточный минимум: суть, размер в 2022 и 2023 годах, на что влияет

Прожиточный минимум — минимальный уровень дохода, необходимый для реализации базовых потребностей человека. Составляющие и суть прожиточного минимума, что это... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:10

2022-11-30T18:10

2022-11-30T18:10

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Прожиточный минимум — минимальный уровень дохода, необходимый для реализации базовых потребностей человека. Составляющие и суть прожиточного минимума, что это такое и как его рассчитывают, что в него входит, величина на душу населения в 2022 году, размеры по категориям: для работающего человека, ребенка и пенсионера, на сколько увеличится в 2023 году - в материале РИА Новости.Прожиточный минимумДо 2020 года прожиточный минимум представлял собой стоимость условной потребительской корзины: основных продовольственных продуктов (хлеба, овощей и фруктов, сахара, соли, чая, мяса, молока, масла, рыбы), непродовольственных товаров и услуг (например, платежей по ЖКХ).Что это такоеПрожиточный минимум – это установленный законодательно минимальный уровень дохода, необходимый для поддержания определенного уровня жизни в стране или регионе, в том числе для человека, относящегося к конкретной социальной группе (взрослый трудоспособный человек, ребенок или пенсионер).СутьПо словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, суть прожиточного минимума заключается в установлении стоимости минимального, но приемлемого уровня жизни населения. Если доходы гражданина будут меньше установленной суммы, то предполагается, что ему их не хватит на самые базовые вещи для поддержания жизни.Для чего нуженПрожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для:Прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации предназначается для:- Большинство людей не "мониторят" изменения показателя. Однако гражданам с небольшой зарплатой стоит знать о нем, особенно это касается семей с детьми. Также, это относится и к тем, кто претендует на статус банкрота. И в данном случае стоит знать, что получение прожиточного минимума положено не только самому должнику, но и иждивенцам. В результате банкрот может получать на себя и иждивенцев полную заработную плату или большую ее часть. Множество видов помощи предусмотрено для граждан с доходом ниже прожиточного минимума, например, бесплатная газификация, - уточняет Евгения Боднар, эксперт и юрист компании "Финансово-правовой Альянс".На что влияет- В России от величины прожиточного минимума трудоспособного человека зависят минимальный размер оплаты труда (прежде всего, в госсекторе) и размер минимальной пенсии по старости (если речь идёт о прожиточном минимуме пенсионеров). Также величина прожиточного минимума на конкретный год влияет на формирование расходной части федерального бюджета, еще к ней нередко бывают привязаны расходы по некоторым социальным программам федерального значения. Кроме того, статистические органы и глобальные финансовые институты используют установленную на конкретный год величину прожиточного минимума в стране для оценки благосостояния населения и сравнения с другими странами, - рассказывает Наталья Мильчакова.Правила расчетаВеличина прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации на очередной год устанавливается правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.По словам Екатерины Тусляковой, медианный среднедушевой доход – это величина денежного дохода, относительно которой половина населения в целом по стране имеет значение среднедушевого дохода ниже данной величины, другая половина - выше, и которая ежегодно исчисляется Росстатом.По российскому законодательству прожиточный минимум рассчитывается как 44,2% от медианного дохода россиянина.Региональный и общероссийский прожиточный минимумПрожиточный минимум устанавливается как в целом по стране, так и отдельно – для каждого субъекта Российской Федерации.- Органы государственной власти субъектов РФ вправе устанавливать величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения дифференцированно с учетом социально-экономических особенностей и природно-климатических условий местностей, расположенных в данных субъектах Федерации. Величина прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемая в регионах, используется в том числе в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О государственной социальной помощи", - рассказывает Екатерина Туслякова.По словам эксперта, сведения о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации и в субъектах РФ подлежат ежегодному официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте статистического ведомства.Федеральный и региональные размеры прожиточного минимума рассчитываются по одинаковой формуле. Только для расчета федерального берут показатели по всей стране, а для регионального – по одному субъекту РФ. При этом региональный прожиточный минимум не может быть меньше федерального.Прожиточный минимум в зависимости от категории гражданПо словам Оксаны Васильевой, прожиточный минимум устанавливается для трех категорий граждан:Величина федерального прожиточного минимума для трудоспособного населения с 1 июня 2022 года составляет 109 процентов от базового значения (15 172 рубля), для пенсионеров – 86 процентов (11 970 рублей), для детей – 97 процентов (13 501 рубль).Величина прожиточного минимумаСогласно правилам, вступившим в действие с 1 января 2021 г., величина прожиточного минимума в целом по стране на очередной год должна устанавливаться до 1 июля текущего года, на душу населения в субъекте федерации – до 15 сентября.В МосквеВ Москве с 01.06.2022 по 31.12.2022 прожиточный минимум на душу населения составляет 20585 руб. (соответственно по социально-демографическим группам: 23508 руб. (трудоспособное население), 15410 руб. (пенсионеры), 17791 руб. (дети)).В Санкт-ПетербургеВ Северной столице установлен прожиточный минимум – 14476 руб. (соответственно по группам: 15779 руб., 12450 руб., 14042 руб.).В других регионахВ настоящее время максимальный размер прожиточного минимума на душу населения – в Чукотском автономном округе (31736 руб.), минимальный – в Липецкой области (11553 руб.). Например, в республике Адыгея для трудоспособного населения он составляет 13047 руб., в Ненецком автономном округе - 27707 руб., в Тульской области - 14869 руб.Прожиточный минимум за границейПо словам Оксаны Васильевой, за границей, как правило, прожиточный минимум приравнен к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). А в США, помимо установления прожиточного минимума, действует и продуктовый план – аналог российской потребительской корзины. Продуктовый план составляют для 4 категорий граждан в зависимости от дохода.Изменения в 2023 годуВ 2023 году величина прожиточного минимума будет проиндексирована на уровень инфляции, как это происходит ежегодно. Однако методика индексации этого показателя из-за роста инфляции в текущем году подверглась некоторым корректировкам: с 1 июня 2022 года прожиточный минимум был дополнительно проиндексирован."Так, с 1 января 2023 года прожиточный минимум в целом по России повысятдо 14 375 руб. на душу населения. То есть по сравнению с величиной прожиточного минимума на 1 января 2022 года этот показатель в следующем году увеличится на 13,6%, что выше уровня прогнозируемой по итогам 2022 года инфляции потребительских цен. Вырастет также величина прожиточного минимума для пенсионеров до 12 363 руб., для трудоспособных до 15 669 руб. и для детей до 13 944 руб. Исходя из того, что прожиточный минимум определяется по нижней границе бедности, а государство ежегодно сдвигает эту границу вверх, можно сделать вывод о постепенном росте благосостояния населения России. С учётом официальной инфляции потребительских цен, которая по прогнозам Минэкономразвития РФ не превысит в 2022 году 12,4-12,5%, повышение прожиточного минимума в 2023 году на 13,6% по сравнению с 2022 годом, безусловно, выгодно для населения, так как инфляцию оно покрывает. Однако с учётом того, что наблюдаемая населением инфляция согласно опросам, как правило, на 5-7 процентных пунктов выше официального показателя, то повышение прожиточного минимума на такую небольшую величину выглядит совсем незначительным", - отмечает Наталья Мильчакова.- В 2022 г. в связи с особыми экономическими условиями по поручению Президента РФ установленный Правительством РФ прожиточный минимум на душу населения в 11950 руб. был увеличен до 12654 руб., а затем в соответствии с поручением Президента РФ было проведено дополнительное увеличение прожиточного минимума на 10% с 1 июля 2022 г. Для установления величины прожиточного минимума на 2023 и 2024 гг. также будет использоваться иной порядок – в связи с тем, что действие пунктов федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", устанавливающих временные рамки установления прожиточного минимума, временно приостанавливаются (соответствующий законопроект 23.11.2022 принят Государственной Думой в окончательной редакции). Особый порядок определения величины прожиточного минимума вводится с учетом особенностей состояния экономики – в том числе в связи с нарастанием санкционного давления, - говорит Екатерина Безсмертная.

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https://ria.ru/20221111/primore-1830652807.html

https://ria.ru/20221110/mrot-1830486834.html

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Алёна Пава

россия, москва, санкт-петербург, европейская юридическая служба, федеральная служба государственной статистики (росстат)