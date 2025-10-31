Рейтинг@Mail.ru
Прожиточный минимум в Подмосковье с 1 января 2026 года увеличат на 5%
Новости Подмосковья
 
14:38 31.10.2025
Прожиточный минимум в Подмосковье с 1 января 2026 года увеличат на 5%
Прожиточный минимум в Подмосковье с 1 января 2026 года увеличат на 5%
Прожиточный минимум в Подмосковье с 1 января 2026 года увеличат на 5%

Прожиточный минимум в Московской области с 1 января 2026 года вырастет на 5%

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Прожиточный минимум в Подмосковье увеличат на 5% с 1 января 2026 года, он составит 20 286 рублей на душу населения, сообщили в министерстве социального развития Московской области.
"В Московской области с 1 января 2026 года будет увеличен на 5% прожиточный минимум и составит: на душу населения 20 286 рублей, для трудоспособного населения - 22 112 рублей, для пенсионеров – 17 446 рублей, для детей – 19 677 рублей", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, увеличение прожиточного минимума способствует увеличению размера выплат и пособий, таких как единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии. В Подмосковье более 690 тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума.
В минсоцразвития также рассказали, что в 2026 году в Подмосковье вырастет и размер единого ежемесячного пособия, он составит: 50% - 9838 рублей, 75% - 14 758 рублей и 100% - 19 677 рублей.
"Одна из самых востребованных социальных выплат - единое пособие на ребенка - это вид государственной поддержки для семей с низким уровнем дохода. Такую выплату в размере 50, 75 или 100% суммы прожиточного минимума получают беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель, или семьи с детьми до 17 лет. Размер выплаты зависит от степени нуждаемости конкретной семьи", - говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, с прожиточным минимумом также ожидается увеличение региональной социальной доплаты к пенсии. Такая доплата увеличивает доход пожилых людей до величины прожиточного минимума, который в 2026 году для пенсионеров составит 17 446 рублей.
В этом году, по данным ведомства, также был утвержден новый размер выплат на детей-сирот от года до 12 лет в приемных семьях. Теперь она равна величине прожиточного минимума на ребенка и в 2026 году будет проиндексирована, что составит 19 677 рублей.
