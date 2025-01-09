https://ria.ru/pravo/prozhitochnyy-minimum-2025/
Прожиточный минимум: суть, размер в 2025 году, на что влияет
Прожиточный минимум 2025: как рассчитывается, размер, таблица по регионам
Прожиточный минимум: суть, размер в 2025 году, на что влияет
Прожиточный минимум - минимальный уровень дохода, необходимый для реализации базовых потребностей человека. Составляющие и суть прожиточного минимума, что это... РИА Новости, 11.11.2025
2025-01-09T18:14:00+03:00
2025-01-09T18:14:00+03:00
2025-11-11T12:02:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
европейская юридическая служба
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856862617_256:0:3006:1547_1920x0_80_0_0_9fcc6ea5a6aa79000afdb8b02c35646f.jpg
https://ria.ru/20241212/sotskarty-1988851965.html
https://ria.ru/20241209/ipoteka-1988064317.html
https://ria.ru/20241130/putin-1986652099.html
https://ria.ru/20241130/pensiya-1986598714.html
https://ria.ru/20241112/posobie-1983206549.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856862617_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_a3d826e22608bc04f14f8ee6e8f5d373.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, европейская юридическая служба, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Европейская Юридическая Служба, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Прожиточный минимум - минимальный уровень дохода, необходимый для реализации базовых потребностей человека. Составляющие и суть прожиточного минимума, что это такое и как его рассчитывают, что в него входит, величина на душу населения в 2025 году в Москве и регионах, размеры по категориям: для работающего человека, ребенка и пенсионера, - в материале РИА Новости.
До 2020 года прожиточный минимум представлял собой стоимость условной потребительской корзины: основных продовольственных продуктов (хлеба, овощей и фруктов, сахара, соли, чая, мяса, молока, масла, рыбы), непродовольственных товаров и услуг (например, платежей по ЖКХ).
"С 2020 года прожиточный минимум рассчитывается так, как это принято в странах ЕС, то есть как определенный процент от медианного дохода гражданина страны, независимо от социальной группы, к которой он принадлежит", - объясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для:
- оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ;
- обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат;
- формирования федерального бюджета;
- других установленных федеральным законом целей.
- Прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации предназначается для:
- оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта РФ при разработке и реализации региональных социальных программ;
- оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам;
- формирования бюджетов субъектов РФ и прочее.
"Прожиточный минимум нужен при определении семьи или отдельного человека малоимущим. Так, если доход семьи на каждого ее члена или доход отдельно проживающего лица менее установленной суммы, то есть все основания для признания их малоимущими гражданами", - говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
- Большинство людей не "мониторят" изменения показателя. Однако гражданам с небольшой зарплатой стоит знать о нем, особенно это касается семей с детьми. Также, это относится и к тем, кто претендует на статус банкрота. И в данном случае стоит знать, что получение прожиточного минимума положено не только самому должнику, но и иждивенцам. В результате банкрот может получать на себя и иждивенцев полную заработную плату или большую ее часть. Множество видов помощи предусмотрено для граждан с доходом ниже прожиточного минимума, - уточняет Евгения Боднар, эксперт и юрист компании "Финансово-правовой Альянс".
- В России от величины прожиточного минимума трудоспособного человека зависят минимальный размер оплаты труда (прежде всего, в госсекторе) и размер минимальной пенсии по старости (если речь идёт о прожиточном минимуме пенсионеров). Также величина прожиточного минимума на конкретный год влияет на формирование расходной части федерального бюджета, еще к ней нередко бывают привязаны расходы по некоторым социальным программам федерального значения. Кроме того, статистические органы и глобальные финансовые институты используют установленную на конкретный год величину прожиточного минимума в стране для оценки благосостояния населения и сравнения с другими странами, - рассказывает Наталья Мильчакова.
Как рассчитывается прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума на душу населения в России на очередной год устанавливается правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.
По словам Екатерины Тусляковой, юриста Европейской юридической службы, медианный среднедушевой доход - это величина денежного дохода, относительно которой половина населения в целом по стране имеет значение среднедушевого дохода ниже данной величины, другая половина - выше, и которая ежегодно исчисляется Росстатом.
По российскому законодательству прожиточный минимум рассчитывается как 44,2% от медианного дохода россиянина.
"Считается, что новый метод более объективен, чем тот, который основан на стоимости потребительской корзины, поскольку размер прожиточного минимума в этом случае в меньшей степени зависит от субъективных факторов (в частности - от структуры условной потребительской корзины, которая на практике может отличаться от реальных расходов отдельных граждан). Кроме того, новый способ не предполагает возможности снижения значения прожиточного минимума (в отличие от стоимости потребительской корзины, состав которой пересматривался раз в квартал, что могло приводить к ее сезонному снижению)", - говорит Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.
Прожиточный минимум в зависимости от категории граждан
По словам Оксаны Васильевой, прожиточный минимум устанавливается для трех категорий граждан:
- взрослое трудоспособное население (с 16 лет);
- пенсионеры;
- дети до 16 лет.
Величина федерального прожиточного минимума для трудоспособного населения с 1 января 2025 года составляет:
- прожиточный минимум в целом - 17 733 рубля;
- трудоспособное население - 19 329 рублей;
- дети - 17 201 рубль;
- пенсионеры - 15 250 рублей.
"Величина прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемая в субъекте Российской Федерации, используется в том числе в целях вычисления социальной доплаты к пенсии. Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой ( которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки", - объясняет Екатерина Туслякова.
Величина прожиточного минимума
Согласно правилам, вступившим в действие с 1 января 2021 года, величина прожиточного минимума в целом по стране на очередной год должна устанавливаться до 1 июля текущего года, на душу населения в субъекте федерации - до 15 ноября.
- на душу населения - 23 908 рублей;
- для трудоспособного населения - 27 302 рубля;
- для пенсионеров - 17 897 рублей;
- для детей - 20 663 рубля.
На 2025 год
утверждены следующие показатели::
- общий прожиточный минимум - 19 329 рублей;
- трудоспособное население - 21 069 рублей;
- пенсионеры - 16 623 рубля;
- дети - 18 749 рублей.
В настоящее время максимальный размер прожиточного минимума на душу населения - в Чукотском автономном округе (46 283 рубля), минимальный - в Липецкой области (14 718 рублей).
Величина прожиточного минимума (в руб.) на 2025 год
Субъект РФ
на душу населения
для трудоспособного населения
для пенсионеров
для детей
Москва
23 908
27 302
17 897
20 663
Московская область
19 302
21 039
16 600
18 723
Санкт-Петербург
19 329
21 069
16 623
18 749
Ленинградская область
18 974
20 682
16 318
18 405
Республика Адыгея (Адыгея)
15 250
16 623
13 115
14 793
Республика Алтай
16 846
18 362
14 488
16 341
Республика Башкортостан
15 782
17 202
13 573
15 309
Республика Бурятия
19 329
21 069
16 623
18 749
Республика Дагестан
16 137
17 589
13 878
15 653
Республика Ингушетия
16 669
18 169
14 335
16 169
Кабардино-Балкарская Республика
18 974
20 682
16 318
18 405
Республика Калмыкия
17 378
18 942
14 945
16 857
Карачаево-Черкесская Республика
16 669
18 169
14 335
16 169
Республика Карелия
19 684
21 456
16 928
19 093
Республика Коми
20 393
22 228
17 538
19 781
Республика Крым
17 201
18 749
14 793
16 685
Республика Марий Эл
15 605
17 009
13 420
15 137
Республика Мордовия
15 073
16 430
12 963
14 621
Республика Саха (Якутия)
26 777
29 187
23 028
25 974
Республика Северная Осетия - Алания
15 960
17 396
13 726
15 481
Республика Татарстан (Татарстан)
15 073
16 430
12 963
14 621
Республика Тыва
17 910
19 522
15 403
17 373
Удмуртская Республика
15 782
17 202
13 573
15 309
Республика Хакасия
18 088
19 716
15 556
17 545
Чеченская Республика
17 024
18 556
14 641
16 513
Чувашская Республика - Чувашия
15 428
16 817
13 268
14 965
Алтайский край
15 782
17 202
13 573
15 309
Забайкальский край
20 748
22 615
17 843
20 126
Камчатский край
31 210
34 019
26 841
30 692
Краснодарский край
17 024
18 556
14 641
16 513
Красноярский край
19 684
21 456
16 928
19 093
Пермский край
16 314
17 782
14 030
15 825
Приморский край
21 102
23 001
18 148
20 469
Ставропольский край
15 960
17 396
13 726
15 481
Хабаровский край
21 634
23 581
18 605
22 844
Амурская область
20 393
22 228
17 538
20 090
Архангельская область
20 570
22 421
17 690
19 953
Астраханская область
17 201
18 749
14 793
16 685
Белгородская область
14 896
16 237
12 811
14 449
Брянская область
16 314
17 782
14 030
15 825
Владимирская область
17 201
18 749
14 793
16 685
Волгоградская область
15 250
16 623
13 115
14 793
Вологодская область
17 910
19 522
15 403
17 373
Воронежская область
15 605
17 009
13 420
15 137
Ивановская область
16 669
18 169
14 335
16 169
Иркутская область
18 797
20 489
16 165
18 233
Калининградская область
18 265
19 909
15 708
17 717
Калужская область
17 024
18 556
14 641
16 513
Кемеровская область - Кузбасс
16 137
17 589
13 878
15 653
Кировская область
15 782
17 202
13 573
15 309
Костромская область
16 314
17 782
14 030
15 825
Курганская область
16 669
18 169
14 335
16 169
Курская область
15 428
16 817
13 268
14 965
Липецкая область
14 718
16 043
12 657
14 276
Магаданская область
30 855
33 632
26 535
30 829
Мурманская область
25 390
27 675
21 835
24 628
Нижегородская область
16 669
18 169
14 335
16 169
Новгородская область
17 378
18 942
14 945
16 857
Новосибирская область
17 378
18 942
14 945
16 857
Омская область
15 428
16 816
13 268
14 965
Оренбургская область
15 428
16 817
13 268
14 965
Орловская область
16 492
17 976
14 183
15 997
Пензенская область
14 896
16 237
12 811
14 449
Псковская область
17 556
19 136
15 098
17 029
Ростовская область
16 669
18 169
14 335
16 169
Рязанская область
15 782
17 202
13 573
15 309
Самарская область
16 669
18 169
14 335
16 169
Саратовская область
14 896
16 237
12 811
14 449
Сахалинская область
24 117
26 288
20 741
23 393
Свердловская область
17 556
19 136
15 098
17 029
Смоленская область
17 556
19 136
15 098
17 029
Тамбовская область
14 718
16 043
12 784
14 276
Тверская область
17 378
18 942
14 945
16 857
Томская область
17 378
18 942
14 945
16 857
Тульская область
17 733
19 329
15 250
17 201
Тюменская область
17 733
19 329
15 250
17 201
Ульяновская область
15 782
17 202
13 573
15 309
Челябинская область
16 314
17 782
14 030
15 825
Ярославская область
17 733
19 329
15 250
17 201
Севастополь
18 088
19 716
15 556
17 545
Еврейская автономная область
22 166
24 161
19 063
21 501
Ненецкий автономный округ
29 389
32 034
25 275
30 706
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
21 252
23 165
18 334
21 286
Чукотский автономный округ
46 283
50 448
39 803
44 895
Ямало-Ненецкий автономный округ
24 294
26 480
20 893
23 565
Отличия прожиточного минимума от МРОТ
МРОТ - минимальная заработная плата, которую по итогам месяца работодатель обязан выплатить работнику. Прожиточный минимум - сумма, которая необходима для удовлетворения минимальных потребностей человека.
Прогнозы и изменения в 2025 году
С 1 января 2025 года прожиточный минимум увеличен на 14,75% по сравнению с прошлым годом. В результате на эту же величину будут проиндексированы социальные пенсии и другие выплаты, зависящие от прожиточного минимума. В отличие от МРОТ, регионы в этом случае имеют право устанавливать собственную величину, которая может быть меньше федеральной.
По словам Оксаны Васильевой, суть прожиточного минимума заключается в установлении стоимости минимального, но приемлемого уровня жизни населения. Если доходы гражданина будут меньше установленной суммы, то предполагается, что ему их не хватит на самые базовые вещи для поддержания жизни.
"Правовую основу для определения прожиточного минимума в Российской Федерации и его учета при установлении гражданам РФ государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты граждан Российской Федерации устанавливает Федеральный закон от 24.10.1997 №134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"
, - поясняет Екатерина Туслякова, юрист Европейской юридической службы.