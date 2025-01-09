Рейтинг@Mail.ru
Прожиточный минимум 2025: как рассчитывается, размер, таблица по регионам
18:14 09.01.2025 (обновлено: 12:02 11.11.2025)
Прожиточный минимум: суть, размер в 2025 году, на что влияет
Прожиточный минимум: суть, размер в 2025 году, на что влияет

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Прожиточный минимум - минимальный уровень дохода, необходимый для реализации базовых потребностей человека. Составляющие и суть прожиточного минимума, что это такое и как его рассчитывают, что в него входит, величина на душу населения в 2025 году в Москве и регионах, размеры по категориям: для работающего человека, ребенка и пенсионера, - в материале РИА Новости.
Прожиточный минимум

До 2020 года прожиточный минимум представлял собой стоимость условной потребительской корзины: основных продовольственных продуктов (хлеба, овощей и фруктов, сахара, соли, чая, мяса, молока, масла, рыбы), непродовольственных товаров и услуг (например, платежей по ЖКХ).
"С 2020 года прожиточный минимум рассчитывается так, как это принято в странах ЕС, то есть как определенный процент от медианного дохода гражданина страны, независимо от социальной группы, к которой он принадлежит", - объясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Для чего нужен

Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для:
  • оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ;
  • обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат;
  • формирования федерального бюджета;
  • других установленных федеральным законом целей.
  • Прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации предназначается для:
  • оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта РФ при разработке и реализации региональных социальных программ;
  • оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам;
  • формирования бюджетов субъектов РФ и прочее.
"Прожиточный минимум нужен при определении семьи или отдельного человека малоимущим. Так, если доход семьи на каждого ее члена или доход отдельно проживающего лица менее установленной суммы, то есть все основания для признания их малоимущими гражданами", - говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
- Большинство людей не "мониторят" изменения показателя. Однако гражданам с небольшой зарплатой стоит знать о нем, особенно это касается семей с детьми. Также, это относится и к тем, кто претендует на статус банкрота. И в данном случае стоит знать, что получение прожиточного минимума положено не только самому должнику, но и иждивенцам. В результате банкрот может получать на себя и иждивенцев полную заработную плату или большую ее часть. Множество видов помощи предусмотрено для граждан с доходом ниже прожиточного минимума, - уточняет Евгения Боднар, эксперт и юрист компании "Финансово-правовой Альянс".
На что влияет

- В России от величины прожиточного минимума трудоспособного человека зависят минимальный размер оплаты труда (прежде всего, в госсекторе) и размер минимальной пенсии по старости (если речь идёт о прожиточном минимуме пенсионеров). Также величина прожиточного минимума на конкретный год влияет на формирование расходной части федерального бюджета, еще к ней нередко бывают привязаны расходы по некоторым социальным программам федерального значения. Кроме того, статистические органы и глобальные финансовые институты используют установленную на конкретный год величину прожиточного минимума в стране для оценки благосостояния населения и сравнения с другими странами, - рассказывает Наталья Мильчакова.

Как рассчитывается прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума на душу населения в России на очередной год устанавливается правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.
По словам Екатерины Тусляковой, юриста Европейской юридической службы, медианный среднедушевой доход - это величина денежного дохода, относительно которой половина населения в целом по стране имеет значение среднедушевого дохода ниже данной величины, другая половина - выше, и которая ежегодно исчисляется Росстатом.
По российскому законодательству прожиточный минимум рассчитывается как 44,2% от медианного дохода россиянина.
"Считается, что новый метод более объективен, чем тот, который основан на стоимости потребительской корзины, поскольку размер прожиточного минимума в этом случае в меньшей степени зависит от субъективных факторов (в частности - от структуры условной потребительской корзины, которая на практике может отличаться от реальных расходов отдельных граждан). Кроме того, новый способ не предполагает возможности снижения значения прожиточного минимума (в отличие от стоимости потребительской корзины, состав которой пересматривался раз в квартал, что могло приводить к ее сезонному снижению)", - говорит Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.
Прожиточный минимум в зависимости от категории граждан

По словам Оксаны Васильевой, прожиточный минимум устанавливается для трех категорий граждан:
  • взрослое трудоспособное население (с 16 лет);
  • пенсионеры;
  • дети до 16 лет.
Величина федерального прожиточного минимума для трудоспособного населения с 1 января 2025 года составляет:
  • прожиточный минимум в целом - 17 733 рубля;
  • трудоспособное население - 19 329 рублей;
  • дети - 17 201 рубль;
  • пенсионеры - 15 250 рублей.
"Величина прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемая в субъекте Российской Федерации, используется в том числе в целях вычисления социальной доплаты к пенсии. Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой ( которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки", - объясняет Екатерина Туслякова.
Величина прожиточного минимума

Согласно правилам, вступившим в действие с 1 января 2021 года, величина прожиточного минимума в целом по стране на очередной год должна устанавливаться до 1 июля текущего года, на душу населения в субъекте федерации - до 15 ноября.

В Москве

На 2025 год:
  • на душу населения - 23 908 рублей;
  • для трудоспособного населения - 27 302 рубля;
  • для пенсионеров - 17 897 рублей;
  • для детей - 20 663 рубля.
В Санкт-Петербурге

На 2025 год утверждены следующие показатели::
  • общий прожиточный минимум - 19 329 рублей;
  • трудоспособное население - 21 069 рублей;
  • пенсионеры - 16 623 рубля;
  • дети - 18 749 рублей.

В регионах

В настоящее время максимальный размер прожиточного минимума на душу населения - в Чукотском автономном округе (46 283 рубля), минимальный - в Липецкой области (14 718 рублей).
Величина прожиточного минимума (в руб.) на 2025 год

Субъект РФ

на душу населения

для трудоспособного населения

для пенсионеров

для детей

Москва

23 908

27 302

17 897

20 663

Московская область

19 302

21 039

16 600

18 723

Санкт-Петербург

19 329

21 069

16 623

18 749

Ленинградская область

18 974

20 682

16 318

18 405

Республика Адыгея (Адыгея)

15 250

16 623

13 115

14 793

Республика Алтай

16 846

18 362

14 488

16 341

Республика Башкортостан

15 782

17 202

13 573

15 309

Республика Бурятия

19 329

21 069

16 623

18 749

Республика Дагестан

16 137

17 589

13 878

15 653

Республика Ингушетия

16 669

18 169

14 335

16 169

Кабардино-Балкарская Республика

18 974

20 682

16 318

18 405

Республика Калмыкия

17 378

18 942

14 945

16 857

Карачаево-Черкесская Республика

16 669

18 169

14 335

16 169

Республика Карелия

19 684

21 456

16 928

19 093

Республика Коми

20 393

22 228

17 538

19 781

Республика Крым

17 201

18 749

14 793

16 685

Республика Марий Эл

15 605

17 009

13 420

15 137

Республика Мордовия

15 073

16 430

12 963

14 621

Республика Саха (Якутия)

26 777

29 187

23 028

25 974

Республика Северная Осетия - Алания

15 960

17 396

13 726

15 481

Республика Татарстан (Татарстан)

15 073

16 430

12 963

14 621

Республика Тыва

17 910

19 522

15 403

17 373

Удмуртская Республика

15 782

17 202

13 573

15 309

Республика Хакасия

18 088

19 716

15 556

17 545

Чеченская Республика

17 024

18 556

14 641

16 513

Чувашская Республика - Чувашия

15 428

16 817

13 268

14 965

Алтайский край

15 782

17 202

13 573

15 309

Забайкальский край

20 748

22 615

17 843

20 126

Камчатский край

31 210

34 019

26 841

30 692

Краснодарский край

17 024

18 556

14 641

16 513

Красноярский край

19 684

21 456

16 928

19 093

Пермский край

16 314

17 782

14 030

15 825

Приморский край

21 102

23 001

18 148

20 469

Ставропольский край

15 960

17 396

13 726

15 481

Хабаровский край

21 634

23 581

18 605

22 844

Амурская область

20 393

22 228

17 538

20 090

Архангельская область

20 570

22 421

17 690

19 953

Астраханская область

17 201

18 749

14 793

16 685

Белгородская область

14 896

16 237

12 811

14 449

Брянская область

16 314

17 782

14 030

15 825

Владимирская область

17 201

18 749

14 793

16 685

Волгоградская область

15 250

16 623

13 115

14 793

Вологодская область

17 910

19 522

15 403

17 373

Воронежская область

15 605

17 009

13 420

15 137

Ивановская область

16 669

18 169

14 335

16 169

Иркутская область

18 797

20 489

16 165

18 233

Калининградская область

18 265

19 909

15 708

17 717

Калужская область

17 024

18 556

14 641

16 513

Кемеровская область - Кузбасс

16 137

17 589

13 878

15 653

Кировская область

15 782

17 202

13 573

15 309

Костромская область

16 314

17 782

14 030

15 825

Курганская область

16 669

18 169

14 335

16 169

Курская область

15 428

16 817

13 268

14 965

Липецкая область

14 718

16 043

12 657

14 276

Магаданская область

30 855

33 632

26 535

30 829

Мурманская область

25 390

27 675

21 835

24 628

Нижегородская область

16 669

18 169

14 335

16 169

Новгородская область

17 378

18 942

14 945

16 857

Новосибирская область

17 378

18 942

14 945

16 857

Омская область

15 428

16 816

13 268

14 965

Оренбургская область

15 428

16 817

13 268

14 965

Орловская область

16 492

17 976

14 183

15 997

Пензенская область

14 896

16 237

12 811

14 449

Псковская область

17 556

19 136

15 098

17 029

Ростовская область

16 669

18 169

14 335

16 169

Рязанская область

15 782

17 202

13 573

15 309

Самарская область

16 669

18 169

14 335

16 169

Саратовская область

14 896

16 237

12 811

14 449

Сахалинская область

24 117

26 288

20 741

23 393

Свердловская область

17 556

19 136

15 098

17 029

Смоленская область

17 556

19 136

15 098

17 029

Тамбовская область

14 718

16 043

12 784

14 276

Тверская область

17 378

18 942

14 945

16 857

Томская область

17 378

18 942

14 945

16 857

Тульская область

17 733

19 329

15 250

17 201

Тюменская область

17 733

19 329

15 250

17 201

Ульяновская область

15 782

17 202

13 573

15 309

Челябинская область

16 314

17 782

14 030

15 825

Ярославская область

17 733

19 329

15 250

17 201

Севастополь

18 088

19 716

15 556

17 545

Еврейская автономная область

22 166

24 161

19 063

21 501

Ненецкий автономный округ

29 389

32 034

25 275

30 706

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

21 252

23 165

18 334

21 286

Чукотский автономный округ

46 283

50 448

39 803

44 895

Ямало-Ненецкий автономный округ

24 294

26 480

20 893

23 565

Отличия прожиточного минимума от МРОТ

МРОТ - минимальная заработная плата, которую по итогам месяца работодатель обязан выплатить работнику. Прожиточный минимум - сумма, которая необходима для удовлетворения минимальных потребностей человека.

Прогнозы и изменения в 2025 году

С 1 января 2025 года прожиточный минимум увеличен на 14,75% по сравнению с прошлым годом. В результате на эту же величину будут проиндексированы социальные пенсии и другие выплаты, зависящие от прожиточного минимума. В отличие от МРОТ, регионы в этом случае имеют право устанавливать собственную величину, которая может быть меньше федеральной.

Мнение эксперта

По словам Оксаны Васильевой, суть прожиточного минимума заключается в установлении стоимости минимального, но приемлемого уровня жизни населения. Если доходы гражданина будут меньше установленной суммы, то предполагается, что ему их не хватит на самые базовые вещи для поддержания жизни.
"Правовую основу для определения прожиточного минимума в Российской Федерации и его учета при установлении гражданам РФ государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты граждан Российской Федерации устанавливает Федеральный закон от 24.10.1997 №134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", - поясняет Екатерина Туслякова, юрист Европейской юридической службы.
ПравоРоссияМоскваСанкт-ПетербургЕвропейская Юридическая СлужбаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
