Прожиточный минимум: суть, размер в 2025 году, на что влияет

Прожиточный минимум - минимальный уровень дохода, необходимый для реализации базовых потребностей человека. Составляющие и суть прожиточного минимума, что это такое и как его рассчитывают, что в него входит, величина на душу населения в 2025 году в Москве и регионах, размеры по категориям: для работающего человека, ребенка и пенсионера.

Прожиточный минимум

До 2020 года прожиточный минимум представлял собой стоимость условной потребительской корзины: основных продовольственных продуктов (хлеба, овощей и фруктов, сахара, соли, чая, мяса, молока, масла, рыбы), непродовольственных товаров и услуг (например, платежей по ЖКХ).

"С 2020 года прожиточный минимум рассчитывается так, как это принято в странах ЕС, то есть как определенный процент от медианного дохода гражданина страны, независимо от социальной группы, к которой он принадлежит", - объясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Для чего нужен

Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для:

оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ;

обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат;

формирования федерального бюджета;

других установленных федеральным законом целей.

Прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации предназначается для:

оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта РФ при разработке и реализации региональных социальных программ;

оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам;

формирования бюджетов субъектов РФ и прочее.

"Прожиточный минимум нужен при определении семьи или отдельного человека малоимущим. Так, если доход семьи на каждого ее члена или доход отдельно проживающего лица менее установленной суммы, то есть все основания для признания их малоимущими гражданами", - говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

- Большинство людей не "мониторят" изменения показателя. Однако гражданам с небольшой зарплатой стоит знать о нем, особенно это касается семей с детьми. Также, это относится и к тем, кто претендует на статус банкрота. И в данном случае стоит знать, что получение прожиточного минимума положено не только самому должнику, но и иждивенцам. В результате банкрот может получать на себя и иждивенцев полную заработную плату или большую ее часть. Множество видов помощи предусмотрено для граждан с доходом ниже прожиточного минимума, - уточняет Евгения Боднар, эксперт и юрист компании "Финансово-правовой Альянс".

На что влияет

- В России от величины прожиточного минимума трудоспособного человека зависят минимальный размер оплаты труда (прежде всего, в госсекторе) и размер минимальной пенсии по старости (если речь идёт о прожиточном минимуме пенсионеров). Также величина прожиточного минимума на конкретный год влияет на формирование расходной части федерального бюджета, еще к ней нередко бывают привязаны расходы по некоторым социальным программам федерального значения. Кроме того, статистические органы и глобальные финансовые институты используют установленную на конкретный год величину прожиточного минимума в стране для оценки благосостояния населения и сравнения с другими странами, - рассказывает Наталья Мильчакова.

Как рассчитывается прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума на душу населения в России на очередной год устанавливается правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.

По словам Екатерины Тусляковой, юриста Европейской юридической службы, медианный среднедушевой доход - это величина денежного дохода, относительно которой половина населения в целом по стране имеет значение среднедушевого дохода ниже данной величины, другая половина - выше, и которая ежегодно исчисляется Росстатом.

По российскому законодательству прожиточный минимум рассчитывается как 44,2% от медианного дохода россиянина.

"Считается, что новый метод более объективен, чем тот, который основан на стоимости потребительской корзины, поскольку размер прожиточного минимума в этом случае в меньшей степени зависит от субъективных факторов (в частности - от структуры условной потребительской корзины, которая на практике может отличаться от реальных расходов отдельных граждан). Кроме того, новый способ не предполагает возможности снижения значения прожиточного минимума (в отличие от стоимости потребительской корзины, состав которой пересматривался раз в квартал, что могло приводить к ее сезонному снижению)", - говорит Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

Прожиточный минимум в зависимости от категории граждан

По словам Оксаны Васильевой, прожиточный минимум устанавливается для трех категорий граждан:

взрослое трудоспособное население (с 16 лет);

пенсионеры;

дети до 16 лет.

Величина федерального прожиточного минимума для трудоспособного населения с 1 января 2025 года составляет:

прожиточный минимум в целом - 17 733 рубля;

трудоспособное население - 19 329 рублей;

дети - 17 201 рубль;

пенсионеры - 15 250 рублей.

"Величина прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемая в субъекте Российской Федерации, используется в том числе в целях вычисления социальной доплаты к пенсии. Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой ( которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки", - объясняет Екатерина Туслякова.

Величина прожиточного минимума

Согласно правилам, вступившим в действие с 1 января 2021 года, величина прожиточного минимума в целом по стране на очередной год должна устанавливаться до 1 июля текущего года, на душу населения в субъекте федерации - до 15 ноября.

В Москве

на душу населения - 23 908 рублей;

для трудоспособного населения - 27 302 рубля;

для пенсионеров - 17 897 рублей;

для детей - 20 663 рубля.

В Санкт-Петербурге

общий прожиточный минимум - 19 329 рублей;

трудоспособное население - 21 069 рублей;

пенсионеры - 16 623 рубля;

дети - 18 749 рублей.

В регионах

В настоящее время максимальный размер прожиточного минимума на душу населения - в Чукотском автономном округе (46 283 рубля), минимальный - в Липецкой области (14 718 рублей).

Величина прожиточного минимума (в руб.) на 2025 год Субъект РФ на душу населения для трудоспособного населения для пенсионеров для детей Москва 23 908 27 302 17 897 20 663 Московская область 19 302 21 039 16 600 18 723 Санкт-Петербург 19 329 21 069 16 623 18 749 Ленинградская область 18 974 20 682 16 318 18 405 Республика Адыгея (Адыгея) 15 250 16 623 13 115 14 793 Республика Алтай 16 846 18 362 14 488 16 341 Республика Башкортостан 15 782 17 202 13 573 15 309 Республика Бурятия 19 329 21 069 16 623 18 749 Республика Дагестан 16 137 17 589 13 878 15 653 Республика Ингушетия 16 669 18 169 14 335 16 169 Кабардино-Балкарская Республика 18 974 20 682 16 318 18 405 Республика Калмыкия 17 378 18 942 14 945 16 857 Карачаево-Черкесская Республика 16 669 18 169 14 335 16 169 Республика Карелия 19 684 21 456 16 928 19 093 Республика Коми 20 393 22 228 17 538 19 781 Республика Крым 17 201 18 749 14 793 16 685 Республика Марий Эл 15 605 17 009 13 420 15 137 Республика Мордовия 15 073 16 430 12 963 14 621 Республика Саха (Якутия) 26 777 29 187 23 028 25 974 Республика Северная Осетия - Алания 15 960 17 396 13 726 15 481 Республика Татарстан (Татарстан) 15 073 16 430 12 963 14 621 Республика Тыва 17 910 19 522 15 403 17 373 Удмуртская Республика 15 782 17 202 13 573 15 309 Республика Хакасия 18 088 19 716 15 556 17 545 Чеченская Республика 17 024 18 556 14 641 16 513 Чувашская Республика - Чувашия 15 428 16 817 13 268 14 965 Алтайский край 15 782 17 202 13 573 15 309 Забайкальский край 20 748 22 615 17 843 20 126 Камчатский край 31 210 34 019 26 841 30 692 Краснодарский край 17 024 18 556 14 641 16 513 Красноярский край 19 684 21 456 16 928 19 093 Пермский край 16 314 17 782 14 030 15 825 Приморский край 21 102 23 001 18 148 20 469 Ставропольский край 15 960 17 396 13 726 15 481 Хабаровский край 21 634 23 581 18 605 22 844 Амурская область 20 393 22 228 17 538 20 090 Архангельская область 20 570 22 421 17 690 19 953 Астраханская область 17 201 18 749 14 793 16 685 Белгородская область 14 896 16 237 12 811 14 449 Брянская область 16 314 17 782 14 030 15 825 Владимирская область 17 201 18 749 14 793 16 685 Волгоградская область 15 250 16 623 13 115 14 793 Вологодская область 17 910 19 522 15 403 17 373 Воронежская область 15 605 17 009 13 420 15 137 Ивановская область 16 669 18 169 14 335 16 169 Иркутская область 18 797 20 489 16 165 18 233 Калининградская область 18 265 19 909 15 708 17 717 Калужская область 17 024 18 556 14 641 16 513 Кемеровская область - Кузбасс 16 137 17 589 13 878 15 653 Кировская область 15 782 17 202 13 573 15 309 Костромская область 16 314 17 782 14 030 15 825 Курганская область 16 669 18 169 14 335 16 169 Курская область 15 428 16 817 13 268 14 965 Липецкая область 14 718 16 043 12 657 14 276 Магаданская область 30 855 33 632 26 535 30 829 Мурманская область 25 390 27 675 21 835 24 628 Нижегородская область 16 669 18 169 14 335 16 169 Новгородская область 17 378 18 942 14 945 16 857 Новосибирская область 17 378 18 942 14 945 16 857 Омская область 15 428 16 816 13 268 14 965 Оренбургская область 15 428 16 817 13 268 14 965 Орловская область 16 492 17 976 14 183 15 997 Пензенская область 14 896 16 237 12 811 14 449 Псковская область 17 556 19 136 15 098 17 029 Ростовская область 16 669 18 169 14 335 16 169 Рязанская область 15 782 17 202 13 573 15 309 Самарская область 16 669 18 169 14 335 16 169 Саратовская область 14 896 16 237 12 811 14 449 Сахалинская область 24 117 26 288 20 741 23 393 Свердловская область 17 556 19 136 15 098 17 029 Смоленская область 17 556 19 136 15 098 17 029 Тамбовская область 14 718 16 043 12 784 14 276 Тверская область 17 378 18 942 14 945 16 857 Томская область 17 378 18 942 14 945 16 857 Тульская область 17 733 19 329 15 250 17 201 Тюменская область 17 733 19 329 15 250 17 201 Ульяновская область 15 782 17 202 13 573 15 309 Челябинская область 16 314 17 782 14 030 15 825 Ярославская область 17 733 19 329 15 250 17 201 Севастополь 18 088 19 716 15 556 17 545 Еврейская автономная область 22 166 24 161 19 063 21 501 Ненецкий автономный округ 29 389 32 034 25 275 30 706 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 21 252 23 165 18 334 21 286 Чукотский автономный округ 46 283 50 448 39 803 44 895 Ямало-Ненецкий автономный округ 24 294 26 480 20 893 23 565

Отличия прожиточного минимума от МРОТ

МРОТ - минимальная заработная плата, которую по итогам месяца работодатель обязан выплатить работнику. Прожиточный минимум - сумма, которая необходима для удовлетворения минимальных потребностей человека.

Прогнозы и изменения в 2025 году

С 1 января 2025 года прожиточный минимум увеличен на 14,75% по сравнению с прошлым годом. В результате на эту же величину будут проиндексированы социальные пенсии и другие выплаты, зависящие от прожиточного минимума. В отличие от МРОТ, регионы в этом случае имеют право устанавливать собственную величину, которая может быть меньше федеральной.

Мнение эксперта

По словам Оксаны Васильевой, суть прожиточного минимума заключается в установлении стоимости минимального, но приемлемого уровня жизни населения. Если доходы гражданина будут меньше установленной суммы, то предполагается, что ему их не хватит на самые базовые вещи для поддержания жизни.