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Индексация зарплаты в 2023 году: правила проведения и кому положена

Индексация заработной платы 2023

Индексация зарплаты в 2023 году: правила проведения и кому положена

Индексация заработной платы - периодическое ее увеличение в соответствии с инфляцией. Как отличаются правила индексации зарплаты для бюджетников и сотрудников... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T19:53

2023-04-25T19:53

2023-04-25T19:53

россия

зарплаты

работа

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Индексация заработной платы - периодическое ее увеличение в соответствии с инфляцией. Как отличаются правила индексации зарплаты для бюджетников и сотрудников коммерческих организаций, будет ли индексация в 2023 году и на какой процент, - в материале РИА Новости.Индексация заработной платыЗаконом предусмотрено обязательное повышение уровня заработной платы с учетом роста цен и инфляции. Одним из распространенных способов для этого является ежегодная индексация.Чем отличается от повышенияОсновное отличие индексации заработной платы от повышения – это мотив работодателя.По словам Надежды Нечаевой, руководителя отдела персонала МФК "Честное слово", повышение зарплаты – это целиком инициатива работодателя. В отличие от индексации это право, а не обязанность, и решение зависит от политики компании и того, насколько конкретный сотрудник проявил себя. Работодатель может повышать зарплату по своему усмотрению: например, при увеличении нагрузки на работника, появлении у него новых обязанностей, а также с целью мотивировать его к труду или удержать в компании.- Право повышения оклада принадлежит работодателю, он же определяет уровень его роста и сотрудников, на которых повышение распространяется. Индексация заработной платы – это не право, а ежегодная обязанность организации, которая определяется законодательно. Индексация распространяется на всех работников, осуществляется на одинаковый для всех процент, независимо от занимаемой сотрудником должности и профессиональных качеств, и проходит по установленным нормам. Важно отметить, что необходимо индексировать заработную плату сотрудников в отпуске, декретном отпуске, недавно принятых и даже на испытательном сроке. Если зарплату работодатель проиндексировал не всем, его можно обвинить в дискриминации, – объясняет Юлия Мазеина, собственник и директор Аудиторской бухгалтерской компании "Счетовод".Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК Fontvielle, объясняет, что иногда на практике возникают ситуации, когда компания несколько раз в год повышает оплату труда своим сотрудникам, считая, что тем самым они выполняют обязательства по индексации. Этот вопрос – надо ли проводить индексацию, если зарплаты и так повышались в течение года по инициативе работодателя – разрешил Верховный Суд РФ. Он указал, что, повышая зарплаты добровольно, работодатель выполняет требования по индексации, однако при этом в его локальном нормативном акте должно быть указано, что периодическое увеличение заработной платы (включая премии) приравнивается к индексации.Много споров возникает и по коэффициенту индексации. Поскольку в ст. 134 ТК РФ необходимость индексации связывается с повышением цен на товары и услуги, то многие работодатели полагают, что стоит привязываться к коэффициенту инфляции. Но если работодатель самостоятельно определяет, в каких пропорциях увеличивать оклад и премии, не привязываясь к статистическим данным по инфляции, то этот подход также является правомерным.ПричиныГлавная причина индексации – инфляция. Следом за ростом цен на товары необходимо и уровень зарплат поднимать так, чтобы покупательная способность оставалась на прежнем уровне.- Статья 134 ТК РФ говорит, что работодатель обязан индексировать заработную плату. Однако условия индексации различаются для государственных и коммерческих структур. У первых есть четкий регламент, вторым дано больше свободы - они могут выбирать, когда и на сколько поднять зарплаты сотрудников. Иногда это становится причиной разных манипуляций: скажем, недобросовестные работодатели прописывают во внутренних нормативах компании недостижимые показатели, при которых сотрудникам положена индексация, например, указывают очевидно завышенную прибыль. Компания на неё не выходит и индексация, конечно, не проводится, - отмечает Надежда Нечаева.Обязанность и регулирующий законОбязанность по индексации заработной платы установлена законодательно (статья 134 ТК РФ).- Положения об обязательной индексации дважды в год может содержаться в отраслевых соглашениях и коллективных договорах. Работодатель обязан осуществлять индексацию заработной платы работникам в связи с ростом потребительских цен в соответствии с индексом Росстата, - отмечает Наталья Починок, член Общественной палаты РФ, глава комиссии по социальной политике."Порядок индексации для небюджетников нормативно не установлен. Работодатель должен разработать его самостоятельно (письмо Минтруда от 24.12.2018 №14-1/ООГ-10305 и Определение 7-го кассационного суда общей юрисдикции от 09.08.2022 № 88-12399/2022 по делу № 2-6638/2021)", - говорит Владимир Чупраков, адвокат, управляющий партнёр Legal Victory Office.СрокиИндексация в бюджетных учреждениях проводится по указанию вышестоящих органов власти, например, в соответствии с постановлением правительства РФ.- Какой-то единой периодичности в этом вопросе нет. Что касается частных организаций, то трудовое законодательство не устанавливает конкретных сроков проведения индексации. Как следует из п. 10 обзора, утвержденного президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017 г., работодатель выбирает периодичность с учетом специфики своей деятельности и конкретных обстоятельств. В теории работодатель может проводить индексацию хоть каждый месяц, но обычно это делается раз в полгода или год. При этом суды допускают, что индексация может быть даже реже, чем ежегодно. Таким образом, сроки индексации должны быть определены организацией самостоятельно и зафиксированы в коллективном договоре или локальном нормативном акте, - объясняет Константин Бахтин, руководитель арбитражной практики юридической компании "Гебель и партнеры".Ответственность и штрафы за непроведениеЗа непроведение индексации заработной платы могут быть предусмотрены штрафы и другие санкции в соответствии с законодательством и правилами компании.- Несмотря на то, что конкретные сроки проведения индексации в федеральных нормативно-правовых актах не указаны, отсутствие повышения в течение года может заинтересовать трудовую инспекцию, - уточняет Ирина Смирнова. - Нарушение правил и сроков индексации заработной платы станет поводом для привлечения работодателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 5. 27 КОАП. Наказанием станет предупреждение или административный штраф. Размер штрафа будет зависеть от статуса юридического лица.По словам Марины Шершневой, генерального директора ООО "АудитКонсалт", когда индексация игнорируется, работодателю грозят административные штрафы за неисполнение норм ТК РФ и других правовых актов, а именно:Когда индексация предусмотрена в трудовом договоре, но не проведена, будет вынесено предупреждение или назначен штраф 3000–5000 рублей.- Важная деталь – на вопрос о том, применяется ли этот штраф за каждого работника, у которого не провели индексацию зарплаты, или единовременно за всех сотрудников, Роструд указал, что в данном случае имеет место несколько однотипных правонарушений, поэтому штраф может быть назначен как за одно, – добавляет Владимир ЧупраковКстати, если проверяющие не выявят иных нарушений помимо отсутствия закрепленного порядка индексации, то они не станут сразу штрафовать нанимателя, а выдадут предписание обнаруженные нарушения устранить к определенному сроку, уточняет Анастасия Хрусталева. Если предписание проигнорировать – тоже грозит штраф. Вместо штрафных санкций руководителя могут дисквалифицировать на срок от года до 3 лет.Как проводится индексацияИндексация зарплаты проводится путем умножения текущей зарплаты на коэффициент индексации, который определяется на основе уровня инфляции. Обычно индексация затрагивает только базовую часть зарплаты, то есть не включает дополнительные выплаты и поощрительные премии."Порядок индексации заработной платы может различаться в зависимости от компании, но обычно он регулируется внутренними правилами или коллективным договором. Обычно работодатель обязан оповещать своих сотрудников о предстоящей индексации и об изменениях в их зарплате. Оформление индексации заработной платы также может различаться в зависимости от компании. Обычно это отражается в форме дополнительного документа к трудовому договору или в виде приказа работодателя", - говорит Дмитрий Мазанов, представитель компании Trader Income.Какая часть повышаетсяКак именно индексировать зарплату, объясняет Минтруд.- Работодателю предлагается два варианта: либо пропорционально увеличивать все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, либо повышать отдельные части, из которых состоит заработок, - объясняет Владимир ЧупраковПо словам Константина Бахтина, в бюджетных учреждениях индексация проводится в соответствии с вышестоящими указаниями и обычно повышается только оклад. Коммерческие организации самостоятельно определяют перечень выплат, подлежащих индексации. При этом индексация может проводиться как в отношении всей зарплаты, так и ее отдельных частей.Порядок, оформлениеРаботодатели, не относящиеся к бюджетной сфере, устанавливают периодичность, особенности и порядок проведения индексации в локальных нормативных актах и коллективных договорах. Внутренними документами должно быть определено, какие выплаты подлежат индексации, а какие нет, как часто она проводится и в каком размере.- При этом каких-либо строгих требований к самой процедуре не предъявляется. Некоторые положения, например, конкретная дата или размер индексации, могут определяться отдельными актами. Как правило, решение об индексации оформляется в качестве приказа руководителя, а после его исполнения изменения вносятся в штатное расписание с указанием актуальных размеров оклада. Следует отметить, что внесение изменений в трудовой договор после проведения индексации не является обязательным, однако по своему усмотрению стороны могут заключить дополнительное соглашение, - объясняет Константин Бахтин.Надежда Нечаева уточняет, что чаще всего порядок оформления состоит из нескольких шагов:Как рассчитать индексацию зарплатыДля расчета индексации зарплаты необходимо знать текущий размер заработной платы и уровень инфляции за период, на который проводится индексация.- Формула расчета может быть различной в зависимости от методики, используемой в компании, но обычно это происходит путем умножения текущей зарплаты на коэффициент, который вычисляется по формуле: (уровень инфляции + 100) / 100, - говорит Дмитрий Мазанов.По словам Константина Бахтина, порядок расчета коэффициента индексации законом не установлен, поэтому работодатель определяет его самостоятельно. Обычно расчет коэффициента осуществляется по одному из следующих показателей:Ни один из перечисленных показателей не является обязательным и работодатель по своему усмотрению может опираться на любой другой ориентир. Главное, чтобы при этом учитывался рост стоимости жизни.Индексация заработной платы в 2023 годуИндексация проводится при увеличении цен на потребительские товары и услуги. Отталкиваются при этом от показателя индекса потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги, который характеризуют инфляционную ситуацию в экономике.БюджетниковЗаработная плата бюджетников индексируется и строго регламентируется согласно нормативно-правовым актам госорганов. Согласно докладу Минфина, в 2023 году зарплаты бюджетников увеличатся на 8 %. Эту величину заложили в бюджет федерального уровня на ближайшие два года.Работников коммерческих организацийКонкретный размер индексации зарплаты сотрудников работодатель вправе определять самостоятельно на основании уставных документов компании. Главное условие: установленные параметры не могут быть ниже величины фактического роста потребительских цен.По словам Ирины Смирновой, индекс потребительских цен, который рассчитывает Росстат, работодатели используют, как основной параметр увеличения доходов сотрудников. ИПЦ декабрь 2022 г./ к декабрю 2021 г. составил 111,94 %, а значит, заработные платы сотрудников коммерческих предприятий в 2023 году должны вырасти на 11,9 %. Собственники бизнеса также имеют право выбирать, какие доходы сотрудников индексировать. Главное - увеличение ежемесячных гарантированных выплат. Например, оклада. Индексировать можно не только окладную часть, но и премиальную. Однако, премии, которые индексируются, должны гарантированно выплачиваться в фиксированном размере каждый месяц. Индексация не будет считаться проведенной, если работодатель повышает премии, которые сотрудники получают нерегулярно. Например, премия за выполнение плана, объясняет эксперт.Может ли не проводиться индексация- В некоторых случаях индексация заработной платы может не проводиться, например, если уровень инфляции незначительный или если компания имеет финансовые трудности. Однако это должно быть предусмотрено законодательством и правилами компании, - предупреждает Дмитрий Мазанов.Существует практика, когда компании доказывали правомерность отсутствия индексации, предварительно зафиксировав зависимость индексации от показателей финансовой устойчивости в локально-нормативных документах."Но при возникновении вопросов со стороны контролирующих органов в таком случае, надо быть готовыми доказать убыток по итогам года. Я всем предпринимателям советую зафиксировать порядок индексации компании в ее локально-нормативных актах, а также ежегодно проводить индексацию заработной платы всех сотрудников. Это поможет избежать неприятных финансовых и правовых рисков, лишнего внимания со стороны контролирующих органов и споров с работниками", - советует Юлия Мазеина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, зарплаты, работа