19:12 16.01.2026
Росстат сообщил уровень инфляции в России за 2025 год
Росстат сообщил уровень инфляции в России за 2025 год
Инфляция в России в прошлом году составила 5,59%, в декабре она замедлилась в месячном выражении до 0,32% после 0,42% в ноябре, следует из сообщения Росстата. РИА Новости, 16.01.2026
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
россия
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Инфляция в России в прошлом году составила 5,59%, в декабре она замедлилась в месячном выражении до 0,32% после 0,42% в ноябре, следует из сообщения Росстата.
"В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,32%, по сравнению с декабрем 2024 года - 105,59%", - говорится в документе.
Продовольственная инфляция в России в декабре в месячном выражении составила 0,43% после 0,69% в ноябре, в годовом выражении - 5,24%. Непродовольственные товары за прошлый месяц выросли в цене на 0,34%; в годовом выражении рост - на 2,99%. Услуги прибавили 0,15% к ноябрю 2025 года; рост год к году - на 9,3%.
Осенью Минэкономразвития прогнозировало инфляцию по итогам 2025 года на уровне 6,8%, ЦБ - в диапазоне 6,5-7%. К концу года инфляция в России стала замедляться более быстрыми темпами, чем прогнозировали ведомства, и власти ожидали ее по итогам года ниже 6%.
Решетников рассказал об инфляции в России
26 декабря 2025, 11:21
 
