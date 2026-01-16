https://ria.ru/20260116/rosstat-2068393962.html
Росстат сообщил уровень инфляции в России за 2025 год
Росстат сообщил уровень инфляции в России за 2025 год - РИА Новости, 16.01.2026
Росстат сообщил уровень инфляции в России за 2025 год
Инфляция в России в прошлом году составила 5,59%, в декабре она замедлилась в месячном выражении до 0,32% после 0,42% в ноябре, следует из сообщения Росстата. РИА Новости, 16.01.2026
