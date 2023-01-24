https://ria.ru/20230124/gosuslugi-1846953258.html

Россияне смогут заходить на портал "Госуслуги" по биометрии

Россияне смогут заходить на портал "Госуслуги" по биометрии - РИА Новости, 24.01.2023

Россияне смогут заходить на портал "Госуслуги" по биометрии

Пользователи смогут воспользоваться биометрией для входа на "Госуслуги" уже с 1 февраля этого года. При этом эксперт полагает, что двухфакторная аутентификация... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T00:41

2023-01-24T00:41

2023-01-24T00:41

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пользователи смогут воспользоваться биометрией для входа на "Госуслуги" уже с 1 февраля этого года. При этом эксперт полагает, что двухфакторная аутентификация (через логин и пароль с подтверждением по смс) все же остается самым безопасным способом входа на портал. Осенью прошлого года Минцифры сообщило, что войти на "Госуслуги" можно будет с помощью биометрии уже с февраля 2023 года. Уточнялось, что использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию. Кроме того, в Минцифры отметили, что войти через биометрию на портал "Госуслуг" смогут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование данного сервиса. На данный момент зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков. А в будущем регистрация в ЕБС будет также доступна через МФЦ или специальное мобильное приложение, но для регистрации с помощью этого мобильного приложения пользователю будет нужен загранпаспорт нового поколения и смартфон с NFC-модулем. По мнению аналитика MForum Analytics Алексея Бойко, риск несанкционированного доступа к "Госуслугам" при использовании биометрии "отличен от нуля". "Я бы предпочел иметь возможность запретить доступ к своему аккаунту на "Госуслугах" по биометрии, оставив традиционную двухфакторную аутентификацию", - подчеркнул в беседе с РИА Новости эксперт.

https://ria.ru/20230123/otsrochka-1846879697.html

https://ria.ru/20230113/avto-1844580012.html

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общество, технологии, россия