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Крупные теракты в мире в 2022-2023 годах

Крупные теракты в мире в 2022-2023 годах - РИА Новости, 30.01.2023

Крупные теракты в мире в 2022-2023 годах

в Пешаваре (Пакистан) произошел взрыв в мечети во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:03

2023-01-30T15:03

2023-01-30T15:18

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202330 января в Пешаваре (Пакистан) произошел взрыв в мечети во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети обрушилась, ряд очевидцев сообщает об обрушении крыши здания. В результате теракта погибли не менее 28 человек, более 150 пострадали. 15 января в городе Касинди на северо-востоке Демократической Республики Конго произошел взрыв в церкви. В результате взрыва погибли 10 человек, около 40 получили ранения. 11 января в Кабуле (Афганистан) недалеко от здания афганского министерства иностранных дел прогремел взрыв, также были слышны выстрелы. Представитель талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заявлял, что террорист-смертник пытался проникнуть в здание МИД, однако был остановлен охраной, после чего осуществил взрыв. О погибших при взрыве поступали противоречивые сведения. Источник сообщил РИА Новости о 21 жертве, среди которых были сотрудники министерства иностранных дел и министерства культуры. Позднее представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил, что в результате взрыва погибли пять гражданских лиц. Международная гуманитарная организация Emergency сообщила, что более 40 пострадавших поступило в хирургический центр в Кабуле.4 января в городе Махас в центральном Сомали террористы-смертники подорвали два автомобиля. В результате взрывов погибли 15 человек. 202230 ноября в городе Айбак в провинции Саманган на севере Афганистана прогремел взрыв в религиозной школе "аль-Джихади". В результате взрыва погибли 23 человека, еще 30 человек получили ранения. 13 ноября в центре Стамбула (Турция) на пешеходной туристической улице Истикляль прогремел взрыв. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. 28 октября террористическая группировка "Аш-Шабаб" совершила нападение на здание министерства образования, культуры и высшего образования Сомали в столице страны Могадишо. Погибли более ста человек, еще 300 мирных жителей получили ранения. 13 октября в сирийской провинции Дамаск в автобусе сработало заложенное заранее взрывное устройство. По данным Минобороны Сирии, жертвами теракта стали 18 сирийских военных, еще 27 получили ранения. 2 сентября в мечети в афганской провинции Герат произошел взрыв. По данным телеканала Tolo News, причиной взрыва называют атаку террориста-смертника. В результате взрыва погибли 20 человек, в том числе имам мечети. 17 августа взрыв произошел в мечети к северу от Кабула (Афганистан). По данным полиции, в результате взрыва погибли более 20 человек, более 30 пострадали. Среди погибших в мечети оказался "известный религиовед" Амир Мохаммад Кабали. 27 июля в городе Марка в провинции Нижняя Шабелле в южной части Сомали произошел взрыв около здания штаб-квартиры местных органов власти. В результате взрыва погибли более 10 человек, еще несколько человек получили ранения. 17 июня в одной из центральных мечетей района имама Сахиба афганской провинции Кундуз прогремел взрыв. В результате 12 человек погибли, 30 пострадали. 5 июня на юго-западе Нигерии неизвестные боевики ворвались в католическую церковь Святого Франциска в городе Ово и открыли огонь по прихожанам во время службы. Боевики на территории церкви также привели в действие взрывное устройство. По данным СМИ, в результате нападения погибли более 50 человек. Сообщалось, что злоумышленники скрылись с места происшествия. 29 апреля в Кабуле произошел взрыв в мечети. Погибли более 50 человек. Ответственность на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в России). 22 апреля в афганской провинции Кундуз произошел взрыв в мечети. В результате взрыва погибли более 30 человек, в том числе дети, еще 43 человека пострадали. 19 апреля в западной части Кабула на территории школы Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи прогремели три взрыва. Число жертв превысило 20 человек. 14 марта в йеменской столице Сане около гостиницы взорвались две бомбы. В результате взрыва более 10 человек погибли, более 20 пострадали. 4 марта в мечети в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы произошел взрыв. Сообщалось, что атака была осуществлена террористом-смертником. В результате взрыва не менее 30 человек погибли и более 50 получили ранения. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Террористическая организация, запрещенная в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, пешавар, пакистан, демократическая республика конго, в мире, терроризм, происшествия