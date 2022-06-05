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СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в церкви в Нигерии - РИА Новости, 05.06.2022
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СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в церкви в Нигерии
СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в церкви в Нигерии - РИА Новости, 05.06.2022
СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в церкви в Нигерии
Неизвестные боевики устроили взрыв и открыли огонь в церкви в штате Ондо на юго-западе Нигерии, предположительно, могли погибнуть более 50 человек, сообщает... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T16:20
2022-06-05T17:02
в мире
нигерия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Неизвестные боевики устроили взрыв и открыли огонь в церкви в штате Ондо на юго-западе Нигерии, предположительно, могли погибнуть более 50 человек, сообщает газета Nigerian Tribune со ссылкой на источники.По словам источника издания, нападение произошло в воскресенье, боевики ворвались в католическую церковь Святого Франциска в городе Ово и открыли огонь по прихожанам во время службы. Источник добавил, что боевики на территории церкви также привели в действие взрывное устройство, но отметил, что большинство из погибших скончались из-за огнестрельных ранений.Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшие в результате нападения были доставлены в местный медицинский центр. Их число пока неизвестно.
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в мире, нигерия
16:20 05.06.2022 (обновлено: 17:02 05.06.2022)
 
СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в церкви в Нигерии

Газета Nigerian Tribune: боевики устроили взрыв и открыли стрельбу в церкви в Нигерии

© AP Photo / Gbenga OlamikanПолицейский, Нигерия
Полицейский, Нигерия - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Gbenga Olamikan
Полицейский, Нигерия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Неизвестные боевики устроили взрыв и открыли огонь в церкви в штате Ондо на юго-западе Нигерии, предположительно, могли погибнуть более 50 человек, сообщает газета Nigerian Tribune со ссылкой на источники.
По словам источника издания, нападение произошло в воскресенье, боевики ворвались в католическую церковь Святого Франциска в городе Ово и открыли огонь по прихожанам во время службы. Источник добавил, что боевики на территории церкви также привели в действие взрывное устройство, но отметил, что большинство из погибших скончались из-за огнестрельных ранений.
Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшие в результате нападения были доставлены в местный медицинский центр. Их число пока неизвестно.
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