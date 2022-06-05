https://ria.ru/20220605/nigeriya-1793291150.html

СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в церкви в Нигерии

СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в церкви в Нигерии - РИА Новости, 05.06.2022

СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в церкви в Нигерии

Неизвестные боевики устроили взрыв и открыли огонь в церкви в штате Ондо на юго-западе Нигерии, предположительно, могли погибнуть более 50 человек, сообщает... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T16:20

2022-06-05T16:20

2022-06-05T17:02

в мире

нигерия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Неизвестные боевики устроили взрыв и открыли огонь в церкви в штате Ондо на юго-западе Нигерии, предположительно, могли погибнуть более 50 человек, сообщает газета Nigerian Tribune со ссылкой на источники.По словам источника издания, нападение произошло в воскресенье, боевики ворвались в католическую церковь Святого Франциска в городе Ово и открыли огонь по прихожанам во время службы. Источник добавил, что боевики на территории церкви также привели в действие взрывное устройство, но отметил, что большинство из погибших скончались из-за огнестрельных ранений.Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшие в результате нападения были доставлены в местный медицинский центр. Их число пока неизвестно.

https://ria.ru/20220423/nigeriya-1785115980.html

нигерия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигерия