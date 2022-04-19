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СМИ: число жертв взрывов в западной части Кабула превысило 20 человек - РИА Новости, 19.04.2022
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СМИ: число жертв взрывов в западной части Кабула превысило 20 человек
СМИ: число жертв взрывов в западной части Кабула превысило 20 человек - РИА Новости, 19.04.2022
СМИ: число жертв взрывов в западной части Кабула превысило 20 человек
Число жертв взрывов в западной части Кабула превысило 20, сообщил местный телеканал 1TV News со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:55
2022-04-19T15:07
в мире
кабул (город)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Число жертв взрывов в западной части Кабула превысило 20, сообщил местный телеканал 1TV News со ссылкой на источники.Ранее источник сообщил РИА Новости, что шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва на территории школы Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи в западной части афганской столицы. Местная полиция позднее заявила, что на территории этой школы прогремели три взрыва.Перед этим взрыв прогремел на территории школы "Мумтаз" в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали.Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.
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в мире, кабул (город)
11:55 19.04.2022 (обновлено: 15:07 19.04.2022)
 
СМИ: число жертв взрывов в западной части Кабула превысило 20 человек

1TV News: число жертв взрывов в западной части Кабула превысило 20 человек

© AFP 2022 / Wakil KohsarРодственники пострадавших от взрывов в Кабуле рядом с больницей
Родственники пострадавших от взрывов в Кабуле рядом с больницей - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsar
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Число жертв взрывов в западной части Кабула превысило 20, сообщил местный телеканал 1TV News со ссылкой на источники.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва на территории школы Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи в западной части афганской столицы. Местная полиция позднее заявила, что на территории этой школы прогремели три взрыва.
Перед этим взрыв прогремел на территории школы "Мумтаз" в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 10:27В мире
В районе Стамбула Бейоглу прогремел взрыв
 
В миреКабул (город)
 
 
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