https://ria.ru/20220419/kabul-1784261363.html

СМИ: число жертв взрывов в западной части Кабула превысило 20 человек

СМИ: число жертв взрывов в западной части Кабула превысило 20 человек - РИА Новости, 19.04.2022

СМИ: число жертв взрывов в западной части Кабула превысило 20 человек

Число жертв взрывов в западной части Кабула превысило 20, сообщил местный телеканал 1TV News со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:55

2022-04-19T11:55

2022-04-19T15:07

в мире

кабул (город)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Число жертв взрывов в западной части Кабула превысило 20, сообщил местный телеканал 1TV News со ссылкой на источники.Ранее источник сообщил РИА Новости, что шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва на территории школы Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи в западной части афганской столицы. Местная полиция позднее заявила, что на территории этой школы прогремели три взрыва.Перед этим взрыв прогремел на территории школы "Мумтаз" в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали.Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/vzryv-1784038783.html

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, кабул (город)