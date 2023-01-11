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Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв около МИД Афганистана - РИА Новости, 11.01.2023
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Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв около МИД Афганистана
Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв около МИД Афганистана - РИА Новости, 11.01.2023
Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв около МИД Афганистана
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв около здания министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле, сообщил... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T23:17
2023-01-11T23:17
в мире
кабул (город)
исламское государство
оон
афганистан
мид афганистана
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв около здания министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление группировки. Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел в Кабуле недалеко от здания афганского министерства иностранных дел, также были слышны выстрелы. Представитель полиции города Халид Задран подтвердил эту информацию. Представитель талибов (движение "Талибан"**) заявлял, что террорист-смертник пытался проникнуть в здание МИД, однако был остановлен охраной, после чего осуществил взрыв. О погибших при взрыве ранее поступали противоречивые сведения. Источник сообщил РИА Новости о 21 жертве, среди которых были сотрудники министерства иностранных дел и министерства культуры. Позднее представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил, что в результате взрыва погибли пять гражданских лиц. Международная гуманитарная организация Emergency сообщила, что более 40 пострадавших поступило в хирургический центр в Кабуле.* Террористическая группировка, запрещенная в России** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230111/soboleznovaniya-1844234167.html
кабул (город)
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в мире, кабул (город), исламское государство, оон, афганистан, мид афганистана
В мире, Кабул (город), Исламское государство, ООН, Афганистан, МИД Афганистана
23:17 11.01.2023
 
Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв около МИД Афганистана

Al-Arabiya: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв у здания МИД Афганистана в Кабуле

© AP Photo / Rahmat GulСотрудники правоохранительных органов Афганистана
Сотрудники правоохранительных органов Афганистана - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Rahmat Gul
Сотрудники правоохранительных органов Афганистана. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв около здания министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление группировки.
Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел в Кабуле недалеко от здания афганского министерства иностранных дел, также были слышны выстрелы. Представитель полиции города Халид Задран подтвердил эту информацию. Представитель талибов (движение "Талибан"**) заявлял, что террорист-смертник пытался проникнуть в здание МИД, однако был остановлен охраной, после чего осуществил взрыв.
О погибших при взрыве ранее поступали противоречивые сведения. Источник сообщил РИА Новости о 21 жертве, среди которых были сотрудники министерства иностранных дел и министерства культуры. Позднее представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил, что в результате взрыва погибли пять гражданских лиц. Международная гуманитарная организация Emergency сообщила, что более 40 пострадавших поступило в хирургический центр в Кабуле.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 19:05
Захарова выразила соболезнования из-за теракта у здания МИД Афганистана
 
В миреКабул (город)Исламское государствоООНАфганистанМИД Афганистана
 
 
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