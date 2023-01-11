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Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв около МИД Афганистана

Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв около МИД Афганистана - РИА Новости, 11.01.2023

Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв около МИД Афганистана

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв около здания министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле, сообщил... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T23:17

2023-01-11T23:17

2023-01-11T23:17

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв около здания министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление группировки. Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел в Кабуле недалеко от здания афганского министерства иностранных дел, также были слышны выстрелы. Представитель полиции города Халид Задран подтвердил эту информацию. Представитель талибов (движение "Талибан"**) заявлял, что террорист-смертник пытался проникнуть в здание МИД, однако был остановлен охраной, после чего осуществил взрыв. О погибших при взрыве ранее поступали противоречивые сведения. Источник сообщил РИА Новости о 21 жертве, среди которых были сотрудники министерства иностранных дел и министерства культуры. Позднее представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил, что в результате взрыва погибли пять гражданских лиц. Международная гуманитарная организация Emergency сообщила, что более 40 пострадавших поступило в хирургический центр в Кабуле.* Террористическая группировка, запрещенная в России** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230111/soboleznovaniya-1844234167.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кабул (город), исламское государство, оон, афганистан, мид афганистана