Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв около МИД Афганистана
Al-Arabiya: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв у здания МИД Афганистана в Кабуле
© AP Photo / Rahmat GulСотрудники правоохранительных органов Афганистана
© AP Photo / Rahmat Gul
Сотрудники правоохранительных органов Афганистана. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв около здания министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление группировки.
Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел в Кабуле недалеко от здания афганского министерства иностранных дел, также были слышны выстрелы. Представитель полиции города Халид Задран подтвердил эту информацию. Представитель талибов (движение "Талибан"**) заявлял, что террорист-смертник пытался проникнуть в здание МИД, однако был остановлен охраной, после чего осуществил взрыв.
О погибших при взрыве ранее поступали противоречивые сведения. Источник сообщил РИА Новости о 21 жертве, среди которых были сотрудники министерства иностранных дел и министерства культуры. Позднее представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил, что в результате взрыва погибли пять гражданских лиц. Международная гуманитарная организация Emergency сообщила, что более 40 пострадавших поступило в хирургический центр в Кабуле.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность