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Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 28

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 28 - РИА Новости, 30.01.2023

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 28

Не менее 28 человек погибли и более 150 пострадали при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар, сообщает телеканал Dawn. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:33

2023-01-30T13:33

2023-01-30T13:33

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пакистан

пешавар

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв – РИА Новости. Не менее 28 человек погибли и более 150 пострадали при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар, сообщает телеканал Dawn. "Власти заявили, что по меньшей мере 28 человек погибли и 150 получили ранения… В свою очередь официальный представитель больницы "Леди Ридинг" Мохаммад Асим сообщил, что раненые все еще доставляются в медицинское учреждение, и некоторые из них находятся в критическом состоянии", - сообщает телеканал. Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети обрушилась, ряд очевидцев сообщает об обрушении крыши здания.

https://ria.ru/20230130/pakistan-1848362996.html

пакистан

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в мире, пакистан, пешавар