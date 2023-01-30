https://ria.ru/20230130/postradavshie-1848391712.html
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 28
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 28 - РИА Новости, 30.01.2023
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 28
Не менее 28 человек погибли и более 150 пострадали при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар, сообщает телеканал Dawn. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:33
2023-01-30T13:33
2023-01-30T13:33
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пакистан
пешавар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв – РИА Новости. Не менее 28 человек погибли и более 150 пострадали при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар, сообщает телеканал Dawn. "Власти заявили, что по меньшей мере 28 человек погибли и 150 получили ранения… В свою очередь официальный представитель больницы "Леди Ридинг" Мохаммад Асим сообщил, что раненые все еще доставляются в медицинское учреждение, и некоторые из них находятся в критическом состоянии", - сообщает телеканал. Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети обрушилась, ряд очевидцев сообщает об обрушении крыши здания.
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в мире, пакистан, пешавар
В мире, Пакистан, Пешавар
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 28
Dawn: число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 28, пострадали 150 человек
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв – РИА Новости.
Не менее 28 человек погибли и более 150 пострадали при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар, сообщает телеканал Dawn
.
"Власти заявили, что по меньшей мере 28 человек погибли и 150 получили ранения… В свою очередь официальный представитель больницы "Леди Ридинг" Мохаммад Асим сообщил, что раненые все еще доставляются в медицинское учреждение, и некоторые из них находятся в критическом состоянии", - сообщает телеканал.
Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети обрушилась, ряд очевидцев сообщает об обрушении крыши здания.