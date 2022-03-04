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При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек
При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек - РИА Новости, 04.03.2022
При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек
Не менее 30 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы, сообщает телеканал Geo News со... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:38
2022-03-04T12:38
2022-03-04T16:06
в мире
пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Не менее 30 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы, сообщает телеканал Geo News со ссылкой на сотрудников полиции и спасателей.По предварительным данным, атака была осуществлена террористом-смертником.Спасательные команды эвакуируют раненых в больницы, им помогают местные жители, перевозя пострадавших на мотоциклах и автомобилях.Как сообщил телеканалу представитель госпиталя, как минимум 10 раненых находятся в критическом состоянии.
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пакистан
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан
12:38 04.03.2022 (обновлено: 16:06 04.03.2022)
При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек
При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек, более 50 ранены
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости.
Не менее 30 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы, сообщает телеканал Geo News
со ссылкой на сотрудников полиции и спасателей.
По предварительным данным, атака была осуществлена террористом-смертником.
Спасательные команды эвакуируют раненых в больницы, им помогают местные жители, перевозя пострадавших на мотоциклах и автомобилях.
Как сообщил телеканалу представитель госпиталя, как минимум 10 раненых находятся в критическом состоянии.