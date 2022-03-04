https://ria.ru/20220304/vzryv-1776470116.html

При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек

При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек - РИА Новости, 04.03.2022

При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек

Не менее 30 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы, сообщает телеканал Geo News со... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:38

2022-03-04T12:38

2022-03-04T16:06

в мире

пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Не менее 30 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы, сообщает телеканал Geo News со ссылкой на сотрудников полиции и спасателей.По предварительным данным, атака была осуществлена террористом-смертником.Спасательные команды эвакуируют раненых в больницы, им помогают местные жители, перевозя пострадавших на мотоциклах и автомобилях.Как сообщил телеканалу представитель госпиталя, как минимум 10 раненых находятся в критическом состоянии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/vzryv-1776423427.html

пакистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пакистан