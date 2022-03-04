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При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек
При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек - РИА Новости, 04.03.2022
При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек
Не менее 30 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы, сообщает телеканал Geo News со... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:38
2022-03-04T16:06
в мире
пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Не менее 30 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы, сообщает телеканал Geo News со ссылкой на сотрудников полиции и спасателей.По предварительным данным, атака была осуществлена террористом-смертником.Спасательные команды эвакуируют раненых в больницы, им помогают местные жители, перевозя пострадавших на мотоциклах и автомобилях.Как сообщил телеканалу представитель госпиталя, как минимум 10 раненых находятся в критическом состоянии.
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в мире, пакистан
12:38 04.03.2022 (обновлено: 16:06 04.03.2022)
 
При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек

При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек, более 50 ранены

© REUTERS / Fayaz AzizМесто взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре. 4 марта 2022
Место взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре. 4 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Fayaz Aziz
Место взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре. 4 марта 2022
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Не менее 30 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы, сообщает телеканал Geo News со ссылкой на сотрудников полиции и спасателей.
По предварительным данным, атака была осуществлена террористом-смертником.
Спасательные команды эвакуируют раненых в больницы, им помогают местные жители, перевозя пострадавших на мотоциклах и автомобилях.
Как сообщил телеканалу представитель госпиталя, как минимум 10 раненых находятся в критическом состоянии.
Пожарные на месте взрыва газа в жилом доме в Дижоне, Франция. 16 сентября 2016 - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 09:44В мире
В пригороде Парижа раздался взрыв
 
В миреПакистан
 
 
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