https://ria.ru/20220429/poteri-1786252384.html

При взрыве в мечети Кабула свыше 50 человек погибли, сообщили СМИ

При взрыве в мечети Кабула свыше 50 человек погибли, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2022

При взрыве в мечети Кабула свыше 50 человек погибли, сообщили СМИ

Число погибших при взрыве в мечети афганской столицы Кабула выросло до 50 человек, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T20:13

2022-04-29T20:13

2022-04-29T20:13

кабул (город)

в мире

афганистан

происшествия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети афганской столицы Кабула выросло до 50 человек, сообщает агентство Рейтер.Ранее сообщалось о 10 погибших и 15 пострадавших."Более 50 молящихся погибли при мощном взрыве в мечети Кабула после пятничной молитвы", - информирует агентство со ссылкой на главу мечети.

https://ria.ru/20220429/kabul-1786200253.html

кабул (город)

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кабул (город), в мире, афганистан, происшествия