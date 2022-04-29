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При взрыве в мечети Кабула свыше 50 человек погибли, сообщили СМИ
При взрыве в мечети Кабула свыше 50 человек погибли, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
При взрыве в мечети Кабула свыше 50 человек погибли, сообщили СМИ
Число погибших при взрыве в мечети афганской столицы Кабула выросло до 50 человек, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T20:13
2022-04-29T20:13
2022-04-29T20:13
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети афганской столицы Кабула выросло до 50 человек, сообщает агентство Рейтер.Ранее сообщалось о 10 погибших и 15 пострадавших."Более 50 молящихся погибли при мощном взрыве в мечети Кабула после пятничной молитвы", - информирует агентство со ссылкой на главу мечети.
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кабул (город), в мире, афганистан, происшествия
При взрыве в мечети Кабула свыше 50 человек погибли, сообщили СМИ
Агентство Рейтер: при взрыве в мечети Кабула свыше 50 человек погибли