https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку

Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку - РИА Новости, 27.01.2023

Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку

Спустя несколько часов после официальных заявлений США и европейских стран о поставке Украине западных танков — немецких "Леопардов", американских "Абрамсов",... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T08:00

2023-01-27T08:00

2023-01-27T08:09

специальная военная операция на украине

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Спустя несколько часов после официальных заявлений США и европейских стран о поставке Украине западных танков — немецких "Леопардов", американских "Абрамсов", британских "Челленджеров" — издание Politico сообщило, что в кулуарах уже обсуждается следующий шаг: предоставление Киеву современных истребителей.Источники рассказали журналистам, что Запад специально наращивает военные поставки Киеву постепенно, чтобы "не вызвать мощную реакцию со стороны России". Один из неназванных дипломатов пояснил, что "многие страны на Западе считают, что если бы мы поставили Украине всю технику, которую они просили у нас на первом этапе войны, то последовала бы сильная реакция со стороны России, в том числе ядерная".Это означает, что, по мнению Запада, в распоряжении России есть один-единственный инструмент для "мощной реакции" — ядерное оружие. Поскольку оно носит фатальный характер, от его применения воздерживаются — во всем мире — по соображениям здравого смысла. Это по-настоящему последний довод королей, использование которого приберегается до совершенно безвыходной ситуации. Соответственно, стратегия Запада в отношении Москвы заключается в том, чтобы сварить лягушку медленно, то есть поднимать градус противостояния шаг за шагом, не создавая у нее ощущения, что это конец и остается только нажать красную кнопку.Надо отдать должное, это весьма грамотный подход. Вот только есть проблема: Россия точно так же медленно варит сам Запад — и добилась в этом процессе серьезных успехов.Скандалы и склоки внутри НАТО, сопровождавшие решение о поставках танков Киеву, вовсе не были постановочными. На Западе хватает сил, осознающих, насколько плохо и опасно для него нынешнее развитие событий. Одна только фраза "немецкие танки будут воевать на Украине против русских" обращается к таким глубинам национальной памяти (как нашей, так и европейцев), что на уровне подкорки доходчиво доносит произошедшие качественные изменения в конфликте.Но дело не только в танках. Украина должна была стать для Запада идеальной гибридной войной — и в какой-то момент показалось, что она даже стала таковой. Украинцы — отличные солдаты, которых можно положить до последнего человека. Не жалко. При этом предполагалось, что воевать они будут на старой советской технике, которой были просто горы и на самой Украине, и в массе других стран, особенно в Восточной Европе. За НАТО осталось бы обеспечение разведданными и современными средствами связи, а также при необходимости подпитка наемниками и некоторыми финансовыми вливаниями.По первоначальному плану, на Украине Москва должна была надорваться во всех отношениях — сначала неся огромные потери в ходе боевых действий, а затем получая под свой контроль разрушенные и разоренные (как войной, так и тремя десятилетиями бесхозяйственности) территории. Причем чем дальше на запад, тем население более антироссийски настроено, оно бы требовало его кормить и при этом развернуло бы перманентную диверсионную войну (также при деятельной, но преимущественно неофициальной поддержке Европы и США).Развитие СВО внесло в эти планы коррективы. Ее крайне неспешный ход и некоторые успехи ВСУ в ходе осеннего наступления зародили у западного истеблишмента уверенность, что России можно нанести чисто военное поражение. И за эту идею ухватились обеими руками.На данный исход Запад поставил все — и теперь имеет дело с последствиями своего решения.Он оказался вынужден взять Украину на полное содержание, потому что собственной экономики у той не осталось. На фоне триллионных пузырей на мировых рынках и печатного станка под рукой это не очень большие затраты, но речь все равно идет о многих миллиардах — такие масштабные расходы явно не входили в изначальные планы, а в ситуации нарастающего экономического кризиса могут стать чувствительными.Советская военная техника и отдельные образцы старой зарубежной закончились. Идея поставлять "Леопарды", "Абрамсы" и прочую современную западную технику плоха во всех отношениях: и потому, что дорого; и потому, что приходится опустошать собственные резервы, зачастую уже и так заметно оголенные; и потому, что неизвестно, сможет ли эта техника себя достойно показать против российских войск и в здешних климатических условиях (если нет, это будет неслабый удар по репутации производителей и, как следствие, по их бизнес-перспективам); и потому, что под вопросом возможность быстро подготовить квалифицированные украинские экипажи, а значит, придется отправлять на Украину собственных "отставников"; и потому, что фиговый "прокси"-листок войны Запада против России окончательно сползет. Однако альтернативы этим поставкам просто нет.Но теперь все острее проявляет себя еще одна, в перспективе — самая большая головная боль: у Запада начали заканчиваться украинцы. Со всей Украины поступает информация о развертывании очередной волны мобилизации, причем куда более жесткими, нежели ранее, методами. Мобилизационный резерв страны близок к исчерпанию. Эксперты дружно полагают, что еще 200-300 тысяч человек, вероятно, удаться собрать, но на этом все. Совсем все.А значит, через несколько месяцев (к лету-осени) перед Западом в полный рост встанет проблема: ему станет просто некем воевать. И ему придется принимать куда более сложное — нежели нынешнее с "Леопардами" и "Абрамсами" — решение: либо признать свое поражение, бросив Украину, как Афганистан полтора года назад, либо официально отправить на войну с Россией собственные армии.Беда в том, что признать свой провал и победу Москвы Запад не может без катастрофических для себя последствий.У нас неоднократно говорилось, в том числе на самом высоком государственном уровне, что для России нынешнее противостояние носит экзистенциальный характер, на кону стоит само существование нашей страны.Однако у Запада положение аналогичное. У него ситуация куда более сложная, нежели просто разрушение однополярного мира или даже кризис глобальной долларовой системы. Подошла вплотную к своему окончательному исчерпанию (в первую очередь ресурсному и экономическому) полутысячелетняя система западного доминирования над миром. Полтысячи лет пребывания Запада в статусе царя горы — самой развитой, самой богатой, самой могучей, самой благополучной, самой свободной, в общем, самой-самой части планеты. И все это на глазах утекает сквозь пальцы.На что пойдет Запад, чтобы удержать, продлить привычный статус-кво? Есть подозрение, что на все.Он выбрал инструментом своего спасения военную победу над Россией. Сейчас Запад катится по выбранной колее и все сильнее нервничает, потому что события разворачиваются не так, как он ждал, планировал и хотел. Уже в скором времени ему придется отвечать на вопрос, готов ли он к встрече лицом к лицу на украинском поле боя вермахта, то есть, простите, бундесвера, и других вооруженных сил НАТО с российской армией.

https://ria.ru/20230126/oruzhie-1847646288.html

https://ria.ru/20230125/tanki-1847377730.html

https://ria.ru/20230126/postavki-1847544401.html

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

https://ria.ru/20230123/mobilizatsiya-1846946381.html

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

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