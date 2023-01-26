СМИ предположили, почему Запад наращивает поставки оружия Киеву постепенно
Politico: Запад наращивает поставки Киеву постепенно, чтобы не вызвать мощный ответ Москвы
© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад намеренно наращивает военные поставки Киеву постепенно, чтобы не вызвать "большую" ответную реакцию РФ, пишет газета Politico.
Как сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного дипломата одной из европейских стран, после начала кризиса на Украине в начале 2022 года западные союзники согласовали "неписаную политику" не предоставлять Украине сразу полный пакет вооружений из-за опасений "вызвать мощную реакцию со стороны РФ".
Мысль заключалась в том, что Запад должен оказывать поддержку постепенно, оценивая реакцию России на каждом шагу, пишет Politico.
"Многие страны на Западе считают, что если бы мы поставили Украине всю технику, которую они просили у нас на первом этапе войны, то последовала бы сильная реакция со стороны РФ, в том числе ядерная", - заявил дипломат, назвав такой подход "процессом привыкания".
Стратегия представляла собой медленную, но неуклонно возрастающую тенденцию поддержки Запада, которая недавно дошла до танков и ЗРК Patriot. Таким образом, поставки самолетов это "лишь вопрос времени", отметил дипломат, слова которого приводит издание.
Ранее Politico сообщило, что западные союзники Украины уже ведут внутренние дебаты по поводу передачи Киеву истребителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".