https://ria.ru/20230126/ukraina-1847533504.html

СМИ предположили, почему Запад наращивает поставки оружия Киеву постепенно

СМИ предположили, почему Запад наращивает поставки оружия Киеву постепенно - РИА Новости, 26.01.2023

СМИ предположили, почему Запад наращивает поставки оружия Киеву постепенно

Запад намеренно наращивает военные поставки Киеву постепенно, чтобы не вызвать "большую" ответную реакцию РФ, пишет газета Politico. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:35

2023-01-26T11:35

2023-01-26T11:35

специальная военная операция на украине

россия

украина

нато

в мире

оружие

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад намеренно наращивает военные поставки Киеву постепенно, чтобы не вызвать "большую" ответную реакцию РФ, пишет газета Politico. Как сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного дипломата одной из европейских стран, после начала кризиса на Украине в начале 2022 года западные союзники согласовали "неписаную политику" не предоставлять Украине сразу полный пакет вооружений из-за опасений "вызвать мощную реакцию со стороны РФ". Мысль заключалась в том, что Запад должен оказывать поддержку постепенно, оценивая реакцию России на каждом шагу, пишет Politico. Стратегия представляла собой медленную, но неуклонно возрастающую тенденцию поддержки Запада, которая недавно дошла до танков и ЗРК Patriot. Таким образом, поставки самолетов это "лишь вопрос времени", отметил дипломат, слова которого приводит издание. Ранее Politico сообщило, что западные союзники Украины уже ведут внутренние дебаты по поводу передачи Киеву истребителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону". В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847498678.html

https://ria.ru/20230126/oruzhie-1847507258.html

https://ria.ru/20230126/tanki-1847523560.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, нато, в мире, оружие